Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL mitreißenden Rugby-League-Sport auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane ihren spannenden Abschluss findet.
Nach vier Wochen intensiver und packender Gruppenspiele und Halbfinals sind nur noch zwei Teams im Rennen um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus der Region bestreiten auch das Frauenfinale, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer beim großen Finale dabei sein möchte, kann heute Tickets buchen.
Australien ging als klarer Favorit in das Turnier. Die Mannschaft strebt den vierten Titel in Folge und den insgesamt 13. seit der ersten Austragung 1954 an. Australien hat bislang zwar alle Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).
Hier liefert GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Partie
Tickets
Austragungsort (Stadt)
So., 15. November (18:35 Uhr AEST)
Finale: Australien gegen Neuseeland
Suncorp Stadium (Brisbane)
So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026
Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für das Suncorp Stadium in Brisbane.
Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.
Wer kurzfristig noch Plätze sucht, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.
Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.
Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) kosteten für Erwachsene ab 39 AUD.
Spiel
Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)
Familienticket (2+2 oder 1+3)
Finale (Suncorp Stadium)
Ab 39 AUD
Ab 109 AUD
Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:
- Kategorie 1 / Premium: Plätze an der Mittellinie und in den unteren Rängen entlang der Seitenlinien mit der besten zentralen Sicht auf das Spielfeld.
- Kategorie 2: In der Regel Plätze in den oberen seitlichen Rängen oder in den Ecken der Stadien.
- Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Üblicherweise Plätze hinter den Torpfosten oder in höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Eintrittskarten.
Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarktportalen wie StubHub prüfen.
Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet wird, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).
Parallel dazu finden die Frauen- und Rollstuhl-Wettbewerbe statt.
Phase
Datum/Daten
Gruppenspiele
15. Oktober bis 1. November
Halbfinals
7./8. November
Finale
15. November
Welche Austragungsorte gibt es bei der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?
An den folgenden zehn Austragungsorten finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:
Land
Austragungsort (Stadt)
Kapazität
Australien
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Neuseeland
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Neuguinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Wer waren die jüngsten Sieger der Rugby-League-Weltmeisterschaft?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:
Jahr
Sieger
Finalgegner
Endstand
Austragungsort (Stadt)
2021
Australien
Samoa
30:10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australien
England
6:0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australien
Neuseeland
34:2
Old Trafford (Manchester)
2008
Neuseeland
Australien
34:20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australien
Neuseeland
40:12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australien
England
16:8
Wembley (London)
1992
Australien
Großbritannien
10:6
Wembley (London)
1988
Australien
Neuseeland
25:12
Eden Park (Auckland)
1977
Australien
Großbritannien
13:12
Sydney Cricket Ground (Sydney)