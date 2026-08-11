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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets
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So bekommt man Tickets für den DFB-Pokal 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Informationen zum Finale und mehr

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So kannst du auf deutschem Boden Teil des Pokalfiebers dieser Saison sein

Uns steht eine weitere fantastische DFB-Pokal-Saison bevor, die am 29. Mai 2027 mit dem Finale im Berliner Olympiastadion ihren Höhepunkt erreicht. Tickets für eines oder mehrere der kommenden Kracher könnt ihr euch schon heute sichern.

Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, nachdem der Rekordsieger im Finale der vergangenen Saison den VfB Stuttgart klar mit 3:0 besiegt hatte und die ikonische Trophäe damit zum rekordträchtigen 21. Mal gewann. Da Harry Kane in der vergangenen Saison als bester Torschütze des Wettbewerbs abschloss, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Bayerns Aura im DFB-Pokal verblasst. Doch wie immer im traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerb gehören Überraschungen gegen unterklassige Gegner weiter zum Reiz des Wettbewerbs.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu DFB-Pokal-Tickets, darunter wie ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und vieles mehr.

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Anstehende Spiele im DFB-Pokal 2026/27

Die Auslosung der ersten Runde brachte eine Reihe reizvoller Duelle hervor: Titelverteidiger Bayern München muss zum frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegenen VfL Osnabrück, Borussia Dortmund reist zum Oberligisten HEBC Hamburg. Die Spiele von Bayern und Dortmund sind die letzten der Runde und wurden auf September verschoben, da beide Klubs zunächst um den Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, den traditionellen deutschen Saisonauftakt, der zu Ehren der verstorbenen Bayern- und Deutschland-Legende neu benannt wurde.

Bundesliga
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Augsburg
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Nachfolgend findet ihr die bestätigten Partien der ersten Runde mit Beteiligung von Bundesligisten.

Datum & Uhrzeit (MESZ)SpielSpielortTickets
Fr., 21. Aug., 18:00St. Tönis vs Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Tickets
Fr., 21. Aug., 18:00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Tickets
Fr., 21. Aug., 18:00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Tickets
Fr., 21. Aug., 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Tickets
Sa., 22. Aug., 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Tickets
Sa., 22. Aug., 13:00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Tickets
Sa., 22. Aug., 15:30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Tickets
Sa., 22. Aug., TBCViktoria Köln vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Köln)Tickets
Sa., 22. Aug., TBC1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Tickets
Sa., 22. Aug., 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Tickets
So., 23. Aug., TBCEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Tickets
So., 23. Aug., TBCEintracht Trier vs RB LeipzigMoselstadion (Trier)Tickets
So., 23. Aug., 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Tickets
So., 23. Aug., 18:00Fortuna Düsseldorf vs FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Tickets
So., 23. Aug., TBCRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Tickets
So., 23. Aug., TBCSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Tickets
Mo., 24. Aug., 18:00Verl vs Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Tickets
Di., 1. Sep., 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Tickets
Mi., 2. Sep., 20:45Bayern München vs VfL OsnabrückAllianz Arena (München)Tickets

Wie sieht der vollständige Spielplan des DFB-Pokals 2026/27 aus?

RundeDatum/DatenTickets
Erste Runde21.-24. August & 1.-2. September 2026Tickets
Zweite Runde27.-28. Oktober 2026Tickets
Achtelfinale1.-2. Dezember 2026Tickets
Viertelfinale2.-3. Februar & 9.-10. Februar 2027Tickets
Halbfinale20.-21. April 2027Tickets
Finale29. Mai 2027Tickets

Wie kann man DFB-Pokal-Tickets 2026/27 kaufen?

Für DFB-Pokal-Spiele werden Tickets in erster Linie auf den offiziellen Websites der beteiligten Vereine oder in deren offiziellen Shops verkauft.

In der Regel werden sie phasenweise freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor sie, falls noch welche übrig sind, in den freien Verkauf gehen.

Für das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion gilt derselbe Ablauf, allerdings ist die Kapazität begrenzt, und die Nachfrage übersteigt oft das verfügbare Kontingent.

Es wird erwartet, dass jeder der beiden Finalisten jeweils etwa 20.000 bis 25.000 Tickets erhält.

Die restlichen Karten, grob 25.000 bis 30.000, sind für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), Sponsoren, VIPs und eine Verlosung für neutrale Fans reserviert. Finaltickets und Hospitality-Pakete werden außerdem im offiziellen DFB-Ticketshop erhältlich sein.

Neben dem Kauf von DFB-Pokal-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten, und bietet verifizierte Angebote sowie Käuferschutz für Fans, die sich noch einen Platz sichern wollen, wenn die offiziellen Kontingente bereits vergriffen sind.

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Wie viel kosten DFB-Pokal-Tickets 2026/27?

In den frühen Runden des DFB-Pokals liegen die Ticketpreise in der Regel zwischen 15 € und 25 €.

Mit fortschreitendem Wettbewerb steigen die Preise, wobei Tickets für Viertel- und Halbfinale über offizielle Kanäle ab 50 € kosten.

Frühere Ausgaben als Orientierung genommen, dürften die Preise für Standardplätze bei 75 € beginnen und für Premiumplätze im Berliner Olympiastadion beim Finale am 29. Mai 2027 auf über 250 € steigen.

Behaltet kurz vor den Spielen die offiziellen Ticketportale der Vereine für weitere Informationen im Blick und auch Sekundärseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

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Wo wird das DFB-Pokal-Finale ausgetragen? Olympiastadion

Das Berliner Olympiastadion wurde ursprünglich Mitte der 1930er Jahre als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1936 erbaut.

Das Stadion wurde in zwei großen Phasen modernisiert, 1972-1974 und 2000-2004, um es für den nationalen und internationalen Fußball auf den neuesten Stand zu bringen, und bietet heute Platz für 74.475 Zuschauer.

Neben Spielen bei der FIFA-Weltmeisterschaft (1974 & 2006) und der UEFA EURO (2024) ist Hertha Berlin, derzeit in der 2. Bundesliga beheimatet, seit 1963 im Olympiastadion zu Hause.

Abseits des Fußballs bleibt das Olympiastadion auch eine bedeutende Leichtathletikstätte. Usain Bolt stellte dort bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 bekanntlich den Weltrekord über 100 m der Männer auf. Seine Zeit von 9,58 Sekunden ist bis heute ungeschlagen.

Wer sind die jüngsten DFB-Pokal-Sieger?

JahrSiegerFinalistErgebnis
2026Bayern MünchenVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (i.E.)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MünchenBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MünchenRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern München3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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