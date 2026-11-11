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Book Rugby League World Cup 2026 Final tickets
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So bekommt man Tickets für das Finale der Rugby-League-WM 2026: Australien gegen Neuseeland, Ticketpreise, Spielort und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um sich Plätze für das diesjährige Rugby-League-Spektakel auf der Südhalbkugel zu sichern

Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL mitreißenden Rugby-League-Sport auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane ihren spannenden Abschluss findet.

Nach vier Wochen intensiver und packender Gruppenspiele und Halbfinals sind nur noch zwei Teams im Rennen um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus der Region bestreiten auch das Frauenfinale, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer beim großen Finale dabei sein möchte, kann heute Tickets buchen.

Australien ging als klarer Favorit in das Turnier. Die Mannschaft strebt den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954 an. Australien hat bislang zwar alle Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

Hier liefert GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit)

Partie

Tickets

Austragungsort (Stadt)

So., 15. November (18:35 Uhr AEST)

Finale: Australien gegen Neuseeland

Tickets

Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer kurzfristig noch Plätze sucht, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) kosteten für Erwachsene ab 39 AUD.

Spiel

Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)

Familienticket (2+2 oder 1+3)

Finale (Suncorp Stadium)

Ab 39 AUD

Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1 / Premium: Plätze an der Mittellinie und in den unteren Rängen entlang der Seitenlinien mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.
  • Kategorie 2: In der Regel Plätze in den oberen seitlichen Rängen oder in den Ecken der Stadien.
  • Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Üblicherweise Plätze hinter den Torpfosten oder in höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Eintrittskarten.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarktportalen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet wird, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Frauen- und Rollstuhl-Wettbewerbe statt.

Phase

Datum/Daten

Gruppenspiele

15. Oktober bis 1. November

Halbfinals

7./8. November

Finale

15. November

Welche Austragungsorte gibt es bei der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

An den folgenden zehn Austragungsorten finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land

Austragungsort (Stadt)

Kapazität

Australien

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Neuseeland

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Neuguinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Wer waren die jüngsten Sieger der Rugby-League-Weltmeisterschaft?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:

Jahr

Sieger

Finalgegner

Endstand

Austragungsort (Stadt)

2021

Australien

Samoa

30:10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australien

England

6:0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australien

Neuseeland

34:2

Old Trafford (Manchester)

2008

Neuseeland

Australien

34:20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australien

Neuseeland

40:12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australien

England

16:8

Wembley (London)

1992

Australien

Großbritannien

10:6

Wembley (London)

1988

Australien

Neuseeland

25:12

Eden Park (Auckland)

1977

Australien

Großbritannien

13:12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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