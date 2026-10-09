Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird die Krone verteidigen, nachdem sich der Klub seinen ersten Meistertitel seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Gunners garantiert einen harten Kampf liefern.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

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So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Karten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen ihre Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft sind. Schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Falls ihr über die offiziellen Klubkanäle keine Plätze bekommt oder Last-Minute-Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets zu prüfen.

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Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass auch der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Blockplatzierung haben erheblichen Einfluss auf den Preis, wobei Plätze mit Premiumsicht oft auch entsprechend mehr kosten. Einige Klubs stufen Partien außerdem in Kategorien ein. So können etwa Topspiele gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ deckelt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Spieltagsticketpreise sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

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Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Nahezu alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben seit Langem bestehende Wartelisten, von denen einige über 10–20 Jahre reichen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während man bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht derzeit heraus, weil der Klub aktuell noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formale Wartelisten, wobei die Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgt

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, falls noch Kontingente vorhanden sind. Der Erwerb einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.

Die Bewertung von Premier-League-Ticketpaketen und Reisekosten ist für Fans, die Reisen organisieren, um Weltklasse-Fußball live zu sehen, entscheidend. Um euch beim Platzieren von Sportwetten von zu Hause aus einen fantastischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist die Auswahl eines Top-Bookmakers aus Großbritannien mit Willkommensangeboten entscheidend. Werft einen Blick auf unsere Expertenempfehlungen für die ultimativen Gratiswetten, die auf verifizierten Plattformen verfügbar sind.