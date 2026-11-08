Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, wird in diesem Monat fortgesetzt. Wer sich heute Tickets sichert, kann die größten europäischen Nationalmannschaften auf dem gesamten Kontinent live erleben.

Die Ligaphase des Wettbewerbs steuert im November auf einen spannenden Abschluss zu: Die Teams bestreiten innerhalb von nur sechs Tagen jeweils zwei Spiele. Nach dem Ende der Ligaphase finden im März 2027 die Viertelfinals statt, bevor im Juni 2027 die Halbfinals und das Finale ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den Titel in der UEFA Nations League, den das Team 2025 gewann. Mit dem Sieg bei der ersten Ausgabe 2019 ist Portugal zugleich die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen. 2021 und 2025 belegte das Team den zweiten Platz, 2023 gewann es die Trophäe.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die UEFA Nations League: wie Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und vieles mehr.

Die nächsten Spiele der UEFA Nations League

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Do., 12. November (20 Uhr) Türkei gegen Belgien Tickets Gursel Aksel Stadium (İzmir) Do., 12. November (20:45 Uhr) Italien gegen Frankreich Tickets San Siro (Mailand) Do., 12. November (20:45 Uhr) Tschechien gegen Spanien Tickets Letna Stadium (Prag) Do., 12. November (19:45 Uhr) England gegen Kroatien Tickets Wembley Stadium (London) Fr., 13. November (20:45 Uhr) Niederlande gegen Griechenland Tickets Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Fr., 13. November (20:45 Uhr) Serbien gegen Deutschland Tickets Rajko Mitić Stadium (Belgrad) Sa., 14. November (18 Uhr) Norwegen gegen Wales Tickets Ullevaal Stadion (Oslo) Sa., 14. November (19:45 Uhr) Portugal gegen Dänemark Tickets Estádio Municipal de Braga (Braga) So., 15. November (20:45 Uhr) Belgien gegen Italien Tickets King Baudouin Stadium (Brüssel) So., 15. November (20:45 Uhr) Frankreich gegen die Türkei Tickets Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) So., 15. November (20:45 Uhr) Kroatien gegen Tschechien Tickets Opus Arena (Osijek) So., 15. November (20:45 Uhr) Spanien gegen England Tickets Wanda Metropolitano (Madrid) Mo., 16. November (20:45 Uhr) Deutschland gegen die Niederlande Tickets Olympiastadion (Berlin) Mo., 16. November (21:45 Uhr) Griechenland gegen Serbien Tickets Panthessaliko (Volos) Di., 17. November (20:45 Uhr) Dänemark gegen Norwegen Tickets Parken Stadium (Kopenhagen) Di., 17. November (19:45 Uhr) Wales gegen Portugal Tickets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Der vollständige Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase Runde Datum Tickets Ligaphase 5. Spieltag 12. bis 14. November 2026 Tickets 6. Spieltag 15. bis 17. November 2026 Tickets Viertelfinals Hinspiele 25. bis 27. März 2027 Noch nicht bekannt Rückspiele 28. bis 30. März 2027 Noch nicht bekannt Finalrunde Halbfinals 9. bis 10. Juni 2027 Noch nicht bekannt Finale 13. Juni 2027 Noch nicht bekannt

So kauft Ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga- und Gruppenphase (September bis November 2026): Der offizielle Ticketverkauf für die einzelnen Gruppenspiele liegt vollständig bei den teilnehmenden Nationalverbänden. Ihr müsst die Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands der Heimmannschaft kaufen, etwa über England Football für Englands Heimspiele oder über die FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für die Finalrunde werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal vergeben.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder befinden sich derzeit in der Schlussphase des Verkaufs. Die meisten Nationalverbände beginnen den Ticketverkauf etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Häufig erhalten Mitglieder registrierter Fanclubs, etwa des England Supporters Travel Club oder der „Red Wall“ von Wales, zuerst Zugang zu den Tickets. Erst danach gehen verbleibende Karten in den freien Verkauf.

Für die Finalrunde der Nations League im Juni 2027 beginnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungsverfahren mit Verlosung über die UEFA im April oder Mai 2027, nachdem die vier teilnehmenden Teams feststehen. Wer sich auf die Finalrunde im Juni vorbereiten möchte, kann ein „myUEFA“-Konto anlegen, um automatische Benachrichtigungen zum Ticketverkauf zu erhalten.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden vom Fußballverband des jeweiligen Gastgeberlandes verkauft und bepreist, nicht über ein zentrales UEFA-Portal. Da jedes Land seine Preise abhängig vom Stadion und der jeweiligen Begegnung selbst festlegt, unterscheiden sich Ticketpreise und Kategorien von Spiel zu Spiel.

Die genaue Einteilung der Sitzplätze hängt vollständig vom jeweiligen Stadion ab. Die meisten Verbände teilen die Tickets jedoch in drei oder vier Hauptkategorien für den freien Verkauf ein und bieten zusätzlich Familien- und Premiumoptionen an.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium ungefähr wie folgt einteilen:

Kategorie 1 (Premium / Unter- und Mittelrang an den Längsseiten) : Die Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese besonders gefragten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 £, Premiumplätze sind für 95 bis 120 £ erhältlich.

: Die Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese besonders gefragten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 £, Premiumplätze sind für 95 bis 120 £ erhältlich. Kategorie 2 (Ecken / Oberrang an den Längsseiten) : Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Sie kosten üblicherweise etwa 45 £.

: Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Sie kosten üblicherweise etwa 45 £. Kategorie 3 (Hintertortribünen) : Hier sitzen oft die stimmgewaltigsten Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Blöcken. Reguläre Tickets für die Hintertortribünen kosten ab etwa 35 £.

: Hier sitzen oft die stimmgewaltigsten Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Blöcken. Reguläre Tickets für die Hintertortribünen kosten ab etwa 35 £. Familienbereiche und Ermäßigungen: Viele Gastgeberländer bieten Familien und jungen Menschen stark ermäßigte Preise an. Tickets für Familienbereiche sind beispielsweise für 25 £ für Erwachsene und 12,50 £ für Kinder unter 16 Jahren erhältlich.

Schaut näher am jeweiligen Spieltermin auf den offiziellen Websites der Nationalmannschaften nach weiteren Informationen und auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach aktuell verfügbaren Tickets.

Welche Teams spielen in den Gruppen der Liga A der UEFA Nations League?

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Frankreich Deutschland Spanien Portugal Italien Niederlande Kroatien Dänemark Belgien Serbien England Norwegen Türkei Griechenland Tschechien Wales

Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals im März 2027.

Wer hat die UEFA Nations League zuletzt gewonnen?