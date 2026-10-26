Nach Verschiebungen und Terminänderungen zu Beginn der Saison wird es fast ein Jahr her sein, dass die Größen des Sports zuletzt im Nahen Osten zu sehen waren, wenn die Formel-1-Stars am letzten Novemberwochenende (27. bis 29.) zum Großen Preis von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit eintreffen. Verpasst das Rennen nicht und bucht noch heute eure Tickets.

Die begeisterten Formel-1-Fans in Asien können es kaum erwarten, die berühmtesten Fahrer der Welt wieder in der Region in Aktion zu sehen. Während Kimi Antonelli und McLaren das Geschehen über weite Strecken der Saison dominiert haben, haben Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc zuletzt allesamt zugelegt. Diesen Aufwärtstrend wollen sie für den Rest der Saison fortsetzen. Verstappen strebt im November seinen bemerkenswerten vierten Sieg in Katar in Folge an.

Zum dritten Mal in Folge eröffnet der Große Preis von Katar ein spannendes Doppel zum Saisonabschluss. Das letzte Rennen des Jahres 2026, der Große Preis von Abu Dhabi, findet eine Woche später, am 6. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit statt. Danach müssen wir alle drei Monate warten, bis die Formel-1-Saison 2027 beginnt.

Ob ihr Tribünenplätze, Stehplätze oder VIP-Erlebnisse sucht: Für den Großen Preis von Katar gibt es Tickets für jeden Geschmack und jedes Budget. GOAL erklärt euch, wie ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie der Zeitplan für den nächsten Formel-1-Besuch auf dem Lusail International Circuit aussieht.

Wann findet der Große Preis von Katar 2026 statt?

Der Große Preis von Katar 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Rennstrecke (Ort) Sonntag, 29. November 19:00 Uhr (AST) Tickets Lusail International Circuit (Lusail)

So kauft ihr Tickets für den Großen Preis von Katar 2026

Fans können Tickets für den Großen Preis von Katar 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Sie sind über das Ticketportal der Formel 1 auf der offiziellen Formel-1-Website sowie über das Ticketportal des Lusail International Circuit erhältlich, das direkt von der Rennstrecke betrieben wird.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Katar 2026?

Die offiziellen Preise für reguläre Dreitagestickets für Erwachsene liegen beim Großen Preis von Katar 2026 zwischen 600 QAR (rund 165 US-Dollar) und 2.000 QAR (rund 548 US-Dollar). Alle regulären Tribünen- und Stehplatztickets werden als digitale Dreitagespässe für Freitag bis Sonntag ausgegeben.

Ticketkategorie und Bereich Preis für drei Tage: QAR (USD) Wichtige Merkmale der Plätze Haupttribüne (Zonen A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Nummerierte, überdachte Sitzplätze mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse Nordtribüne 1.500 QAR (411 USD) Überdachte Sitzplätze am Ende der Hauptgeraden Tribünen an Kurve 2 / Kurve 3 / Kurve 16 1.000 QAR (274 USD) Nicht überdachte Tribünen mit Blick auf das Geschehen in wichtigen Kurven Stehplätze („Lusail Hill“) 600 QAR (165 USD) Offene Stehplatzbereiche mit Blick auf die Strecke

Schaut näher am Rennwochenende auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Lusail International Circuit nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit findet ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub.

Zeitplan für das Rennwochenende beim Großen Preis von Katar 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Katar verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, AST) Freitag, 27. November 1. Freies Training 16:30 Uhr Freitag, 27. November 2. Freies Training 20:00 Uhr Samstag, 28. November 3. Freies Training 17:30 Uhr Samstag, 28. November Qualifying 21:00 Uhr Sonntag, 29. November Rennen 19:00 Uhr

Wo findet der Große Preis von Katar 2026 statt?

Der Lusail International Circuit ist eine Motorsport-Rennstrecke knapp außerhalb der Stadt Lusail, nördlich von Doha in Katar.

Die Strecke ist 5,4 Kilometer lang, ihre Hauptgerade misst einen Kilometer. Sie wurde 2004 eröffnet und war im selben Jahr Austragungsort des ersten Motorrad-Grand-Prix von Katar.

2007 wurde eine dauerhafte Flutlichtanlage installiert, damit auf der Strecke Nachtrennen stattfinden konnten. Im folgenden Jahr wurde der Motorrad-Grand-Prix von Katar 2008 zum ersten Nachtrennen in der Geschichte der MotoGP. Der erste Formel-1-Grand-Prix von Katar fand 2021 statt. Vor der zweiten Austragung des Grand Prix 2023 wurde die Rennstrecke modernisiert und die Kapazität von 8.000 auf 52.000 erhöht.

Lando Norris hält derzeit den Rundenrekord in Lusail. Beim Grand Prix 2024 fuhr er in seinem McLaren eine Zeit von 1:22,384 Minuten.

Was erwartet euch beim Großen Preis von Katar 2026?

Der Große Preis von Katar wurde im November 2021 erstmals auf dem Lusail International Circuit ausgetragen. Wegen der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 kehrte er erst 2023 in den Formel-1-Kalender zurück. Die Veranstalter schlossen jedoch einen Vertrag, der den Grand Prix für mindestens zehn Jahre sichern sollte.

Das Rennen ist eines von vier Nachtrennen im aktuellen Formel-1-Kalender, zu denen auch Abu Dhabi gehört. Die Beleuchtung der Strecke und der Stadtsilhouette macht das Spektakel noch aufregender. Nachts sind die Temperaturen zudem deutlich niedriger, was für manche Rennbesucher eine Erleichterung ist.

Ein Ticket für den Großen Preis von Katar bietet neben dem packenden Geschehen auf der Strecke auch weitere Unterhaltung. Alle Ticketarten beinhalten den Eintritt zu den Konzerten nach dem Rennen, bei denen international bekannte Musikstars auftreten. Im vergangenen Jahr waren Seal und Metallica die Hauptacts.

Und wem es nicht reicht, einen der Höhepunkte der Formel-1-Saison aus nächster Nähe zu erleben, der kann zusätzlich alles genießen, was die Stadt Doha zu bieten hat.

Doha ist eine lebendige, schöne Stadt mit einer reichen Kultur und unzähligen Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und zu entdecken. Dazu gehören gehobene Gastronomie, zahlreiche Einkaufszentren, beeindruckende Sehenswürdigkeiten und Naturwunder sowie vieles mehr.

Nachdem Doha in jüngerer Zeit eine Reihe hochkarätiger Veranstaltungen wie die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 ausgerichtet hat, hat sich die Stadt rasch zu einem herausragenden Reiseziel im Nahen Osten für Sport- und Freizeitreisende entwickelt. Sie bietet Erlebnisse für jedes Budget.

Formel-1-Fans, die das spannende Geschehen auf der Strecke verfolgen möchten, kommen zur idealen Jahreszeit nach Doha, um auch Aktivitäten in der Umgebung zu genießen. Von November bis März eignet sich das Wetter in der Region besser für Unternehmungen und Ausflüge im Freien.







