Nach Verschiebungen und Änderungen im Rennkalender zu Beginn der Saison wird es fast ein Jahr her sein, dass die Stars des Sports zuletzt im Nahen Osten zu sehen waren, wenn sie am letzten Novemberwochenende (27. bis 29. November) zum Großen Preis von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit eintreffen. Verpasst das Rennen nicht und sichert euch noch heute eure Tickets.

Die Formel-1-Fans in Asien dürften der Rückkehr der berühmtesten Fahrer der Welt in die Region entgegenfiebern. Während Kimi Antonelli und McLaren die Saison über weite Strecken dominiert haben, konnten Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc ihre Leistungen zuletzt steigern. Diesen Aufwärtstrend wollen sie bis zum Saisonende fortsetzen. Verstappen peilt in Katar diesen November einen bemerkenswerten vierten Sieg in Folge an.

Zum dritten Mal in Folge eröffnet der Große Preis von Katar ein spannendes Saisonfinale mit zwei aufeinanderfolgenden Rennen. Das letzte Rennen des Jahres 2026, der Große Preis von Abu Dhabi, findet eine Woche später, am 6. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit statt. Danach müssen wir alle drei Monate warten, bis die Formel-1-Saison 2027 beginnt.

Ob ihr Tribünenplätze, Zugang zu den Stehplatzbereichen oder ein VIP-Erlebnis sucht: Für den Großen Preis von Katar gibt es Tickets für jeden Geschmack und Geldbeutel. GOAL zeigt euch, wie ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie der Zeitplan für den nächsten Formel-1-Besuch auf dem Lusail International Circuit aussieht.

Wann findet der Große Preis von Katar 2026 statt?

Der Große Preis von Katar 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Rennstrecke (Ort) Sonntag, 29. November 19:00 Uhr (AST) Tickets Lusail International Circuit (Lusail)

Wie kann man Tickets für den Großen Preis von Katar 2026 kaufen?

Fans können Tickets für den Großen Preis von Katar 2026 bei mehreren Anbietern erwerben. Angeboten werden sie über das Ticketportal der Formel 1, das direkt über die offizielle F1-Website erreichbar ist, sowie über das Ticketportal des Lusail International Circuit, das direkt von der Rennstrecke betrieben wird.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. So können Käufer darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Katar 2026?

Die offiziellen Preise für reguläre Drei-Tages-Tickets für Erwachsene zum Großen Preis von Katar 2026 liegen zwischen 600 QAR (rund 165 USD) und 2.000 QAR (rund 548 USD). Alle regulären Tribünen- und Stehplatzoptionen werden als digitale Drei-Tages-Pässe für Freitag bis Sonntag ausgegeben.

Ticketkategorie und Bereich Preis für drei Tage in QAR (USD) Wichtige Merkmale der Plätze Haupttribüne (Zonen A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Nummerierte, überdachte Sitzplätze mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse Nordtribüne 1.500 QAR (411 USD) Überdachte Sitzplätze am Ende der Hauptgeraden Tribünen an Kurve 2 / Kurve 3 / Kurve 16 1.000 QAR (274 USD) Nicht überdachte Tribünen mit Blick auf wichtige Kurven Stehplatzbereich („Lusail Hill“) 600 QAR (165 USD) Offene Stehplatzbereiche mit Blick auf die Strecke

Schaut kurz vor dem Rennen für weitere Informationen auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Lusail International Circuit vorbei. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Wochenende des Großen Preises von Katar 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen des Großen Preises von Katar verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, AST) Freitag, 27. November 1. Training 16:30 Uhr Freitag, 27. November 2. Training 20:00 Uhr Samstag, 28. November 3. Training 17:30 Uhr Samstag, 28. November Qualifying 21:00 Uhr Sonntag, 29. November Rennen 19:00 Uhr

Wo findet der Große Preis von Katar 2026 statt?

Der Lusail International Circuit ist eine Rennstrecke unmittelbar außerhalb der Stadt Lusail, nördlich von Doha in Katar.

Die Strecke ist 5,4 Kilometer lang, ihre Hauptgerade misst einen Kilometer. Sie wurde 2004 eröffnet und war im selben Jahr Austragungsort des ersten Motorrad-Grand-Prix von Katar.

2007 wurde eine permanente Außenbeleuchtung installiert, damit auf der Strecke Nachtrennen stattfinden konnten. Im darauffolgenden Jahr wurde der Motorrad-Grand-Prix von Katar 2008 zum ersten Nachtrennen in der Geschichte der MotoGP. Der erste Formel-1-Grand-Prix von Katar fand 2021 statt. Vor der zweiten Ausgabe des Grand Prix im Jahr 2023 wurde die Rennstrecke modernisiert und ihre Kapazität von 8.000 auf 52.000 erhöht.

Lando Norris hält derzeit den Rundenrekord in Lusail: Beim Grand Prix 2024 fuhr er in seinem McLaren eine Zeit von 1:22,384 Minuten.

Was ist vom Großen Preis von Katar 2026 zu erwarten?

Der Große Preis von Katar wurde erstmals im November 2021 auf dem Lusail International Circuit ausgetragen. Wegen der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 kehrte er erst 2023 in den Formel-1-Kalender zurück. Die Organisatoren schlossen jedoch einen Vertrag, um das Rennen für mindestens zehn Jahre im Kalender zu halten.

Das Rennen ist eines von vier Nachtrennen im aktuellen Formel-1-Kalender, zu denen auch Abu Dhabi zählt. Die Beleuchtung der Strecke und der Stadtsilhouette macht das Spektakel noch aufregender. Nachts sind die Temperaturen zudem deutlich niedriger, was für manche Rennbesucher eine Erleichterung ist.

Ein Ticket für den Großen Preis von Katar bietet neben dem packenden Geschehen auf der Strecke weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Alle Ticketarten berechtigen zum Besuch der Konzerte nach dem Rennen, bei denen einige der größten internationalen Musikstars auftreten. Im vergangenen Jahr waren Seal und Metallica die Hauptacts.

Wem es nicht genügt, eines der größten Highlights der Formel-1-Saison aus nächster Nähe zu erleben, der kann außerdem alles genießen, was die Stadt Doha zu bieten hat.

Die lebendige, schöne Stadt verfügt über eine reiche Kultur und bietet unzählige Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und zu entdecken: gehobene Gastronomie, zahlreiche Einkaufszentren, beeindruckende Sehenswürdigkeiten, Naturwunder und vieles mehr.

Durch die Ausrichtung mehrerer hochkarätiger Veranstaltungen in jüngerer Zeit, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2022, hat sich Doha rasch zu einem herausragenden Reiseziel im Nahen Osten für Sport- und Urlaubsreisende entwickelt. Die Stadt bietet Erlebnisse für jedes Budget.

Formel-1-Fans, die das spannende Renngeschehen verfolgen möchten, kommen zur idealen Jahreszeit nach Doha, um auch anderen Aktivitäten in der Umgebung nachzugehen. Von November bis März eignet sich das Wetter in der Region besser für Ausflüge im Freien.