So bekommt man Tickets für die Rugby-Herbstländerspiele 2026: Spielplan der World Rugby Nations Championship, Ticketpreise und mehr

Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union sind zur World Rugby Nations Championship umgestaltet worden, einem weltweiten Turnier, das im Juli begann und diesen November seinen Höhepunkt erreicht. Ihr wollt die besten Spieler und Teams des Sports live erleben? Sichert euch noch heute eure Tickets.

Der neu geschaffene Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und soll bedeutungslose „Freundschaftsspiele“ abschaffen. Dafür gibt es eine Tabelle, Duelle zwischen Teams beider Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham am Sonntag, dem 29. November.

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich das Geschehen für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Bei GOAL erfahrt ihr alles Wichtige zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship 2026 findet vom 4. Juli bis zum 29. November statt. Das Turnier gliedert sich in zwei getrennte Spielphasen und eine abschließende Finalrunde:

Sommerserie (Runden 1–3) : Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden.

Herbstserie (Runden 4–6) : Sie wird vom 6. bis zum 21. November fortgesetzt. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden.

Finalwochenende : Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale um den Gesamtsieg wird am Sonntag, dem 29. November, ausgetragen.

So kauft ihr Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die gastgebenden Rugbyverbände erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Gruppenspiele (Juli und November) : Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Ihr könnt sie über die offiziellen Portale ihrer Rugbyverbände kaufen.

Wann die Tickets für den Wettbewerb erstmals erhältlich waren, hing von der Art des Spiels und den jeweiligen Vorverkaufsphasen ab:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Debentures : Die frühesten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen wie Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs begannen im Januar 2026.

Regulärer Verkauf für das Finalwochenende : Die Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Regulärer Verkauf für die Gruppenphase : Die einzelnen Nationen starteten den Verkauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So begann der freie Verkauf für Spiele im Principality Stadium (Wales) nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder im April 2026.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Sicherheitsprogramm TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 % erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob ihr einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £.

Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £.

Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £.

Mehrtagespässe (für zwei oder drei Tage) : Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November (nach Gastgebernation)

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen, die von Teams der Nordhalbkugel ausgerichtet werden, lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Japan: 51 bis 103 £

gegen Australien: 79 bis 166 £

gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Fidschi: 30 bis 120 €

gegen Argentinien: 40 bis 180 €

gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 £

gegen Australien: 40 bis 100 £

gegen Neuseeland: 85 bis 160 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Japan: 26 bis 66 £

gegen Australien: 38 bis 78 £

gegen Neuseeland: 68 bis 128 £

Frankreich

gegen Fidschi (Groupama Stadium, Lyon): Tickets ab 30 €

gegen Südafrika (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 30 €

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

gegen Südafrika (Allianz Stadium, Turin): Tickets ab 32 €

gegen Argentinien (Stadio Luigi Ferraris, Genua): Tickets ab 12 €

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Schaut kurz vor den Spielen auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum (und Ortszeit) Runde und Begegnung Tickets Spielort Fr., 6. Nov. (20:10 Uhr) R4: Irland gegen Argentinien Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 7. Nov. (12:40 Uhr) R4: Italien gegen Südafrika Tickets Juventus Stadium, Turin Sa., 7. Nov. (14:10 Uhr) R4: Schottland gegen Neuseeland Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 7. Nov. (16:40 Uhr) R4: Wales gegen Japan Tickets Millennium Stadium, Cardiff Sa., 7. Nov. (21:10 Uhr) R4: Frankreich gegen Fidschi Tickets Parc Olympique Lyonnais, Lyon So., 8. Nov. (15:10 Uhr) R4: England gegen Australien Tickets Allianz Stadium, London Fr., 13. Nov. (21:10 Uhr) R5: Frankreich gegen Südafrika Tickets Stade de France, Paris Sa., 14. Nov. (12:40 Uhr) R5: Italien gegen Argentinien Tickets Stadio Luigi Ferraris, Genua Sa., 14. Nov. (14:10 Uhr) R5: Wales gegen Neuseeland Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 14. Nov. (16:40 Uhr) R5: England gegen Japan Tickets Allianz Stadium, London Sa., 14. Nov. (20:10 Uhr) R5: Irland gegen Fidschi Tickets Aviva Stadium, Dublin So., 15. Nov. (15:10 Uhr) R5: Schottland gegen Australien Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) R6: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) R6: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) R6: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) R6: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert das Wettbewerbsformat der Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jedes Land in zwei getrennten Spielphasen einmal gegen alle sechs Teams der jeweils anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1–3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

Die Herbstserie (Runden 4–6) : Sie wird im November ausgetragen. Die Teams der Südhalbkugel reisen nun für die verbleibenden drei Runden in den Norden, wo sie in berühmten europäischen Stadien spielen.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der jeweils anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet an einem einzigen, hochkarätig besetzten Wochenende Ende November im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London, um ein abschließendes Platzierungsspiel gegen das Team zu bestreiten, das in der anderen Gruppe exakt denselben Tabellenplatz belegt hat.

Das große Finale : Der Erstplatzierte der Nordhalbkugel trifft auf den Erstplatzierten der Südhalbkugel. Der Sieger wird zum offiziellen Champion der Nations Championship gekürt.

Platzierungsspiele : Die beiden Zweitplatzierten spielen um Gesamtrang drei, die beiden Drittplatzierten um Rang fünf, und so geht es weiter bis zum Duell der beiden Sechstplatzierten.

Duell der Hemisphären : Ein Punktesystem nach dem Vorbild des Ryder Cup erfasst über das gesamte Finalwochenende hinweg, welche Hemisphäre insgesamt die Nase vorn hat.



