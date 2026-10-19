So bekommt man Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026: Termine, Spielplan, Ticketpreise, Informationen zu den Spielstätten in Katar und mehr

Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind die künftigen Stars des Fußballs an der Reihe, im Nahen Osten zu glänzen.

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets könnt ihr schon heute buchen.

Das internationale Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA das Format dauerhaft umgestaltet und daraus ein jährlich stattfindendes Turnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar war 2025 erstmals Gastgeber und wird das Turnier bis 2029 ausrichten.

Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird dieses Mal seine Spuren hinterlassen? Ihr könntet in Katar dabei sein und es selbst herausfinden.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles Aktuelle zum Kauf von Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026: wo ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

Die 48 Mannschaften werden in zwölf Gruppen (Gruppen A bis L) aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe und die acht besten Gruppendritten erreichen die K.-o.-Phase, die mit der Runde der letzten 32 beginnt.

Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale am Sonntag, dem 13. Dezember, findet im geschichtsträchtigen Khalifa International Stadium statt.

Turnierphase Datum Tickets Spielort(e) Gruppenphase 19. bis 27. November Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Runde der letzten 32 30. November bis 1. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Achtelfinale 3. bis 4. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Viertelfinale 7. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Halbfinale 10. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Plätze 2 und 7) Spiel um Platz 3 13. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Platz 2) Finale (und Spiel um Platz 3) 13. Dezember Tickets Khalifa International Stadium (Doha)

So kauft ihr Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft Katar 2026 könnt ihr direkt über diese Kanäle kaufen:

Primäre Verkaufsplattform : das offizielle Ticketportal der FIFA oder die eigene Ticketseite zur FIFA-U17-Weltmeisterschaft Katar 2026.

Lokale Turnierplattform : Die offizielle Plattform des Gastgebers Katar ist ebenfalls unter „Road to Qatar“ erreichbar.

Wichtige Termine und Verkaufsphasen

Verkaufsphase Beginn Zielgruppe Visa-Vorverkauf 19. Oktober 2026 Exklusiver Vorverkauf für Inhaber einer Visa-Karte Allgemeiner Verkauf 26. Oktober 2026 Offen für alle Fans mit einer akzeptierten Zahlungsmethode

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo sichert alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Das Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft Katar 2026 kosten als allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (ca. 4,20 £ / 5,50 US-Dollar). Tickets für das Finale kosten zwischen 15 und 35 QAR (ca. 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).

Ticketkategorien und Preise

Tagespass:

Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 und 9) im Aspire Zone Competition Complex an einem Tag. Die Sitzplätze werden nach Verfügbarkeit vergeben. Der Eintritt zum Fan Festival ist ebenfalls enthalten.

Prime Match Pass:

Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses und einen reservierten Sitzplatz an einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel eurer Wahl, vorbehaltlich der Platzkapazität.

Tickets für das Finale (Khalifa International Stadium):

Kategorie 1: 30 bis 35 QAR

Kategorie 2: 15 QAR

Weitere Informationen findet ihr auf der FIFA-Website und der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.

Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 kommt erstmals das erweiterte Format mit 48 Mannschaften zum Einsatz. Die folgenden sieben Länder nehmen zum ersten Mal am Turnier teil: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.

Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Brasilien, das bereits viermal den Titel gewann, ist damit die erfolgreichste teilnehmende Nation.

Gruppe Qualifizierte Mannschaften Gruppe A Katar, Panama, Griechenland, Ägypten Gruppe B Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda Gruppe C Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik Gruppe D Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe E Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika Gruppe F Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal Gruppe G Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam Gruppe H Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi Gruppe I Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania Gruppe J USA, Algerien, Chile, Montenegro Gruppe K Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela Gruppe L Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien

Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U17-Weltmeisterschaft?

Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung des Turniers 1985 hat das Land den Titel fünfmal gewonnen.

Jahr Sieger Finalgegner 2025 Portugal Österreich 2023 Deutschland Frankreich 2019 Brasilien Mexiko 2017 England Spanien 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria Mexiko 2011 Mexiko Uruguay 2009 Schweiz Nigeria 2007 Nigeria Spanien 2005 Mexiko Brasilien







