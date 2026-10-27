Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind im Nahen Osten die künftigen Legenden des Sports an der Reihe.
Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft kehrt 2026 nach Katar zurück. Das Turnier findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets können schon heute gebucht werden.
Das internationale Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA sein Format dauerhaft umgestaltet und es zu einem jährlich stattfindenden Großturnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar war 2025 erstmals Gastgeber und wird das Turnier bis einschließlich 2029 ausrichten.
Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben bereits auf der U-17-Bühne geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? Ihr könntet in Katar dabei sein und es selbst herausfinden.
Hier liefert euch GOAL alle aktuellen Informationen zum Ticketkauf für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026: wo ihr Tickets bekommt, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.
Die 48 Mannschaften werden in zwölf Gruppen (Gruppe A bis L) aufgeteilt. Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die K.-o.-Phase, die mit der Runde der letzten 32 beginnt.
Die Spiele werden größtenteils auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale findet am Sonntag, dem 13. Dezember, im beeindruckenden Ahmed Bin Ali Stadium statt.
Turnierphase
Termin(e)
Tickets
Spielort(e)
Gruppenphase
19. bis 27. November
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Runde der letzten 32
30. November bis 1. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Achtelfinale
3. bis 4. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Viertelfinale
7. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Halbfinale
10. Dezember
Aspire Zone / Doha (Plätze 2 & 7)
Spiel um Platz 3
13. Dezember
Aspire Zone / Doha (Platz 2)
Finale (& Spiel um Platz 3)
13. Dezember
Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)
So kauft ihr Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026
Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 können direkt über diese Kanäle gekauft werden:
- Primäre Verkaufsplattform: das offizielle Ticketportal der FIFA oder die spezielle Ticketseite für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026.
- Lokale Turnierplattform: Die offizielle Plattform des Gastgebers Katar ist ebenfalls unter „Road to Qatar“ erreichbar.
Wichtige Termine und Verkaufsphasen
Verkaufsphase
Startdatum
Zielgruppe
Visa-Vorverkauf
19. Oktober 2026
Exklusives Zeitfenster für Inhaber einer Visa-Karte
Allgemeiner Verkauf
26. Oktober 2026
Offen für alle Fans mit einer der akzeptierten Zahlungsmethoden
Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.
Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo sichert alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Das Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 % erstattet.
Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle Tickets für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026 kosten als allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (ca. 4,20 £ / 5,50 US-Dollar). Finaltickets kosten zwischen 15 und 35 QAR (ca. 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).
Ticketkategorien und Preise
Tagespass:
- Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 & 9) im Aspire Zone Competition Complex an einem Tag. Für Sitzplätze gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Der Eintritt zum Fan Festival ist ebenfalls enthalten.
Prime Match Pass:
- Ab 35 QAR erhältlich: Umfasst alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz an einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel eurer Wahl, sofern die Kapazität des Platzes es zulässt.
Finaltickets (Ahmed Bin Ali Stadium):
- Kategorie 1: 30 bis 35 QAR
- Kategorie 2: 15 QAR
Weitere Informationen findet ihr auf der FIFA-Website und der offiziellen Turnierwebsite. Prüft für die aktuelle Verfügbarkeit auch Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo.
Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026?
Bei der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2026 kommt das erweiterte Format mit 48 Mannschaften erstmals zum Einsatz. Die folgenden sieben Länder sind zum ersten Mal bei dem Turnier dabei: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.
Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U-17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Damit ist Brasilien, das bereits viermal den Titel gewonnen hat, die erfolgreichste teilnehmende Nation.
Gruppe
Qualifizierte Mannschaften
Gruppe A
Katar, Panama, Griechenland, Ägypten
Gruppe B
Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda
Gruppe C
Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik
Gruppe D
Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay
Gruppe E
Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika
Gruppe F
Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal
Gruppe G
Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam
Gruppe H
Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi
Gruppe I
Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania
Gruppe J
USA, Algerien, Chile, Montenegro
Gruppe K
Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela
Gruppe L
Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien
Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft?
Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung 1985 hat das Land den Titel fünfmal gewonnen.
Jahr
Sieger
Finalist
2025
Portugal
Österreich
2023
Deutschland
Frankreich
2019
Brasilien
Mexiko
2017
England
Spanien
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
Mexiko
2011
Mexiko
Uruguay
2009
Schweiz
Nigeria
2007
Nigeria
Spanien
2005
Mexiko
Brasilien