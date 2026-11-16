Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union wurden zur World Rugby Nations Championship umgestaltet, einem einheitlichen weltweiten Turnier, das im Juli begonnen hat und im November seinen Höhepunkt erreicht. Du möchtest die besten Spieler und Teams des Sports live erleben? Sichere dir noch heute deine Tickets.

Der neu geschaffene Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und soll bedeutungslose Freundschaftsspiele durch eine Tabelle, Duelle zwischen Teams beider Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham am Sonntag, dem 29. November, ersetzen.

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich das Geschehen für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Bei GOAL findest du alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo du sie bekommst, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum und Ortszeit Runde und Begegnung Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) 6. Runde: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) 6. Runde: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) 6. Runde: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) 6. Runde: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) 6. Runde: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) 6. Runde: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: Teilnehmer offen gegen Teilnehmer offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: Teilnehmer offen gegen Teilnehmer offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: Teilnehmer offen gegen Teilnehmer offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: Teilnehmer offen gegen Teilnehmer offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: Teilnehmer offen gegen Teilnehmer offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: Teilnehmer offen gegen Teilnehmer offen Tickets Allianz Stadium, London

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Begegnung über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die jeweiligen gastgebenden Rugbyverbände erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen verkauft. Du kannst sie über die offiziellen Portale ihrer Rugbyverbände erwerben.

Die ersten Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Debentures : Die frühesten Verkaufsphasen für Gruppen mit Vorrang, darunter Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die frühesten Verkaufsphasen für Gruppen mit Vorrang, darunter Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende : Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf. Freier Verkauf für die Gruppenphase: Die einzelnen Nationen starteten ihren Ticketverkauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So begann der freie Verkauf für Spiele im Principality Stadium (Wales) im April 2026, nachdem zuvor Mitglieder Vorrang gehabt hatten.

Die zentralen Verkaufsstellen des Turniers und die gastgebenden Rugbyverbände sind für Fans der sicherste Weg zum Ticketkauf. Wer ein bevorstehendes Spiel der Nations Championship besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnte sich die beste Gelegenheit bieten, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob du einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finals Weekend“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufst.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespässe beim „Finals Weekend“ gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £ Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £ Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £ Mehrtagespässe (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein 3-Tages-Pass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November (nach Gastgeberland)

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen der Teams der Nordhalbkugel als Gastgeber lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Australien: 38 bis 78 £

Frankreich

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams findest du zu gegebener Zeit weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship 2026 findet vom 4. Juli bis zum 29. November statt. Das Turnier ist in zwei getrennte Spielphasen und ein anschließendes Finalwochenende unterteilt:

Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden.

: Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden. Herbstserie (Runden 4 bis 6) : Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden.

: Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden. Finalwochenende: Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, dem 29. November.

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen 12 der weltbesten Teams teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert das Wettbewerbsformat der Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Spielphasen je ein Spiel gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1–3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4–6): Sie wird im November ausgetragen. Dann wechseln die Teams der Südhalbkugel für die verbleibenden drei Runden in den Norden und spielen in bekannten europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren etwa die Six-Nations-Teams anhand ihrer Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel untereinander um die Tabellenplätze.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet an einem einzigen Wochenende Ende November im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London, um jeweils ein Platzierungsspiel gegen das Team zu bestreiten, das in der anderen Gruppe auf genau demselben Rang gelandet ist.