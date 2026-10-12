Ein Spiel in Spaniens höchster Liga live zu erleben, gehört für Fußballfans zu den großen Erlebnissen: ob beim El Clásico im Spotify Camp Nou, in der lautstarken Atmosphäre des San Mamés oder an einem Spieltag im Santiago Bernabéu.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, von den Terminen der Topspiele bis zu den durchschnittlichen Preisen, damit ihr keinen Anpfiff verpasst.

Die nächsten La-Liga-Spiele & Tickets

Wo kann ich Tickets für La Liga kaufen?

Für Spiele der La Liga gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Eintrittskarten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Am zuverlässigsten kauft ihr La-Liga-Tickets über die offiziellen Vereinswebsites. Dort findet ihr sie im Bereich „Tickets“.

Tickets werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel freigegeben. Unter Umständen müsst ihr dafür ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Ihr könnt Tickets auch an stationären Vorverkaufsstellen kaufen, die sich oft im oder nahe am Stadion des jeweiligen Vereins befinden. Manche Klubs betreiben zudem Verkaufsstellen an verschiedenen Orten in ihrer Stadt.

Sind die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft, möchtet ihr euch schon vor dem offiziellen Verkaufsstart Plätze sichern oder sucht kurzfristig noch Karten, kommen Zweitmarktanbieter wie StubHub infrage.

Wann findet der nächste El Clásico statt?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt. Das Rückspiel folgt im Mai im Bernabéu.

Auch für das Madrider Derby stehen in dieser Saison zwei Termine fest: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September am 7. Spieltag im Riyadh Air Metropolitano. Das Rückspiel im Bernabéu findet am 4. April 2027 am 30. Spieltag statt.

Spiel Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Madrider Derby: Atletico Madrid gegen Real Madrid 20. September 2026 (18:00 Uhr) Tickets El Clásico: Barcelona gegen Real Madrid 25. Oktober 2026 (Uhrzeit noch offen) Tickets Madrider Derby: Real Madrid gegen Atletico Madrid 4. April 2027 (Uhrzeit noch offen) Tickets El Clásico: Real Madrid gegen Barcelona 9. Mai 2027 (Uhrzeit noch offen) Tickets

Wie viel kosten La-Liga-Tickets?

Die Preise für La-Liga-Tickets unterscheiden sich stark.

Die meisten Vereine staffeln ihre Preise nach Altersgruppen, darunter Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Die jeweiligen Altersgrenzen variieren jedoch von Klub zu Klub.

Darüber hinaus hat die Lage des Sitzplatzes im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis. Plätze mit besonders guter Sicht sind oft am teuersten. Manche Vereine teilen auch ihre Spiele in Preiskategorien ein. Topduelle gegen namhafte Gegner, etwa das Madrider Derby (Real Madrid gegen Atletico Madrid) und El Clásico (Barcelona gegen Real Madrid), fallen in die höchste Kategorie und kosten entsprechend mehr.

Was ist von der La-Liga-Saison zu erwarten?

Barcelona geht als Meister der vergangenen beiden Spielzeiten in die Saison 2026/27. Hansi Flicks Mannschaft gewann den titelentscheidenden El Clásico der vergangenen Saison gegen Real Madrid mit 2:0 und sicherte sich damit drei Spiele vor Schluss ihre 29. Meisterschaft. Es war der zweite Titel in Folge seit Flicks Amtsantritt 2024. Hinzu kamen auf diesem Weg ein Triumph in der Copa del Rey und einer im spanischen Supercup.

Real Madrid erlebte dagegen eine Saison zum Vergessen. Xabi Alonso wurde während der Spielzeit angesichts berichteter Unruhe im Kader durch Alvaro Arbeloa ersetzt. Real belegte den zweiten Platz und blieb ohne einen einzigen Titel, ein seltenes und schmerzhaftes Ergebnis für einen Klub dieses Formats. Als Reaktion holte Präsident Florentino Perez Jose Mourinho zurück. 13 Jahre nach seiner ersten Amtszeit kehrt er für eine zweite ins Bernabéu zurück, während der Verein wieder in die Erfolgsspur finden will.

Für Kylian Mbappe könnte es kaum besser laufen. Der Stürmer von Real Madrid war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils der beste Torschütze der La Liga. Vor der Saison 2026/27 wurde er zudem erst der zweite Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft, der zweimal den Goldenen Schuh gewann: Bei der WM 2026 in Nordamerika erzielte er zehn Tore und wurde Torschützenkönig, während Frankreich den vierten Platz belegte. Mit einem eingespielten Kader und Mourinho als Trainer, der bei keinem seiner großen Klubs eine Saison ohne Titel beendet hat, hofft Real Madrid darauf, dass Mbappe seine WM-Form auch im Ligaalltag zeigt und der Klub ernsthaft um die Meisterschaft kämpfen kann.