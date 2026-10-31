Nach Verschiebungen und Terminänderungen zu Beginn der Saison wird fast ein Jahr vergangen sein, seit die Stars des Sports zuletzt im Nahen Osten zu sehen waren, wenn sie am letzten Novemberwochenende (27. bis 29. November) zum Großen Preis von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit eintreffen. Verpasst das Rennen nicht und sichert euch noch heute eure Tickets.

Die Formel-1-Fans in Asien dürften der Rückkehr der berühmtesten Fahrer der Welt in die Region entgegenfiebern. Kimi Antonelli und McLaren haben das Geschehen zwar über weite Strecken der Saison dominiert, doch Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc haben sich zuletzt allesamt gesteigert. Diesen Aufwärtstrend wollen sie für den Rest der Saison fortsetzen. Verstappen strebt im November seinen bemerkenswerten vierten Sieg in Katar in Folge an.

Zum dritten Mal in Folge eröffnet der Große Preis von Katar ein spannendes Doppel zum Saisonabschluss. Das letzte Rennen des Jahres 2026, der Große Preis von Abu Dhabi, findet eine Woche später, am 6. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit statt. Danach müssen wir alle drei Monate lang gespannt warten, bis die Formel-1-Saison 2027 beginnt.

Ob ihr Tribünenplätze, Zugang zu den Stehplatzbereichen oder VIP-Erlebnisse sucht: Für den Großen Preis von Katar gibt es Tickets für jeden Geschmack und Geldbeutel. GOAL erklärt euch, wie ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie der Zeitplan für den nächsten Formel-1-Besuch auf dem Lusail International Circuit aussieht.

Wann findet der Große Preis von Katar 2026 statt?

Der Große Preis von Katar 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Rennstrecke (Ort) Sonntag, 29. November 19:00 Uhr (AST) Tickets Lusail International Circuit (Lusail)

So kauft ihr Tickets für den Großen Preis von Katar 2026

Fans können Tickets für den Großen Preis von Katar 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Angeboten werden sie über das Ticketportal der Formel 1, das direkt über die offizielle F1-Website erreichbar ist, sowie über das Ticketportal des Lusail International Circuit, das von der Rennstrecke selbst betrieben wird.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich damit darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Katar 2026?

Die offiziellen Preise für reguläre Drei-Tages-Tickets für Erwachsene liegen beim Großen Preis von Katar 2026 zwischen 600 QAR (etwa 165 US-Dollar) und 2.000 QAR (etwa 548 US-Dollar). Alle regulären Tribünen- und Stehplatztickets werden als digitale Drei-Tages-Pässe für Freitag bis Sonntag ausgegeben.

Ticketkategorie und Bereich Preis für drei Tage in QAR (US-Dollar) Wichtige Merkmale der Plätze Haupttribüne (Zonen A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 US-Dollar) Nummerierte, überdachte Sitzplätze mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse Nordtribüne 1.500 QAR (411 US-Dollar) Überdachte Sitzplätze am Ende der Hauptgeraden Tribünen an Kurve 2 / Kurve 3 / Kurve 16 1.000 QAR (274 US-Dollar) Nicht überdachte Tribünen mit Blick auf wichtige Kurvenpassagen Stehplatzbereiche („Lusail Hill“) 600 QAR (165 US-Dollar) Offene Stehplatzbereiche mit Blick auf die Strecke

Schaut kurz vor der Veranstaltung auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Lusail International Circuit nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Wochenende des Großen Preises von Katar 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Katar verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, AST) Freitag, 27. November 1. Training 16:30 Uhr Freitag, 27. November 2. Training 20:00 Uhr Samstag, 28. November 3. Training 17:30 Uhr Samstag, 28. November Qualifying 21:00 Uhr Sonntag, 29. November Rennen 19:00 Uhr

Wo findet der Große Preis von Katar 2026 statt?

Der Lusail International Circuit ist eine Rennstrecke unmittelbar außerhalb der Stadt Lusail, nördlich von Doha in Katar.

Die Strecke ist 5,4 km lang und hat eine 1 km lange Hauptgerade. Sie wurde 2004 eröffnet und war im selben Jahr Austragungsort des ersten Großen Preises von Katar für Motorräder.

2007 wurde eine dauerhafte Außenbeleuchtung installiert, damit auf der Strecke Nachtrennen stattfinden konnten. Im folgenden Jahr wurde der Große Preis von Katar für Motorräder 2008 zum ersten Nachtrennen in der Geschichte der MotoGP. Die erste Ausgabe des Formel-1-Grand-Prix von Katar fand 2021 statt. Vor der zweiten Ausgabe des Grand Prix im Jahr 2023 wurde die Rennstrecke modernisiert und die Kapazität von 8.000 auf 52.000 erhöht.

Lando Norris hält derzeit den Rundenrekord in Lusail, nachdem er beim Grand Prix 2024 in seinem McLaren eine Zeit von 1:22,384 Minuten gefahren war.

Was erwartet euch beim Großen Preis von Katar 2026?

Der Große Preis von Katar fand erstmals im November 2021 auf dem Lusail International Circuit statt. Wegen der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 kehrte er erst 2023 in den Formel-1-Kalender zurück. Die Veranstalter schlossen jedoch einen Vertrag, um das Rennen für mindestens zehn Jahre im Kalender zu halten.

Das Rennen ist eines von vier Nachtrennen im aktuellen Formel-1-Kalender, zu denen auch Abu Dhabi gehört. Die Beleuchtung der Strecke und der Stadtsilhouette macht das Spektakel noch aufregender. Nachts sind die Temperaturen zudem deutlich niedriger, was für manche Rennbesucher eine Erleichterung ist.

Ein Ticket für den Großen Preis von Katar bietet neben der spannenden Action auf der Strecke auch weitere Unterhaltung. Sämtliche Ticketarten berechtigen zum Besuch der Konzerte nach dem Rennen, bei denen internationale Musikstars auftreten. Im vergangenen Jahr waren Seal und Metallica die Hauptacts.

Wer eines der größten Highlights der Formel-1-Saison hautnah erleben will, kann als zusätzlichen Bonus auch all das genießen, was die Stadt Doha zu bieten hat.

Die lebendige, schöne Stadt verfügt über eine reiche Kultur und bietet eine schier endlose Auswahl an Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten: gehobene Gastronomie, zahlreiche Einkaufszentren, beeindruckende Wahrzeichen und Naturwunder sowie vieles mehr.

Nachdem Doha in jüngerer Zeit eine Reihe hochkarätiger Veranstaltungen wie die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 ausgerichtet hat, ist die Stadt schnell zu einem herausragenden Reiseziel im Nahen Osten für Sport- und Freizeitreisende geworden. Dabei gibt es Angebote für jedes Budget.

Formel-1-Fans, die die spannende Action auf der Strecke verfolgen möchten, kommen zur idealen Jahreszeit nach Doha, um auch andere Aktivitäten in der Umgebung zu genießen. Von November bis März eignet sich das Wetter in der Region besser für Unternehmungen und Ausflüge im Freien.