Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind die künftigen Legenden des Sports an der Reihe, im Nahen Osten zu glänzen.

Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets könnt ihr schon heute buchen.

Das weltweite Nachwuchsturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA sein Format dauerhaft revolutioniert und es zu einem jährlichen Großturnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar war 2025 erstmals Gastgeber und wird das Turnier bis 2029 ausrichten.

Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U-17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? In Katar könnt ihr es vor Ort herausfinden.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles Wichtige zum Kauf von Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026: wo ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

Die 48 Mannschaften sind in zwölf Gruppen (Gruppen A bis L) aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase (Sechzehntelfinale) ein.

Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale findet am Sonntag, dem 13. Dezember, im beeindruckenden Ahmed Bin Ali Stadium statt.

Turnierphase Termin(e) Tickets Spielort(e) Gruppenphase 19. bis 27. November Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Sechzehntelfinale 30. November bis 1. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Achtelfinale 3. bis 4. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Viertelfinale 7. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Halbfinale 10. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Plätze 2 & 7) Spiel um Platz 3 13. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Platz 2) Finale (& Spiel um Platz 3) 13. Dezember Tickets Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

So kauft ihr Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 können direkt über folgende Kanäle gekauft werden:

Hauptplattform : das offizielle Ticketportal der FIFA oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026.

Lokale Turnierplattform : Auch die offizielle Plattform des Gastgebers Katar namens „Road to Qatar“ steht zur Verfügung.

Wichtige Termine & Verkaufsphasen

Verkaufsphase Beginn Zielgruppe Visa-Vorverkauf 19. Oktober 2026 Exklusives Verkaufsfenster für Visa-Karteninhaber Allgemeiner Verkauf 26. Oktober 2026 Offen für alle Fans mit einer der akzeptierten Zahlungsmethoden

Wer sich kurzfristig noch einen Platz sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe mit seinem integrierten Sicherheitsprogramm TixProtect. Das Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 sind als allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (ca. 4,20 £ / 5,50 US-Dollar) erhältlich. Tickets für das Finale kosten ab 15 bis 35 QAR (ca. 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).

Ticketkategorien & Preise

Tagespass:

Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 & 9) im Wettkampfkomplex der Aspire Zone an einem Tag. Die Sitzplätze werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Der Eintritt zum Fanfestival ist ebenfalls enthalten.

Prime Match Pass:

Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz an einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel eurer Wahl (vorbehaltlich der Platzkapazität).

Tickets für das Finale (Ahmed Bin Ali Stadium):

Kategorie 1: 30 bis 35 QAR

Kategorie 2: 15 QAR

Auf der FIFA-Website und der offiziellen Turnierwebsite findet ihr weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.

Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 markiert die historische Premiere des erweiterten Formats mit 48 Mannschaften. Diese sieben Länder nehmen zum ersten Mal am Turnier teil: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.

Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf Sieger der U-17-Weltmeisterschaft (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) allesamt nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Brasilien, das bereits viermal den Titel gewonnen hat, ist damit die teilnehmende Nation mit den meisten Titeln.

Gruppe Qualifizierte Mannschaften Gruppe A Katar, Panama, Griechenland, Ägypten Gruppe B Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda Gruppe C Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik Gruppe D Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe E Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika Gruppe F Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal Gruppe G Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam Gruppe H Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi Gruppe I Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania Gruppe J USA, Algerien, Chile, Montenegro Gruppe K Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela Gruppe L Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien

Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft?

Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung des Turniers 1985 hat das Land den Pokal fünfmal gewonnen.

Jahr Sieger Finalist 2025 Portugal Österreich 2023 Deutschland Frankreich 2019 Brasilien Mexiko 2017 England Spanien 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria Mexiko 2011 Mexiko Uruguay 2009 Schweiz Nigeria 2007 Nigeria Spanien 2005 Mexiko Brasilien







