Die Premier League zieht zwar national wie global immer wieder die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich, doch auch die actionreichen Begegnungen in der Championship, die Woche für Woche in ganz England (und Wales) stattfinden, stehen bei vielen im Fokus.
Wenn Sie die Reize der höchsten Spielklasse der EFL bislang noch nicht ausgekostet haben, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, sich Plätze für ein anstehendes Spiel zu sichern.
Das Interesse an der Championship wächst Jahr für Jahr weiter, und in den vergangenen drei Spielzeiten in Folge lag der Zuschauerschnitt jeweils bei mehr als 22.000. Dabei sollte man bedenken, dass es sich um die zweitmeistbesuchte Fußballliga Europas handelt. Da die Zuschauerzahlen im London Stadium von West Ham United in der laufenden Saison voraussichtlich die Marke von 60.000 übersteigen werden, dürften diese Gesamtzahlen erneut steigen.
Während die europäischen Topligen sehr vorhersehbar geworden sind und oft von denselben staatlich unterstützten oder milliardenschweren Klubs dominiert werden, ist die Championship auf wunderbare Weise chaotisch. Der unerbittliche Spielplan mit 46 Ligaspielen testet die Kaderbreite und kann zu enormen Formschwankungen führen, wodurch die Tabelle bis in den Mai hinein ständig in Bewegung bleibt.
Es zeichnet sich eine weitere epische Saison ab, wobei der Traum vom Aufstieg in die Premier League für viele Fans und Klubs gleichermaßen hell brennt. Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur EFL Championship führen, darunter, wie Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Spiele in der EFL Championship
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Ort
Tickets
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
Sheffield United vs. Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers
London Stadium (London)
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
Preston North End vs. Bristol City
Deepdale (Preston)
Di., 1. Sep. (19.45 Uhr)
Portsmouth vs. Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
Di., 1. Sep. (20 Uhr)
Birmingham City vs. Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr)
Millwall vs. Wrexham
The Den (London)
Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr)
Queens Park Rangers vs. Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Mi., 2. Sep. (20 Uhr)
Burnley vs. Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Queens Park Rangers vs. Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Millwall vs. Bolton Wanderers
The Den (London)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Burnley vs. Bristol City
Turf Moor (Burnley)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
Sheffield United vs. Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
Sa., 5. Sep. (15 Uhr)
West Ham United vs. Derby County
London Stadium (London)
Sa., 5. Sep. (20 Uhr)
Swansea City vs. Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
So., 6. Sep. (12 Uhr)
Birmingham City vs. Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
So kaufen Sie Tickets für die EFL Championship 2026/27
Offizielle Tickets für die EFL Championship der English Football League (EFL) können direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle des jeweiligen Heimklubs erworben werden. Für Ligaspiele der regulären Saison gibt es keine zentrale Ticketplattform der EFL.
Auswärtsfans müssen Tickets über die Website oder die Ticketstelle ihres eigenen Klubs kaufen, da sie ein festes Kontingent für den Gästeblock erhalten.
Tickets für die Championship gehen nicht alle auf einmal in den Verkauf. Stattdessen werden sie fortlaufend für einzelne Spieltage angeboten, in der Regel 2 bis 8 Wochen vor dem Spieltermin, nach einem strengen Stufensystem:
- Dauerkarteninhaber & Prioritätsstufen: 6 bis 8 Wochen vor dem Spiel
- Offizielle Klubmitglieder (kostenpflichtige Mitgliedschaft): 4 bis 6 Wochen vor dem Spiel
- Freier Verkauf für die Allgemeinheit (falls noch Tickets verfügbar sind): 2 bis 4 Wochen vor dem Spiel
Viele Championship-Klubs bieten auf ihrer Website inzwischen einen offiziellen „Ticket Exchange“ an. Dadurch können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihren Platz sicher zum Nennwert an andere Fans weiterverkaufen.
Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie Ticombo kaufen.
Wie viel kosten Tickets für die EFL Championship 2026/27?
Offizielle Einzeltickets für Spieltage der regulären Saison 2026/27 in der EFL Championship kosten bei Standardspielen im Allgemeinen zwischen £20 und £45.
Allerdings können hochkarätige Spiele wie lokale Derbys oder Duelle an der Tabellenspitze je nach Heimklub auf £50 bis £70+ steigen.
Da sich die EFL Championship aus 24 unabhängigen Klubs zusammensetzt, gibt es kein einheitlich standardisiertes Ticketsystem. Preisgestaltung, Sitzplätze und Kategorien unterscheiden sich in der gesamten Liga.
Informieren Sie sich näher am Termin auf den offiziellen Websites der Klubs über weitere Details und schauen Sie auch auf Sekundär-Weiterverkaufsseiten wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.
Stadien und Spielorte der EFL Championship
Klub
Stadion & Standort
Kapazität
West Ham United
London Stadium (London)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (London)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (London)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (London)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430