Die Jagd nach Europas größtem Preis im Vereinsfußball kehrt in der Saison 2026/27 der UEFA Champions League zurück. In der erweiterten Liga-Phase mit 36 Teams kämpfen Europas Eliteklubs gegeneinander, und jeder Spieltag verspricht Weltklasse-Drama auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

Nach der offiziellen Auslosung der Liga-Phase am Donnerstag, dem 27. August 2026, die im Grimaldi Forum in Monaco stattfand, kennen alle 36 teilnehmenden Teams ihre acht Gegner für die erste Phase des Wettbewerbs.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der zuletzt zweimal in Folge triumphierte, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in den Wettbewerb. In Topf 1 befinden sich außerdem Schwergewichte wie Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool und Barcelona.

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Spielplan & Kalender der UEFA Champions League 2026/27

Nach der Auslosung wurde jedem Klub acht Gegner zugeteilt, vier zu Hause und vier auswärts, verteilt auf vier Töpfe. Die UEFA hat den Kalender der Liga-Phase so angesetzt, dass er von September 2026 bis Ende Januar 2027 läuft.

Spielplan der Liga-Phase

1. Spieltag: 8.–10. September 2026 (Abgeschlossen)

8.–10. September 2026 (Abgeschlossen) 2. Spieltag: 13.–14. Oktober 2026 (Bevorstehend)

13.–14. Oktober 2026 (Bevorstehend) 3. Spieltag: 20.–21. Oktober 2026

20.–21. Oktober 2026 4. Spieltag: 3.–4. November 2026

3.–4. November 2026 5. Spieltag: 24.–25. November 2026

24.–25. November 2026 6. Spieltag: 8.–9. Dezember 2026

8.–9. Dezember 2026 7. Spieltag: 19.–20. Januar 2027

19.–20. Januar 2027 8. Spieltag: 27. Januar 2027 (Alle 18 Spiele gleichzeitig)

Spielplan der K.-o.-Phase

K.-o.-Play-offs (9.–24.): 16.–17. Februar & 23.–24. Februar 2027

16.–17. Februar & 23.–24. Februar 2027 Achtelfinale: 9.–10. März & 16.–17. März 2027

9.–10. März & 16.–17. März 2027 Viertelfinale: 6.–7. April & 13.–14. April 2027

6.–7. April & 13.–14. April 2027 Halbfinale: 27.–28. April & 4.–5. Mai 2027

27.–28. April & 4.–5. Mai 2027 Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Wie funktioniert die Ansetzung der Champions-League-Spiele?

Jeder Klub spielt gegen zwei Gegner aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4, wobei aus jedem Topf je ein Team zu Hause und eines auswärts gespielt wird.

Während alle acht Gegnerpaarungen bereits bei der Auslosung festgelegt werden, werden die genaue chronologische Reihenfolge der Spiele, die exakten Spieltermine und die Anstoßzeiten (18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr MEZ) von der UEFA kurz nach der Auslosung finalisiert und veröffentlicht, um Terminüberschneidungen in Stadien und Städten zu vermeiden und den Anforderungen der TV-Auswahl Rechnung zu tragen.

Qualifizierte Champions-League-Klubs & Topfverteilung

Topf Qualifizierte Klubs Topf 1 Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Topf 2 Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Topf 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray Topf 4 Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann ist das Finale der UEFA Champions League 2027?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 5. Juni 2027 UEFA-Champions-League-Finale (18:00 Uhr MEZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während des gesamten Wettbewerbs außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Liga-Phase und Heimspiele in der K.-o.-Phase sollte man direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Losfenster der Klubs kaufen.

Für reguläre Spiele der Liga-Phase und Heimspiele in der K.-o.-Phase sollte man direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Losfenster der Klubs kaufen. Offizielle öffentliche UEFA-Verlosung: Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.

Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden. UEFA-Weiterverkaufsplattform: Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert für den Kauf von Tickets, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die primären Kontingente ausverkauft sind.

Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert für den Kauf von Tickets, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die primären Kontingente ausverkauft sind. Sekundärmarktplätze: Für Spieltage mit hoher Nachfrage oder kurzfristige Käufe bieten Sekundärplattformen wie LiveFootballTickets Optionen auf dem Zweitmarkt.

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Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Primärtickets, die direkt über offizielle Mitgliedsverkäufe der Klubs oder öffentliche UEFA-Verlosungen gekauft werden, werden zu festen Nennwertpreisen angeboten

Turnierphase / Kategorie Sitzplatzkontingent Offizielle Nennwertspanne Liga-Phase Freie Platzwahl 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) K.-o.-Phase (Achtelfinale – Halbfinale) Freie Platzwahl 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Finale: Fans First Reserviert für die jeweiligen Anhänger der Finalisten 70 € – 82 € (~60 £ / 80–100 $) Finale: Kategorie 3 Obere Ränge hinter den Toren / in den Ecken 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) Finale: Kategorie 2 Obere/mittlere Haupttribünen & Ecken 560 € – 650 € (~480 £ / 700–760 $) Finale: Kategorie 1 Zentrale Seitenlinie & untere Haupttribünen 820 € – 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Sekundärmarkt- & Weiterverkaufspreise für Tickets

Die Preise auf Ticketmarktplätzen von Drittanbietern schwanken je nach Popularität des Gegners, Bedeutung des Spiels und Stadionkapazität:

Liga-Phase: Standardspiele beginnen in der Regel zwischen 55 $ und 300 $+, wobei Topspiele, etwa Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG, über 600–1.000 $+ kosten können.

Viertelfinale & Halbfinale: Gefragte K.-o.-Duelle beginnen in der Regel bei etwa 150 £ bis 375 £+ (200 $ bis 500 $+) und liegen im Schnitt bei 500 £ bis 800 £+.

Finale: Die Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen bei etwa 1.350 $ bis 2.500 $+ für Sitze der Kategorien 3/4 und können für zentrale Premiumplätze auf 5.000 $ bis 13.000 $+ steigen.

Wer hat die Champions League zuvor gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis Austragungsort 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 i. E.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Mailand 5-0 Allianz Arena (München) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley-Stadion (London) 2023 Manchester City Inter Mailand 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern München Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lissabon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (i. E.) San Siro (Mailand)

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