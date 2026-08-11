Uns steht eine weitere fantastische DFB-Pokal-Saison bevor, die am 29. Mai 2027 mit dem Finale im Berliner Olympiastadion ihren Höhepunkt erreicht. Tickets für eines oder mehrere der kommenden Kracher könnt ihr euch schon heute sichern.

Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, nachdem der Rekordsieger im Finale der vergangenen Saison den VfB Stuttgart klar mit 3:0 besiegt hatte und die ikonische Trophäe damit zum rekordträchtigen 21. Mal gewann. Da Harry Kane in der vergangenen Saison als bester Torschütze des Wettbewerbs abschloss, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Bayerns Aura im DFB-Pokal verblasst. Doch wie immer im traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerb gehören Überraschungen gegen unterklassige Gegner weiter zum Reiz des Wettbewerbs.

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Anstehende Spiele im DFB-Pokal 2026/27

Die Auslosung der ersten Runde brachte eine Reihe reizvoller Duelle hervor: Titelverteidiger Bayern München muss zum frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegenen VfL Osnabrück, Borussia Dortmund reist zum Oberligisten HEBC Hamburg. Die Spiele von Bayern und Dortmund sind die letzten der Runde und wurden auf September verschoben, da beide Klubs zunächst um den Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, den traditionellen deutschen Saisonauftakt, der zu Ehren der verstorbenen Bayern- und Deutschland-Legende neu benannt wurde.

Nachfolgend findet ihr die bestätigten Partien der ersten Runde mit Beteiligung von Bundesligisten.

Datum & Uhrzeit (MESZ) Spiel Spielort Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Tickets Fr., 21. Aug., 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Tickets Sa., 22. Aug., 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Tickets Sa., 22. Aug., 13:00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Tickets Sa., 22. Aug., 15:30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Tickets Sa., 22. Aug., TBC Viktoria Köln vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Köln) Tickets Sa., 22. Aug., TBC 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Tickets Sa., 22. Aug., 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Tickets So., 23. Aug., TBC Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Tickets So., 23. Aug., TBC Eintracht Trier vs RB Leipzig Moselstadion (Trier) Tickets So., 23. Aug., 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Tickets So., 23. Aug., 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tickets So., 23. Aug., TBC Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Tickets So., 23. Aug., TBC SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Tickets Mo., 24. Aug., 18:00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Tickets Di., 1. Sep., 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Tickets Mi., 2. Sep., 20:45 Bayern München vs VfL Osnabrück Allianz Arena (München) Tickets

Wie sieht der vollständige Spielplan des DFB-Pokals 2026/27 aus?

Runde Datum/Daten Tickets Erste Runde 21.-24. August & 1.-2. September 2026 Tickets Zweite Runde 27.-28. Oktober 2026 Tickets Achtelfinale 1.-2. Dezember 2026 Tickets Viertelfinale 2.-3. Februar & 9.-10. Februar 2027 Tickets Halbfinale 20.-21. April 2027 Tickets Finale 29. Mai 2027 Tickets

Wie kann man DFB-Pokal-Tickets 2026/27 kaufen?

Für DFB-Pokal-Spiele werden Tickets in erster Linie auf den offiziellen Websites der beteiligten Vereine oder in deren offiziellen Shops verkauft.

In der Regel werden sie phasenweise freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor sie, falls noch welche übrig sind, in den freien Verkauf gehen.

Für das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion gilt derselbe Ablauf, allerdings ist die Kapazität begrenzt, und die Nachfrage übersteigt oft das verfügbare Kontingent.

Es wird erwartet, dass jeder der beiden Finalisten jeweils etwa 20.000 bis 25.000 Tickets erhält.

Die restlichen Karten, grob 25.000 bis 30.000, sind für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), Sponsoren, VIPs und eine Verlosung für neutrale Fans reserviert. Finaltickets und Hospitality-Pakete werden außerdem im offiziellen DFB-Ticketshop erhältlich sein.

Neben dem Kauf von DFB-Pokal-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten, und bietet verifizierte Angebote sowie Käuferschutz für Fans, die sich noch einen Platz sichern wollen, wenn die offiziellen Kontingente bereits vergriffen sind.

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Wie viel kosten DFB-Pokal-Tickets 2026/27?

In den frühen Runden des DFB-Pokals liegen die Ticketpreise in der Regel zwischen 15 € und 25 €.

Mit fortschreitendem Wettbewerb steigen die Preise, wobei Tickets für Viertel- und Halbfinale über offizielle Kanäle ab 50 € kosten.

Frühere Ausgaben als Orientierung genommen, dürften die Preise für Standardplätze bei 75 € beginnen und für Premiumplätze im Berliner Olympiastadion beim Finale am 29. Mai 2027 auf über 250 € steigen.

Behaltet kurz vor den Spielen die offiziellen Ticketportale der Vereine für weitere Informationen im Blick und auch Sekundärseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

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Wo wird das DFB-Pokal-Finale ausgetragen? Olympiastadion

Das Berliner Olympiastadion wurde ursprünglich Mitte der 1930er Jahre als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1936 erbaut.

Das Stadion wurde in zwei großen Phasen modernisiert, 1972-1974 und 2000-2004, um es für den nationalen und internationalen Fußball auf den neuesten Stand zu bringen, und bietet heute Platz für 74.475 Zuschauer.

Neben Spielen bei der FIFA-Weltmeisterschaft (1974 & 2006) und der UEFA EURO (2024) ist Hertha Berlin, derzeit in der 2. Bundesliga beheimatet, seit 1963 im Olympiastadion zu Hause.

Abseits des Fußballs bleibt das Olympiastadion auch eine bedeutende Leichtathletikstätte. Usain Bolt stellte dort bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 bekanntlich den Weltrekord über 100 m der Männer auf. Seine Zeit von 9,58 Sekunden ist bis heute ungeschlagen.

Wer sind die jüngsten DFB-Pokal-Sieger?