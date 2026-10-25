Die erste Ausgabe der Rugby Nations Championship steuert auf einen spannenden Abschluss zu: Das historische Finals Weekend, das erstmals in dieser Form stattfindet, ist für den 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) im Allianz Stadium in Twickenham angesetzt.

Die Nachfrage wird groß sein. Wartet also nicht und bucht eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Liga, in der die Platzierungen auf dem Spiel stehen. Zwölf der weltbesten Rugby-Nationen werden dafür in zwei geografische Gruppen aufgeteilt.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, spielen sie alle am Finals Weekend. GOAL liefert euch die neuesten Ticketinformationen zur World Rugby Nations Championship 2026: wo ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finals Weekend der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finals Weekend von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, dem 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum (und Ortszeit) Spiel Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

So kauft ihr Tickets für das Finals Weekend der World Rugby Nations Championship 2026

Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Spielart und den verschiedenen Vorverkaufsphasen erstmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Debentures : Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

Regulärer Verkauf für das Finals Weekend : Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den regulären Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich dadurch darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finals Weekend der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien sowie für Mehrtagespässe beim Finals Weekend gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Zwei Spiele am Freitag, dem 27. November : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £.

Zwei Spiele am Samstag, dem 28. November : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £.

Zwei Spiele am Sonntag, dem 29. November : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £.

Mehrtagespässe für zwei oder drei Tage : Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Schaut kurz vor dem Termin auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den nationalen Websites der Teams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktseiten wie StubHub prüfen.

Premium-Pakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby Union bezeichnet „Hospitality“ ein exklusives Spieltagspaket, das mehr bietet als ein gewöhnliches Ticket.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen ihr die Atmosphäre genießen könnt, über verschiedene Speiseangebote vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe können direkt über autorisierte Anbieter gekauft werden:

Direkte Online-Buchung : Pakete könnt ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

Offizielle Hospitality-Anbieter : Der exklusive Hospitality-Vermittler des Allianz Stadium verwaltet auch die Vergabe der Premium-Pakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt ihr die enthaltenen Leistungen der einzelnen Pakete ansehen und Buchungen abschließen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Modus der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Zeitfenstern jeweils eine Partie gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Summer Series (Runden 1–3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

Die Autumn Series (Runden 4–6) : Sie wird im November ausgetragen. Dann kehrt sich der Ablauf um: Die Teams der Südhalbkugel reisen für die verbleibenden drei Runden in den Norden und spielen in traditionsreichen europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. Die Six-Nations-Teams werden beispielsweise anhand ihrer Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel untereinander verglichen.

Finals Weekend

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen großen Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Jedes Team reist nach London, um in einem Platzierungsspiel auf die Mannschaft zu treffen, die in der anderen Gruppe exakt denselben Platz belegt hat.

Das große Finale : Der Erstplatzierte der Nordhalbkugel trifft auf den Erstplatzierten der Südhalbkugel. Der Sieger wird zum offiziellen Champion der Nations Championship gekürt.

Platzierungsspiele : Die beiden Zweitplatzierten spielen um den dritten Platz in der Gesamtwertung, die beiden Drittplatzierten um Platz fünf. Dieses Prinzip setzt sich bis zum Duell der beiden Sechstplatzierten fort.

Hemisphere Challenge : Ein Punktesystem nach dem Vorbild des Ryder Cup erfasst über das gesamte Finalwochenende hinweg, welche Hemisphäre insgesamt die Nase vorn hat.



