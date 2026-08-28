Die Premier League zieht zwar national wie global immer wieder die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich, doch auch die actionreichen Begegnungen in der Championship, die Woche für Woche in ganz England (und Wales) stattfinden, stehen bei vielen im Fokus.

Wenn Sie die Reize der höchsten Spielklasse der EFL bislang noch nicht ausgekostet haben, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, sich Plätze für ein anstehendes Spiel zu sichern.

Das Interesse an der Championship wächst Jahr für Jahr weiter, und in den vergangenen drei Spielzeiten in Folge lag der Zuschauerschnitt jeweils bei mehr als 22.000. Dabei sollte man bedenken, dass es sich um die zweitmeistbesuchte Fußballliga Europas handelt. Da die Zuschauerzahlen im London Stadium von West Ham United in der laufenden Saison voraussichtlich die Marke von 60.000 übersteigen werden, dürften diese Gesamtzahlen erneut steigen.

Während die europäischen Topligen sehr vorhersehbar geworden sind und oft von denselben staatlich unterstützten oder milliardenschweren Klubs dominiert werden, ist die Championship auf wunderbare Weise chaotisch. Der unerbittliche Spielplan mit 46 Ligaspielen testet die Kaderbreite und kann zu enormen Formschwankungen führen, wodurch die Tabelle bis in den Mai hinein ständig in Bewegung bleibt.

Es zeichnet sich eine weitere epische Saison ab, wobei der Traum vom Aufstieg in die Premier League für viele Fans und Klubs gleichermaßen hell brennt. Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur EFL Championship führen, darunter, wie Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele in der EFL Championship

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Di., 1. Sep. (19.45 Uhr) Sheffield United vs. Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Tickets Di., 1. Sep. (19.45 Uhr) West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers London Stadium (London) Tickets Di., 1. Sep. (19.45 Uhr) Preston North End vs. Bristol City Deepdale (Preston) Tickets Di., 1. Sep. (19.45 Uhr) Portsmouth vs. Derby County Fratton Park (Portsmouth) Tickets Di., 1. Sep. (20 Uhr) Birmingham City vs. Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Millwall vs. Wrexham The Den (London) Tickets Mi., 2. Sep. (19.45 Uhr) Queens Park Rangers vs. Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (London) Tickets Mi., 2. Sep. (20 Uhr) Burnley vs. Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) Queens Park Rangers vs. Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (London) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) Millwall vs. Bolton Wanderers The Den (London) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) Burnley vs. Bristol City Turf Moor (Burnley) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) Sheffield United vs. Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Tickets Sa., 5. Sep. (15 Uhr) West Ham United vs. Derby County London Stadium (London) Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Swansea City vs. Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Tickets So., 6. Sep. (12 Uhr) Birmingham City vs. Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die EFL Championship 2026/27

Offizielle Tickets für die EFL Championship der English Football League (EFL) können direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle des jeweiligen Heimklubs erworben werden. Für Ligaspiele der regulären Saison gibt es keine zentrale Ticketplattform der EFL.

Auswärtsfans müssen Tickets über die Website oder die Ticketstelle ihres eigenen Klubs kaufen, da sie ein festes Kontingent für den Gästeblock erhalten.

Tickets für die Championship gehen nicht alle auf einmal in den Verkauf. Stattdessen werden sie fortlaufend für einzelne Spieltage angeboten, in der Regel 2 bis 8 Wochen vor dem Spieltermin, nach einem strengen Stufensystem:

Dauerkarteninhaber & Prioritätsstufen : 6 bis 8 Wochen vor dem Spiel

Offizielle Klubmitglieder (kostenpflichtige Mitgliedschaft) : 4 bis 6 Wochen vor dem Spiel

Freier Verkauf für die Allgemeinheit (falls noch Tickets verfügbar sind) : 2 bis 4 Wochen vor dem Spiel

Viele Championship-Klubs bieten auf ihrer Website inzwischen einen offiziellen „Ticket Exchange“ an. Dadurch können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihren Platz sicher zum Nennwert an andere Fans weiterverkaufen.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie Ticombo kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die EFL Championship 2026/27?

Offizielle Einzeltickets für Spieltage der regulären Saison 2026/27 in der EFL Championship kosten bei Standardspielen im Allgemeinen zwischen £20 und £45.

Allerdings können hochkarätige Spiele wie lokale Derbys oder Duelle an der Tabellenspitze je nach Heimklub auf £50 bis £70+ steigen.

Da sich die EFL Championship aus 24 unabhängigen Klubs zusammensetzt, gibt es kein einheitlich standardisiertes Ticketsystem. Preisgestaltung, Sitzplätze und Kategorien unterscheiden sich in der gesamten Liga.

Informieren Sie sich näher am Termin auf den offiziellen Websites der Klubs über weitere Details und schauen Sie auch auf Sekundär-Weiterverkaufsseiten wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Stadien und Spielorte der EFL Championship

Klub Stadion & Standort Kapazität West Ham United London Stadium (London) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (London) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (London) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (London) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







