Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union sind zur World Rugby Nations Championship umgestaltet worden: einem einheitlichen, weltweiten Turnier, das im Juli begann und im November seinen Höhepunkt erreicht. Sie möchten die besten Spieler und Teams der Sportart live erleben? Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets.

Der neu geschaffene Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und soll bedeutungslose Freundschaftsspiele abschaffen. Dafür gibt es eine Tabelle, Duelle zwischen Teams beider Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham (Sonntag, 29. November).

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich der Wettbewerb für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Hier erfahren Sie von GOAL alles Wichtige zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship findet vom 4. Juli bis zum 29. November 2026 statt. Das Turnier gliedert sich in zwei getrennte Spielphasen und ein anschließendes Finalwochenende:

Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie fand vom 4. bis zum 18. Juli statt. Die Teams der Nordhalbkugel reisten in den Süden.

Herbstserie (Runden 4 bis 6) : Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden.

Finalwochenende : Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium, Twickenham, in London statt. Das große Finale um den Gesamtsieg wird am Sonntag, dem 29. November, ausgetragen.

So kaufen Sie Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Spiel über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die jeweiligen gastgebenden Rugby-Verbände erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Gruppenspiele (Juli und November) : Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Sie können sie über die offiziellen Portale der jeweiligen Verbände erwerben.

Der Ticketverkauf für den Wettbewerb begann je nach Spielart und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Dauernutzungsrechten : Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Dauernutzungsrechten und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

Freier Verkauf für das Finalwochenende : Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Freier Verkauf für die Gruppenphase : Die einzelnen Nationen starteten ihren Verkauf zu unterschiedlichen Terminen. So begann der freie Verkauf für die Spiele im Principality Stadium (Wales) nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder im April 2026.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Ticombo sichert alle Ticketübertragungen und Käufe über sein integriertes Schutzprogramm TixProtect ab. Das Programm garantiert, dass Sie Ihre Tickets rechtzeitig erhalten und diese für Ihre Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommen Sie den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufen.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preisspannen:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund.

Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund.

Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund.

Mehrtagespässe für zwei oder drei Tage : Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Gruppenspiele im November nach Gastgeberland

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen, die von Teams der Nordhalbkugel ausgerichtet werden, lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Japan: 51 bis 103 Pfund

gegen Australien: 79 bis 166 Pfund

gegen Neuseeland: 103 bis 238 Pfund

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Fidschi: 30 bis 120 Euro

gegen Argentinien: 40 bis 180 Euro

gegen Südafrika: 55 bis 210 Euro

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 Pfund

gegen Australien: 40 bis 100 Pfund

gegen Neuseeland: 85 bis 160 Pfund

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Japan: 26 bis 66 Pfund

gegen Australien: 38 bis 78 Pfund

gegen Neuseeland: 68 bis 128 Pfund

Frankreich

gegen Fidschi (Groupama Stadium, Lyon): Tickets ab 30 Euro

gegen Südafrika (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 30 Euro

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 Euro

Italien

gegen Südafrika (Allianz Stadium, Turin): Tickets ab 32 Euro

gegen Argentinien (Stadio Luigi Ferraris, Genua): Tickets ab 12 Euro

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 Euro

Weitere Informationen finden Sie näher an den Spielterminen auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams. Die aktuelle Verfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum (und Ortszeit) Runde und Spiel Tickets Spielort Fr., 6. Nov. (20:10 Uhr) Runde 4: Irland gegen Argentinien Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 7. Nov. (12:40 Uhr) Runde 4: Italien gegen Südafrika Tickets Juventus Stadium, Turin Sa., 7. Nov. (14:10 Uhr) Runde 4: Schottland gegen Neuseeland Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 7. Nov. (16:40 Uhr) Runde 4: Wales gegen Japan Tickets Millennium Stadium, Cardiff Sa., 7. Nov. (21:10 Uhr) Runde 4: Frankreich gegen Fidschi Tickets Parc Olympique Lyonnais, Lyon So., 8. Nov. (15:10 Uhr) Runde 4: England gegen Australien Tickets Allianz Stadium, London Fr., 13. Nov. (21:10 Uhr) Runde 5: Frankreich gegen Südafrika Tickets Stade de France, Paris Sa., 14. Nov. (12:40 Uhr) Runde 5: Italien gegen Argentinien Tickets Stadio Luigi Ferraris, Genua Sa., 14. Nov. (14:10 Uhr) Runde 5: Wales gegen Neuseeland Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 14. Nov. (16:40 Uhr) Runde 5: England gegen Japan Tickets Allianz Stadium, London Sa., 14. Nov. (20:10 Uhr) Runde 5: Irland gegen Fidschi Tickets Aviva Stadium, Dublin So., 15. Nov. (15:10 Uhr) Runde 5: Schottland gegen Australien Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) Runde 6: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) Runde 6: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) Runde 6: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) Runde 6: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) Runde 6: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) Runde 6: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London

Welche Teams nehmen an der Nations Championship 2026 teil?

Zwölf der weltbesten Teams nehmen an dem Turnier teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit je sechs Teams aufgeteilt:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Modus der Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jede Nation in zwei getrennten Phasen einmal gegen alle sechs Teams der jeweils anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie fand im Juli statt. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

Die Herbstserie (Runden 4 bis 6) : Sie findet im November statt. Nun ist es umgekehrt: Die Teams der Südhalbkugel reisen für die verbleibenden drei Runden in den Norden und spielen in bekannten europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der jeweils anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. Die Teams der Six Nations stehen beispielsweise anhand ihrer Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel im Wettbewerb miteinander.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen großen Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten dort ein abschließendes Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Rang belegt hat.

Das große Finale : Das erstplatzierte Team der Nordhalbkugel trifft auf das erstplatzierte Team der Südhalbkugel. Der Sieger wird offiziell zum Champion der Nations Championship gekürt.

Platzierungsspiele : Die beiden Zweitplatzierten spielen um Gesamtrang drei, die beiden Drittplatzierten um Gesamtrang fünf und so weiter bis zum Duell der beiden Sechstplatzierten.

Wettstreit der Hemisphären : Ein Punktesystem nach dem Vorbild des Ryder Cup erfasst über das gesamte Finalwochenende hinweg, welche Hemisphäre insgesamt besser abschneidet.



