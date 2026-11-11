Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL mitreißenden Rugby-League-Sport auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane ihren spannenden Abschluss findet.

Nach vier Wochen intensiver und packender Gruppenspiele und Halbfinals sind nur noch zwei Teams im Rennen um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus der Region bestreiten auch das Frauenfinale, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer beim großen Finale dabei sein möchte, kann heute Tickets buchen.

Australien ging als klarer Favorit in das Turnier. Die Mannschaft strebt den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954 an. Australien hat bislang zwar alle Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

Hier liefert GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Partie Tickets Austragungsort (Stadt) So., 15. November (18:35 Uhr AEST) Finale: Australien gegen Neuseeland Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer kurzfristig noch Plätze sucht, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) kosteten für Erwachsene ab 39 AUD.

Spiel Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze an der Mittellinie und in den unteren Rängen entlang der Seitenlinien mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.

: Plätze an der Mittellinie und in den unteren Rängen entlang der Seitenlinien mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld. Kategorie 2 : In der Regel Plätze in den oberen seitlichen Rängen oder in den Ecken der Stadien.

: In der Regel Plätze in den oberen seitlichen Rängen oder in den Ecken der Stadien. Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Üblicherweise Plätze hinter den Torpfosten oder in höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Eintrittskarten.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarktportalen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet wird, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Frauen- und Rollstuhl-Wettbewerbe statt.

Phase Datum/Daten Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Welche Austragungsorte gibt es bei der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

An den folgenden zehn Austragungsorten finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land Austragungsort (Stadt) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer waren die jüngsten Sieger der Rugby-League-Weltmeisterschaft?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele: