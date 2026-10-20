Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind die künftigen Legenden des Sports an der Reihe, im Nahen Osten zu glänzen.
Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets könnt ihr schon heute buchen.
Das weltweite Nachwuchsturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA sein Format dauerhaft revolutioniert und es zu einem jährlichen Großturnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar war 2025 erstmals Gastgeber und wird das Turnier bis 2029 ausrichten.
Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U-17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? In Katar könnt ihr es vor Ort herausfinden.
Hier erfahrt ihr von GOAL alles Wichtige zum Kauf von Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026: wo ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.
Die 48 Mannschaften sind in zwölf Gruppen (Gruppen A bis L) aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase (Sechzehntelfinale) ein.
Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale findet am Sonntag, dem 13. Dezember, im beeindruckenden Ahmed Bin Ali Stadium statt.
Turnierphase
Termin(e)
Tickets
Spielort(e)
Gruppenphase
19. bis 27. November
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Sechzehntelfinale
30. November bis 1. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Achtelfinale
3. bis 4. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Viertelfinale
7. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Halbfinale
10. Dezember
Aspire Zone / Doha (Plätze 2 & 7)
Spiel um Platz 3
13. Dezember
Aspire Zone / Doha (Platz 2)
Finale (& Spiel um Platz 3)
13. Dezember
Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)
So kauft ihr Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026
Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 können direkt über folgende Kanäle gekauft werden:
- Hauptplattform: das offizielle Ticketportal der FIFA oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026.
- Lokale Turnierplattform: Auch die offizielle Plattform des Gastgebers Katar namens „Road to Qatar“ steht zur Verfügung.
Wichtige Termine & Verkaufsphasen
Verkaufsphase
Beginn
Zielgruppe
Visa-Vorverkauf
19. Oktober 2026
Exklusives Verkaufsfenster für Visa-Karteninhaber
Allgemeiner Verkauf
26. Oktober 2026
Offen für alle Fans mit einer der akzeptierten Zahlungsmethoden
Wer sich kurzfristig noch einen Platz sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.
Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe mit seinem integrierten Sicherheitsprogramm TixProtect. Das Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.
Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 sind als allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (ca. 4,20 £ / 5,50 US-Dollar) erhältlich. Tickets für das Finale kosten ab 15 bis 35 QAR (ca. 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).
Ticketkategorien & Preise
Tagespass:
- Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 & 9) im Wettkampfkomplex der Aspire Zone an einem Tag. Die Sitzplätze werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Der Eintritt zum Fanfestival ist ebenfalls enthalten.
Prime Match Pass:
- Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz an einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel eurer Wahl (vorbehaltlich der Platzkapazität).
Tickets für das Finale (Ahmed Bin Ali Stadium):
- Kategorie 1: 30 bis 35 QAR
- Kategorie 2: 15 QAR
Auf der FIFA-Website und der offiziellen Turnierwebsite findet ihr weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.
Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?
Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 markiert die historische Premiere des erweiterten Formats mit 48 Mannschaften. Diese sieben Länder nehmen zum ersten Mal am Turnier teil: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.
Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf Sieger der U-17-Weltmeisterschaft (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) allesamt nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Brasilien, das bereits viermal den Titel gewonnen hat, ist damit die teilnehmende Nation mit den meisten Titeln.
Gruppe
Qualifizierte Mannschaften
Gruppe A
Katar, Panama, Griechenland, Ägypten
Gruppe B
Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda
Gruppe C
Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik
Gruppe D
Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay
Gruppe E
Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika
Gruppe F
Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal
Gruppe G
Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam
Gruppe H
Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi
Gruppe I
Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania
Gruppe J
USA, Algerien, Chile, Montenegro
Gruppe K
Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela
Gruppe L
Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien
Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft?
Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung des Turniers 1985 hat das Land den Pokal fünfmal gewonnen.
Jahr
Sieger
Finalist
2025
Portugal
Österreich
2023
Deutschland
Frankreich
2019
Brasilien
Mexiko
2017
England
Spanien
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
Mexiko
2011
Mexiko
Uruguay
2009
Schweiz
Nigeria
2007
Nigeria
Spanien
2005
Mexiko
Brasilien