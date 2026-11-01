Die erste Rugby Nations Championship steuert auf ihren spannenden Abschluss zu: Vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) findet im Allianz Stadium in Twickenham erstmals das historische Finalwochenende statt.

Die Nachfrage dürfte groß sein. Wartet also nicht und bucht eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch einen Ligawettbewerb, in dem jede Platzierung zählt. Zwölf der weltbesten Rugby-Nationen treten in zwei geografisch aufgeteilten Gruppen an.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, spielen sie alle am Finalwochenende. GOAL liefert euch die aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum (und Ortszeit) Partie Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

So kauft ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Art der Partie und den verschiedenen Vorverkaufsphasen erstmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs & Inhaber von Debentures : Die frühesten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die frühesten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien sowie für Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Partien : Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 Pfund. Samstag, 28. November: zwei Partien : Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 Pfund. Sonntag, 29. November: zwei Partien : Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 Pfund. Mehrtagespässe für 2 oder 3 Tage: Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Beachtet für weitere Informationen kurz vor dem Termin die offizielle Website des Wettbewerbs und die nationalen Websites der Teams. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Premium-Pakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby Union bezeichnet Hospitality ein exklusives Spieltagspaket, das über das Erlebnis mit einem gewöhnlichen Ticket hinausgeht.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen Gäste die Atmosphäre genießen können, über verschiedene Verpflegungsoptionen vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe können direkt über autorisierte Anbieter erworben werden:

Direkte Online-Buchung : Pakete könnt ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

: Pakete könnt ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen. Offizielle Hospitality-Anbieter: Auch der exklusive Hospitality-Vermittler des Allianz Stadium vergibt Premium-Pakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt ihr die jeweiligen Leistungen einsehen und Buchungen abschließen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Modus der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Zeitfenstern je ein Spiel gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wird im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wird im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird im November ausgetragen. Dann kehrt sich das Prinzip um: Die Teams der Südhalbkugel reisen nach Norden, um die verbleibenden drei Runden in berühmten europäischen Stadien zu bestreiten.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen, mit hochkarätigen Partien gespickten Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten ein Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe exakt denselben Rang belegt hat.