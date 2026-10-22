Die englische Premier League bleibt mit ihrer Spannung und ihrem Tempo eine der besten Ligen im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für mitreißende Unterhaltung. Nach einer sensationellen Premier-League-Saison 2025/26 freuen sich Fußballfans weltweit darauf, was die Spielzeit 2026/27 bereithält.

Arsenal wird seinen Titel verteidigen, nachdem der Klub erstmals seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gewonnen hat. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Titelverteidiger jedoch auf eine harte Probe stellen.

GOAL liefert euch alle aktuellen Informationen zu Premier-League-Tickets: wo ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und vieles mehr.

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Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen: von Eintrittskarten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich.

Klubs der höchsten englischen Spielklasse vergeben Tickets in der Regel in drei Schritten:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Danach an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets lohnen.

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Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Preise für Premier-League-Tickets unterscheiden sich erheblich. Die meisten Klubs bieten nach Altersgruppen gestaffelte Preise an, etwa für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Studierende sowie Senioren. Die jeweiligen Altersgrenzen variieren jedoch von Klub zu Klub.

Auch der Sitzplatz macht einen großen Unterschied. Seine Lage und die Platzierung auf der Tribüne beeinflussen den Preis erheblich. Für Plätze mit besonders guter Sicht wird oft ein Aufpreis fällig. Manche Klubs teilen zudem Spiele in Kategorien ein. So können etwa hochkarätige Begegnungen gegen namhafte Gegner in eine höhere Preiskategorie fallen und entsprechend teurer sein.

Außerdem ist zu beachten, dass die Premier League den Preis für Gästetickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr eine günstigere Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, lohnt sich deshalb ein Blick auf die Auswärtsspiele eures Teams.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise pro Spieltag und die voraussichtlichen Dauerkarten-Preisspannen zusammengestellt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreisen

Klub Stadion Ticketpreisspanne (reguläre Eintrittskarten für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31–168 £ 1.290–2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49–99 £ 703–1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43–61 £ 436–960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30–60 £ 485–635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34–78 £ 630–995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27–83 £ 700–1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32–45 £ 625–800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46–80 £ 600–770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55–75 £ 640–965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35–125 £ 470–3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24–35 £ 396–600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28–48 £ 469–747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32–47 £ 632–1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30–62 £ 734–931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30–60 £ 490–1.030 £ Manchester-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32–97 £ 646–1.177 £ Manchester-United-Tickets Newcastle United St James’ Park 24–75 £ 380–987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45–70 £ 575–915 £ Nottingham-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35–56 £ 590–720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40–125 £ 856–2.223 £ Tottenham-Tickets

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Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Bei fast allen Premier-League-Klubs sind die regulären Dauerkarten für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen seit Langem Wartelisten, auf denen die Wartezeit teils mehr als 10 bis 20 Jahre betragen kann. Auf Tottenhams Warteliste stehen beispielsweise mehr als 80.000 Fans. Bei Liverpool und Manchester United ist Berichten zufolge jahrzehntelange Treue nötig, um einen Platz zu ergattern. Selbst bei Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth sind wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur wenige oder gar keine Dauerkarten verfügbar.

Fulham ist eine Ausnahme: Dort sind derzeit noch einige Dauerkarten erhältlich. Eine formelle Warteliste gibt es nicht; die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anfragen.

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft für den Kauf von Premier-League-Tickets empfehlenswert oder erforderlich, insbesondere bei stark nachgefragten Spielen oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs nutzen ein gestaffeltes Ticketsystem, bei dem folgende Gruppen Vorrang haben:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (mit kostenpflichtiger Jahresmitgliedschaft) Interessierte im freien Verkauf (falls Tickets übrig bleiben)

Eine Mitgliedschaft ermöglicht in der Regel einen früheren Zugang zu Tickets, das Sammeln von Treuepunkten und mitunter den Zugriff auf exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Spitzenklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, reguläre Spieltickets zu bekommen, da es nur selten oder gar keinen freien Verkauf gibt.

Manche Klubs, insbesondere solche mit größeren Stadien oder weniger häufig ausverkauften Spielen, lassen allerdings auch Nichtmitglieder kurz vor dem Spieltag noch Tickets kaufen, sofern welche verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg zu einem Platz.

Für Fans, die eine Reise planen, um Weltklasse-Fußball live zu sehen, ist es wichtig, Premier-League-Ticketpakete und Reisekosten zu vergleichen. Wer von zu Hause aus auf Spiele wetten und sich dabei einen deutlichen Vorteil verschaffen möchte, sollte einen führenden britischen Wettanbieter mit Willkommensangeboten auswählen. Seht euch unsere Expertenempfehlungen zu den besten verfügbaren Gratiswetten auf verifizierten Plattformen an.