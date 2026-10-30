Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind die künftigen Legenden des Sports an der Reihe, im Nahen Osten zu glänzen.

Die FIFA U17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets können schon heute gebucht werden.

Das internationale Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA das Turnierformat dauerhaft umgestaltet und daraus einen jährlichen Wettbewerb mit 48 Teams gemacht hat. Katar richtete das Turnier 2025 erstmals aus und wird bis 2029 Gastgeber bleiben.

Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird dieses Mal seine Spuren hinterlassen? Ihr könntet in Katar dabei sein und es selbst herausfinden.

Bei GOAL erfahrt ihr alles Wichtige zum Kauf von Tickets für die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026, darunter, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann findet die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

Die 48 Teams werden auf zwölf Gruppen (Gruppen A bis L) verteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase (Sechzehntelfinale) ein.

Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Fußballplätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale am Sonntag, dem 13. Dezember, findet im beeindruckenden Ahmed Bin Ali Stadium statt.

Turnierphase Datum Tickets Spielort(e) Gruppenphase 19. bis 27. November Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Sechzehntelfinale 30. November bis 1. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Achtelfinale 3. bis 4. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Viertelfinale 7. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Halbfinale 10. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Plätze 2 & 7) Spiel um Platz 3 13. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Platz 2) Finale (& Spiel um Platz 3) 13. Dezember Tickets Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

So kauft ihr Tickets für die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets für die FIFA U17-Weltmeisterschaft Katar 2026 können direkt über diese Kanäle gekauft werden:

Hauptplattform : Das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA U17-Weltmeisterschaft Katar 2026.

: Das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA U17-Weltmeisterschaft Katar 2026. Lokale Turnierplattform: Die offizielle Plattform des Gastgebers Katar ist ebenfalls unter „Road to Qatar“ verfügbar.

Wichtige Termine und Verkaufsphasen

Verkaufsphase Startdatum Zielgruppe Visa-Vorverkauf 19. Oktober 2026 Exklusiver Verkaufszeitraum für Visa-Karteninhaber Allgemeiner Verkauf 26. Oktober 2026 Offen für alle Fans mit einer der akzeptierten Zahlungsmethoden

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm TixProtect. Das Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Tickets für die FIFA U17-Weltmeisterschaft Katar 2026 kosten ab 20 QAR (ca. 4,20 £ / 5,50 USD) für allgemeine Tagespässe. Finaltickets kosten zwischen 15 und 35 QAR (ca. 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 USD).

Ticketkategorien und Preise

Tagespass:

Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 & 9) im Aspire Zone Competition Complex an einem Tag. Für die Sitzplätze gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Der Eintritt zum Fan Festival ist ebenfalls enthalten.

Prime Match Pass:

Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz an einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges beziehungsweise stark nachgefragtes Spiel eurer Wahl (vorbehaltlich der Platzkapazität).

Finaltickets (Ahmed Bin Ali Stadium):

Kategorie 1: 30 bis 35 QAR

Kategorie 2: 15 QAR

Weitere Informationen findet ihr auf der FIFA-Website und der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr außerdem auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo prüfen.

Welche Teams spielen bei der FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2026 markiert die historische Premiere des erweiterten Formats mit 48 Teams. Die folgenden sieben Länder nehmen erstmals am Turnier teil: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.

Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Damit ist Brasilien, das bereits viermal den Titel gewonnen hat, die erfolgreichste teilnehmende Nation.

Gruppe Qualifizierte Teams Gruppe A Katar, Panama, Griechenland, Ägypten Gruppe B Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda Gruppe C Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik Gruppe D Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe E Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika Gruppe F Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal Gruppe G Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam Gruppe H Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi Gruppe I Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania Gruppe J USA, Algerien, Chile, Montenegro Gruppe K Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela Gruppe L Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien

Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA U17-Weltmeisterschaft?

Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA U17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung des Turniers 1985 hat das Land fünfmal den Pokal gewonnen.