Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union wurden zur World Rugby Nations Championship umgestaltet, einem einheitlichen weltweiten Turnier, das im Juli begann und im November seinen Höhepunkt erreicht. Sie möchten die besten Spieler und Teams des Sports live erleben? Buchen Sie noch heute Ihre Tickets.

Der neu geschaffene, alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb soll bedeutungslose „Freundschaftsspiele“ abschaffen. Dafür gibt es eine Ligatabelle, Duelle zwischen den Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham (Sonntag, 29. November).

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun richtet sich der Blick für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo sie erhältlich sind, was sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum (und Ortszeit) Runde und Begegnung Tickets Spielort Fr., 13. Nov. (21:10 Uhr) R5: Frankreich gegen Südafrika Tickets Stade de France, Paris Sa., 14. Nov. (12:40 Uhr) R5: Italien gegen Argentinien Tickets Stadio Luigi Ferraris, Genua Sa., 14. Nov. (14:10 Uhr) R5: Wales gegen Neuseeland Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 14. Nov. (16:40 Uhr) R5: England gegen Japan Tickets Allianz Stadium, London Sa., 14. Nov. (20:10 Uhr) R5: Irland gegen Fidschi Tickets Aviva Stadium, Dublin So., 15. Nov. (15:10 Uhr) R5: Schottland gegen Australien Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) R6: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) R6: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) R6: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) R6: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Begegnung über die zentralen Verkaufsplattformen des Turniers oder die Verbände der Gastgeber erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationalverbänden vertrieben. Sie können sie über deren offizielle Verbandsportale erwerben.

Die ersten Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte : Die allerersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen wie Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsclubs begannen im Januar 2026.

: Die allerersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen wie Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsclubs begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende : Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf. Freier Verkauf für die Gruppenphase: Die einzelnen Nationen starteten ihren Ticketverkauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So begann der freie Verkauf für Spiele im Principality Stadium (Wales) im April 2026, nachdem zuvor Mitglieder bevorzugt Tickets kaufen konnten.

Für Fans ist der Kauf über die zentralen Verkaufsplattformen des Turniers oder die Verbände der Gastgeber am sichersten. Wer ein bevorstehendes Spiel der Nations Championship besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Was kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufen.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preise:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £.

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £.

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £.

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £. Mehrtagespässe (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 % bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November (nach Gastgeberland)

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen, die von Teams der Nordhalbkugel ausgerichtet werden, lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Japan: 51 bis 103 £

gegen Australien: 79 bis 166 £

gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Fidschi: 30 bis 120 €

gegen Argentinien: 40 bis 180 €

gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 £

gegen Australien: 40 bis 100 £

gegen Neuseeland: 85 bis 160 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Japan: 26 bis 66 £

gegen Australien: 38 bis 78 £

gegen Neuseeland: 68 bis 128 £

Frankreich

gegen Fidschi (Groupama Stadium, Lyon): Tickets ab 30 €

gegen Südafrika (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 30 €

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

gegen Südafrika (Allianz Stadium, Turin): Tickets ab 32 €

gegen Argentinien (Stadio Luigi Ferraris, Genua): Tickets ab 12 €

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Behalten Sie die offizielle Website des Wettbewerbs und die Websites der Nationalteams im Blick, wenn die Spiele näher rücken. Dort finden Sie weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship 2026 findet vom 4. Juli bis zum 29. November statt. Das Turnier ist in zwei getrennte Spielphasen unterteilt, auf die ein Finalwochenende folgt:

Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Herbstserie (Runden 4 bis 6) : Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel tragen ihre Spiele im Norden aus.

: Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel tragen ihre Spiele im Norden aus. Finalwochenende: Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, 29. November.

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Zwölf der besten Teams der Welt nehmen am Turnier teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Spielmodus der Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jedes Land in zwei getrennten Phasen einmal gegen alle sechs Teams der jeweils anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird im November ausgetragen. Dann kehrt sich der Ablauf um: Die Teams der Südhalbkugel reisen für die verbleibenden drei Runden in den Norden und spielen in bekannten europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der jeweils anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams anhand ihrer Leistungen gegen die Teams aus dem Süden miteinander um die Tabellenplätze.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen großen Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London, um ein abschließendes Platzierungsspiel gegen das Team zu bestreiten, das in der anderen Gruppe genau denselben Tabellenplatz belegt hat.