Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind im Nahen Osten die künftigen Legenden des Sports an der Reihe.

Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft kehrt 2026 nach Katar zurück. Das Turnier findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets können schon heute gebucht werden.

Das internationale Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA sein Format dauerhaft umgestaltet und es zu einem jährlich stattfindenden Großturnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar war 2025 erstmals Gastgeber und wird das Turnier bis einschließlich 2029 ausrichten.

Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben bereits auf der U-17-Bühne geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? Ihr könntet in Katar dabei sein und es selbst herausfinden.

Hier liefert euch GOAL alle aktuellen Informationen zum Ticketkauf für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026: wo ihr Tickets bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

Die 48 Mannschaften werden in zwölf Gruppen (Gruppe A bis L) aufgeteilt. Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die K.-o.-Phase, die mit der Runde der letzten 32 beginnt.

Die Spiele werden größtenteils auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale findet am Sonntag, dem 13. Dezember, im beeindruckenden Ahmed Bin Ali Stadium statt.

Turnierphase Termin(e) Tickets Spielort(e) Gruppenphase 19. bis 27. November Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Runde der letzten 32 30. November bis 1. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Achtelfinale 3. bis 4. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Viertelfinale 7. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Halbfinale 10. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Plätze 2 & 7) Spiel um Platz 3 13. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Platz 2) Finale (& Spiel um Platz 3) 13. Dezember Tickets Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

So kauft ihr Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 können direkt über diese Kanäle gekauft werden:

Primäre Verkaufsplattform : das offizielle Ticketportal der FIFA oder die spezielle Ticketseite für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026.

Lokale Turnierplattform : Die offizielle Plattform des Gastgebers Katar ist ebenfalls unter „Road to Qatar“ erreichbar.

Wichtige Termine und Verkaufsphasen

Verkaufsphase Startdatum Zielgruppe Visa-Vorverkauf 19. Oktober 2026 Exklusives Zeitfenster für Inhaber einer Visa-Karte Allgemeiner Verkauf 26. Oktober 2026 Offen für alle Fans mit einer der akzeptierten Zahlungsmethoden

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo sichert alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Das Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 % erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 kosten als allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (ca. 4,20 £ / 5,50 US-Dollar). Finaltickets kosten zwischen 15 und 35 QAR (ca. 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).

Ticketkategorien und Preise

Tagespass:

Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 & 9) im Aspire Zone Competition Complex an einem Tag. Für Sitzplätze gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Der Eintritt zum Fan Festival ist ebenfalls enthalten.

Prime Match Pass:

Ab 35 QAR erhältlich: Umfasst alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz an einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel eurer Wahl, sofern die Kapazität des Platzes es zulässt.

Finaltickets (Ahmed Bin Ali Stadium):

Kategorie 1: 30 bis 35 QAR

Kategorie 2: 15 QAR

Weitere Informationen findet ihr auf der FIFA-Website und der offiziellen Turnierwebsite. Prüft für die aktuelle Verfügbarkeit auch Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo.

Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 kommt das erweiterte Format mit 48 Mannschaften erstmals zum Einsatz. Die folgenden sieben Länder sind zum ersten Mal bei dem Turnier dabei: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.

Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U-17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Damit ist Brasilien, das bereits viermal den Titel gewonnen hat, die erfolgreichste teilnehmende Nation.

Gruppe Qualifizierte Mannschaften Gruppe A Katar, Panama, Griechenland, Ägypten Gruppe B Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda Gruppe C Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik Gruppe D Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe E Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika Gruppe F Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal Gruppe G Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam Gruppe H Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi Gruppe I Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania Gruppe J USA, Algerien, Chile, Montenegro Gruppe K Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela Gruppe L Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien

Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft?

Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung 1985 hat das Land den Titel fünfmal gewonnen.

Jahr Sieger Finalist 2025 Portugal Österreich 2023 Deutschland Frankreich 2019 Brasilien Mexiko 2017 England Spanien 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria Mexiko 2011 Mexiko Uruguay 2009 Schweiz Nigeria 2007 Nigeria Spanien 2005 Mexiko Brasilien







