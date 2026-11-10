Im neuen Jahr kommen einige der besten Basketballstars der Welt nach Großbritannien. NBA-Teams waren bereits zehnmal für Spiele der regulären Saison zu Gast, doch erstmals findet eine solche Partie in einer anderen Stadt als London statt.

Sichert euch jetzt Tickets für das Spiel der San Antonio Spurs gegen die New Orleans Pelicans am 17. Januar im Co-op Live in Manchester.

Seit 2011 haben 14 NBA-Teams beziehungsweise Franchises in Großbritannien gespielt. San Antonio und New Orleans kommen nun erstmals hinzu. Für die Fans bietet sich damit die Gelegenheit, unter anderem Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson und Dejounte Murray in Aktion zu sehen.

Bei GOAL erfahrt ihr alles Wichtige über die Tickets für das bevorstehende NBA-Spiel in Manchester 2027, darunter die Preise und die Verkaufsstellen.

Wann findet das NBA-Spiel in Manchester 2027 statt?

Datum Partie (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 17. Januar San Antonio Spurs gegen New Orleans Pelicans (15.30 Uhr GMT) Tickets Co-op Live (Manchester)

So kauft ihr Tickets für das NBA-Spiel in Manchester 2027

Die offiziellen regulären Eintrittskarten für das NBA-Spiel in Manchester 2027 sind ausverkauft. Offizielle Premium-Pakete sind jedoch weiterhin erhältlich. Die regulären Tickets wurden über ein von Ticketmaster abgewickeltes Zufallsverfahren vergeben.

Hospitality-Angebote sind direkt bei NBA Experiences erhältlich. Dafür ist keine Teilnahme an der Verlosung erforderlich. Das Angebot reicht von Sitzplätzen im unteren Rang bis zum Hall-of-Fame-Zugang direkt am Spielfeldrand. Die Pakete umfassen Premium-Leistungen wie einen Empfang vor dem Spiel, Zugang zur NBA EXP Lounge, Wurfübungen mit NBA-Legenden und Fotos auf dem Spielfeld.

Neben dem Kauf über offizielle Ticketportale können Fans auch auf dem Zweitmarkt Plätze erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig über alternative Wege Tickets kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für das NBA-Spiel in Manchester 2027?

Während der ersten Verlosungs- und Vorverkaufsphasen lagen die regulären Ticketpreise für das NBA-Spiel in Manchester je nach Kategorie bei ungefähr 60 bis über 450 Pfund.

Oberrang / Ebene 3 (günstigste Kategorie) : Die Preise lagen bei 60 bis 160 Pfund (auf dem Zweitmarkt bei 70 bis 110 Pfund). Von diesen Plätzen in den höchsten Reihen der Arena blickt man von oben auf das Spielfeld.

: Die Preise lagen bei 60 bis 160 Pfund (auf dem Zweitmarkt bei 70 bis 110 Pfund). Von diesen Plätzen in den höchsten Reihen der Arena blickt man von oben auf das Spielfeld. Premium-Ebene 2 / mittlerer Rang : Die Tickets kosteten rund 200 Pfund. Diese Kategorie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Sicht vom mittleren Rang der Arena.

: Die Tickets kosteten rund 200 Pfund. Diese Kategorie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Sicht vom mittleren Rang der Arena. Unterrang / Ebene 1 : Die regulären Preise lagen bei 130 bis 280 Pfund. Dies sind die festen Sitzplatzbereiche im unteren Rang, die dem Spielfeld am nächsten liegen.

: Die regulären Preise lagen bei 130 bis 280 Pfund. Dies sind die festen Sitzplatzbereiche im unteren Rang, die dem Spielfeld am nächsten liegen. Spielfeldebene / direkt am Spielfeldrand (VIP-Bereich): Die regulären Preise begannen bei 450 Pfund. Diese Plätze befinden sich unmittelbar auf Spielfeldhöhe.

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Ticketportal der NBA. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Co-op Live

Das Co-op Live in Manchester gehört zu den neuesten und größten Veranstaltungsarenen von Weltrang in Großbritannien. Es liegt auf dem Etihad Campus neben dem City of Manchester Stadium.

Die im Mai 2024 eröffnete Arena zählt mit 23.500 Plätzen zu den größten Hallen Europas. Geplant sind dort rund 120 Veranstaltungen pro Jahr. Neben Basketball finden dort zahlreiche weitere Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen statt oder sind geplant, darunter Boxen, Netball, Tennis, E-Sport, Turnen und Live-Musik.

Die bisherigen NBA-Spiele in Großbritannien

Alle zehn bisherigen NBA-Spiele der regulären Saison in Großbritannien fanden in der O2 Arena in London statt. Die Ergebnisse: