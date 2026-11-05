Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union sind in der World Rugby Nations Championship aufgegangen, einem einheitlichen weltweiten Turnier, das im Juli begonnen hat und diesen November seinen Höhepunkt erreicht. Sie wollen die besten Spieler und Teams der Sportart live erleben? Buchen Sie noch heute Ihre Tickets.

Der neu geschaffene Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, soll bedeutungslose „Freundschaftsspiele“ abschaffen. Dafür gibt es eine Tabelle, Duelle zwischen Teams der beiden Hemisphären und ein großes Saisonfinale in Twickenham am Sonntag, dem 29. November.

Drei Spielrunden fanden im Sommer auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich das Geschehen für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Bei GOAL erfahren Sie alles Wichtige zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship findet vom 4. Juli bis zum 29. November 2026 statt. Das Turnier gliedert sich in zwei getrennte Spielphasen und eine abschließende Finalveranstaltung:

Summer Series (Runden 1 bis 3) : Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden.

: Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden. Autumn Series (Runden 4 bis 6) : Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden.

: Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden. Finalwochenende: Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale, in dem der Gesamtsieger gekürt wird, steigt am Sonntag, dem 29. November.

So kaufen Sie Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Spiel über die zentralen Verkaufsplattformen des Turniers oder die Verbände der Gastgeber erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den Verbänden der Gastgeber vertrieben. Sie können sie über deren offizielle Portale kaufen.

Der Ticketverkauf für den Wettbewerb begann je nach Spielart und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

Vorverkauf für Vereine und Inhaber von Debentures : Die ersten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber von Debentures und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Vorverkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber von Debentures und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende : Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf. Freier Verkauf für die Gruppenspiele: Die einzelnen Länder starteten den Verkauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So begann der freie Verkauf für die Spiele im Principality Stadium (Wales) im April 2026, nachdem Mitglieder zuvor bevorzugten Zugang erhalten hatten.

Der Kauf über die zentralen Verkaufsplattformen des Turniers oder die Verbände der Gastgeber ist für Fans der sicherste Weg, an Tickets zu gelangen. Wer ein bevorstehendes Spiel der Nations Championship besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufen.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespakete am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £.

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £.

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £.

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £. Mehrtagespakete (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November (nach Gastgeberland)

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen, die von Teams der Nordhalbkugel ausgerichtet werden, lauten wie folgt:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Japan: 51 bis 103 £

gegen Australien: 79 bis 166 £

gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Fidschi: 30 bis 120 €

gegen Argentinien: 40 bis 180 €

gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 £

gegen Australien: 40 bis 100 £

gegen Neuseeland: 85 bis 160 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Japan: 26 bis 66 £

gegen Australien: 38 bis 78 £

gegen Neuseeland: 68 bis 128 £

Frankreich

gegen Fidschi (Groupama Stadium, Lyon): Tickets ab 30 €

gegen Südafrika (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 30 €

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

gegen Südafrika (Allianz Stadium, Turin): Tickets ab 32 €

gegen Argentinien (Stadio Luigi Ferraris, Genua): Tickets ab 12 €

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Weitere Informationen finden Sie zu gegebener Zeit auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalverbände. Die aktuelle Verfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum (und Ortszeit) Runde und Spiel Tickets Spielort Fr., 6. Nov. (20:10 Uhr) R4: Irland gegen Argentinien Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 7. Nov. (12:40 Uhr) R4: Italien gegen Südafrika Tickets Juventus Stadium, Turin Sa., 7. Nov. (14:10 Uhr) R4: Schottland gegen Neuseeland Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 7. Nov. (16:40 Uhr) R4: Wales gegen Japan Tickets Millennium Stadium, Cardiff Sa., 7. Nov. (21:10 Uhr) R4: Frankreich gegen Fidschi Tickets Parc Olympique Lyonnais, Lyon So., 8. Nov. (15:10 Uhr) R4: England gegen Australien Tickets Allianz Stadium, London Fr., 13. Nov. (21:10 Uhr) R5: Frankreich gegen Südafrika Tickets Stade de France, Paris Sa., 14. Nov. (12:40 Uhr) R5: Italien gegen Argentinien Tickets Stadio Luigi Ferraris, Genua Sa., 14. Nov. (14:10 Uhr) R5: Wales gegen Neuseeland Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 14. Nov. (16:40 Uhr) R5: England gegen Japan Tickets Allianz Stadium, London Sa., 14. Nov. (20:10 Uhr) R5: Irland gegen Fidschi Tickets Aviva Stadium, Dublin So., 15. Nov. (15:10 Uhr) R5: Schottland gegen Australien Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) R6: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) R6: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) R6: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) R6: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der besten Teams der Welt teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert der Modus der Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Spielphasen jeweils eine Partie gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Summer Series (Runden 1 bis 3) : Sie fand im Juli statt. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie fand im Juli statt. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Autumn Series (Runden 4 bis 6): Sie findet im November statt. Nun ist es umgekehrt: Die Teams der Südhalbkugel reisen in den Norden, um die verbleibenden drei Runden in bekannten europäischen Stadien auszutragen.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der jeweils anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams aus dem Süden beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen großen Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Jedes Team reist nach London, um in einem abschließenden Platzierungsspiel auf das Team zu treffen, das in der anderen Gruppe genau denselben Tabellenplatz belegt hat.