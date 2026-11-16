Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, geht diesen Monat weiter. Wer sich heute Tickets sichert, kann die größten europäischen Nationalmannschaften auf dem ganzen Kontinent live erleben.

Die Ligaphase erreicht in diesem November ihren spannenden Höhepunkt: Innerhalb von nur sechs Tagen bestreiten die Mannschaften jeweils zwei Spiele. Nach Abschluss der Ligaphase stehen im März 2027 die Viertelfinals an, bevor im Juni 2027 die Halbfinals und das Finale ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den Titel in der UEFA Nations League, den die Mannschaft 2025 gewann. Mit dem Triumph bei der ersten Ausgabe 2019 ist Portugal zudem der erfolgreichste Teilnehmer des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen: 2021 und 2025 wurde die Mannschaft Zweiter, 2023 holte sie den Titel.

Hier findet Ihr mit GOAL alle wichtigen Informationen zu Tickets für die UEFA Nations League, darunter, wie Ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Die nächsten Spiele der UEFA Nations League

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mo., 16. Nov. (20.45 Uhr) Deutschland gegen Niederlande Tickets Olympiastadion (Berlin) Mo., 16. Nov. (21.45 Uhr) Griechenland gegen Serbien Tickets Panthessaliko (Volos) Di., 17. Nov. (20.45 Uhr) Dänemark gegen Norwegen Tickets Parken-Stadion (Kopenhagen) Di., 17. Nov. (19.45 Uhr) Wales gegen Portugal Tickets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Der vollständige Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase Runde Datum Tickets Ligaphase 6. Spieltag 15. bis 17. November 2026 Tickets Viertelfinals Hinspiele 25. bis 27. März 2027 Wird noch bekannt gegeben Rückspiele 28. bis 30. März 2027 Wird noch bekannt gegeben Endrunde Halbfinals 9. bis 10. Juni 2027 Wird noch bekannt gegeben Finale 13. Juni 2027 Wird noch bekannt gegeben

So kauft Ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga- und Gruppenphase (September bis November 2026): Der Verkauf offizieller Tickets für die einzelnen Gruppenspiele liegt vollständig bei den teilnehmenden Nationalverbänden. Tickets müsst Ihr direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands der gastgebenden Mannschaft kaufen, beispielsweise über England Football für Englands Heimspiele oder über die FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Endrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für die Endrunde werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal vertrieben.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder befinden sich derzeit in der Schlussphase des Verkaufs. Die meisten Nationalverbände starten den Ticketverkauf etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. In der Regel erhalten registrierte Fanclubs wie der England Supporters Travel Club oder Mitglieder der walisischen „Red Wall“ zuerst Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Für die Nations-League-Endrunde im Juni 2027 öffnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungsverfahren mit Verlosung über die UEFA im April oder Mai 2027, nachdem sich die vier Endrundenteilnehmer qualifiziert haben. Wer sich auf die Endrunde im Juni vorbereiten möchte, kann ein „myUEFA“-Konto anlegen und sich so automatisch über den Beginn der Verkaufsphasen informieren lassen.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden von den Fußballverbänden der Gastgeberländer einzeln verkauft und bepreist, nicht über ein zentrales UEFA-Portal. Da jedes Land seine Preise je nach Stadion und Begegnung selbst festlegt, unterscheiden sich Ticketpreise und Kategorien von Spiel zu Spiel.

Die genaue Einteilung der Sitzplätze hängt vom jeweiligen Stadion ab. Die meisten Verbände bieten jedoch drei oder vier Hauptkategorien im freien Verkauf sowie Familien- und Premiumoptionen an.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley-Stadion ungefähr wie folgt einteilen:

Kategorie 1 (Premium / unterer und mittlerer Rang an den Längsseiten) : Diese Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese besonders gefragten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 £, Premiumplätze sind für 95 bis 120 £ erhältlich.

: Diese Plätze liegen entlang der Seitenlinien und bieten die beste Sicht. Reguläre Tickets für diese besonders gefragten Bereiche kosten zwischen 65 und 80 £, Premiumplätze sind für 95 bis 120 £ erhältlich. Kategorie 2 (Ecken / oberer Rang an den Längsseiten) : Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Sie kosten üblicherweise rund 45 £.

: Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder auf höheren Rängen. Sie kosten üblicherweise rund 45 £. Kategorie 3 (Hintertorbereiche) : Hier sitzen oft die besonders lautstarken Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Bereichen. Reguläre Tickets für die Hintertorbereiche kosten ab etwa 35 £.

: Hier sitzen oft die besonders lautstarken Heimfans oder die Gästefans in den dafür vorgesehenen Bereichen. Reguläre Tickets für die Hintertorbereiche kosten ab etwa 35 £. Familienbereiche und ermäßigte Tickets: Viele Gastgeberländer bieten Familien und jungen Menschen stark vergünstigte Preise an. So können Tickets für Familienbereiche beispielsweise 25 £ für Erwachsene und 12,50 £ für Kinder unter 16 Jahren kosten.

Schaut kurz vor den Spielen auf den offiziellen Websites der Nationalmannschaften nach weiteren Informationen und auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach aktuell verfügbaren Tickets.

Welche Mannschaften spielen in den Gruppen der Liga A der UEFA Nations League?

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Frankreich Deutschland Spanien Portugal Italien Niederlande Kroatien Dänemark Belgien Serbien England Norwegen Türkei Griechenland Tschechien Wales

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale im März 2027 ein.

Wer hat die UEFA Nations League zuletzt gewonnen?