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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets
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So bekommt man Tickets für die EFL Championship 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Infos und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für die kommenden Spiele in der EFL Championship in dieser Saison wissen müsst

Die Premier League zieht zwar national wie global immer wieder die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich, doch auch die actionreichen Begegnungen in der Championship, die Woche für Woche in ganz England (und Wales) stattfinden, stehen bei vielen im Fokus.

Wenn Sie die Reize der höchsten Spielklasse der EFL bislang noch nicht ausgekostet haben, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, sich Plätze für ein anstehendes Spiel zu sichern.

Das Interesse an der Championship wächst Jahr für Jahr weiter, und in den vergangenen drei Spielzeiten in Folge lag der Zuschauerschnitt jeweils bei mehr als 22.000. Dabei sollte man bedenken, dass es sich um die zweitmeistbesuchte Fußballliga Europas handelt. Da die Zuschauerzahlen im London Stadium von West Ham United in der laufenden Saison voraussichtlich die Marke von 60.000 übersteigen werden, dürften diese Gesamtzahlen erneut steigen.

Während die europäischen Topligen sehr vorhersehbar geworden sind und oft von denselben staatlich unterstützten oder milliardenschweren Klubs dominiert werden, ist die Championship auf wunderbare Weise chaotisch. Der unerbittliche Spielplan mit 46 Ligaspielen testet die Kaderbreite und kann zu enormen Formschwankungen führen, wodurch die Tabelle bis in den Mai hinein ständig in Bewegung bleibt.

Es zeichnet sich eine weitere epische Saison ab, wobei der Traum vom Aufstieg in die Premier League für viele Fans und Klubs gleichermaßen hell brennt. Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur EFL Championship führen, darunter, wie Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele in der EFL Championship

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Ort

Tickets

Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)

Sheffield United vs. Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Tickets

Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)

West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers

London Stadium (London)

Tickets

Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)

Preston North End vs. Bristol City

Deepdale (Preston)

Tickets

Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)

Portsmouth vs. Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Tickets

Di., 1. Sep. (20 Uhr)

Birmingham City vs. Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Tickets

Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr)

Millwall vs. Wrexham

The Den (London)

Tickets

Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr)

Queens Park Rangers vs. Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (London)

Tickets

Mi., 2. Sep. (20 Uhr)

Burnley vs. Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Tickets

Sa., 5. Sep. (15 Uhr)

Queens Park Rangers vs. Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (London)

Tickets

Sa., 5. Sep. (15 Uhr)

Millwall vs. Bolton Wanderers

The Den (London)

Tickets

Sa., 5. Sep. (15 Uhr)

Burnley vs. Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Tickets

Sa., 5. Sep. (15 Uhr)

Sheffield United vs. Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Tickets

Sa., 5. Sep. (15 Uhr)

West Ham United vs. Derby County

London Stadium (London)

Tickets

Sa., 5. Sep. (20 Uhr)

Swansea City vs. Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Tickets

So., 6. Sep. (12 Uhr)

Birmingham City vs. Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Tickets

So kaufen Sie Tickets für die EFL Championship 2026/27

Offizielle Tickets für die EFL Championship der English Football League (EFL) können direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle des jeweiligen Heimklubs erworben werden. Für Ligaspiele der regulären Saison gibt es keine zentrale Ticketplattform der EFL.

Auswärtsfans müssen Tickets über die Website oder die Ticketstelle ihres eigenen Klubs kaufen, da sie ein festes Kontingent für den Gästeblock erhalten.

Tickets für die Championship gehen nicht alle auf einmal in den Verkauf. Stattdessen werden sie fortlaufend für einzelne Spieltage angeboten, in der Regel 2 bis 8 Wochen vor dem Spieltermin, nach einem strengen Stufensystem:

  • Dauerkarteninhaber & Prioritätsstufen: 6 bis 8 Wochen vor dem Spiel
  • Offizielle Klubmitglieder (kostenpflichtige Mitgliedschaft): 4 bis 6 Wochen vor dem Spiel
  • Freier Verkauf für die Allgemeinheit (falls noch Tickets verfügbar sind): 2 bis 4 Wochen vor dem Spiel

Viele Championship-Klubs bieten auf ihrer Website inzwischen einen offiziellen „Ticket Exchange“ an. Dadurch können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihren Platz sicher zum Nennwert an andere Fans weiterverkaufen.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie Ticombo kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die EFL Championship 2026/27?

Offizielle Einzeltickets für Spieltage der regulären Saison 2026/27 in der EFL Championship kosten bei Standardspielen im Allgemeinen zwischen £20 und £45.

Allerdings können hochkarätige Spiele wie lokale Derbys oder Duelle an der Tabellenspitze je nach Heimklub auf £50 bis £70+ steigen.

Da sich die EFL Championship aus 24 unabhängigen Klubs zusammensetzt, gibt es kein einheitlich standardisiertes Ticketsystem. Preisgestaltung, Sitzplätze und Kategorien unterscheiden sich in der gesamten Liga.

Informieren Sie sich näher am Termin auf den offiziellen Websites der Klubs über weitere Details und schauen Sie auch auf Sekundär-Weiterverkaufsseiten wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Stadien und Spielorte der EFL Championship

Klub

Stadion & Standort

Kapazität

West Ham United

London Stadium (London)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (London)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (London)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (London)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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