Nach Verschiebungen und Terminänderungen zu Beginn der Saison wird es fast ein Jahr her sein, dass die Stars der Formel 1 zuletzt im Nahen Osten zu sehen waren, wenn sie am letzten Novemberwochenende (27. bis 29. November) zum Großen Preis von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit eintreffen. Verpasst das Event nicht und bucht noch heute eure Tickets für das Rennen.

Die Formel-1-Fans in Asien dürften die Rückkehr der berühmtesten Fahrer der Welt in die Region kaum erwarten können. Während Kimi Antonelli und McLaren die Saison über weite Strecken dominiert haben, haben sich Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc zuletzt allesamt gesteigert. Diesen Aufwärtstrend wollen sie bis zum Ende der Saison fortsetzen. Verstappen peilt im November seinen bemerkenswerten vierten Sieg in Katar in Folge an.

Zum dritten Mal in Folge eröffnet der Große Preis von Katar einen spannenden Doppelpack zum Saisonabschluss. Das letzte Rennen des Jahres 2026, der Große Preis von Abu Dhabi, findet eine Woche später, am 6. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit statt. Danach müssen wir alle drei Monate gespannt warten, bis die Formel-1-Saison 2027 beginnt.

Ob Tribünenplätze, Stehplätze oder VIP-Erlebnisse: Für den Großen Preis von Katar gibt es Tickets für jeden Geschmack und Geldbeutel. GOAL erklärt euch, wie ihr Tickets kaufen könnt, wie viel sie kosten und wie der Zeitplan für den nächsten Formel-1-Besuch auf dem Lusail International Circuit aussieht.

Wann findet der Große Preis von Katar der Formel 1 2026 statt?

Der Große Preis von Katar 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Rennstrecke (Ort) Sonntag, 29. November 19:00 Uhr (AST) Tickets Lusail International Circuit (Lusail)

So kauft ihr Tickets für den Großen Preis von Katar der Formel 1 2026

Fans können Tickets für den Großen Preis von Katar der Formel 1 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Sie werden über das Ticketportal der Formel 1 angeboten, das direkt über die offizielle F1-Website erreichbar ist, sowie über das Ticketportal des Lusail International Circuit, das direkt von der Rennstrecke betrieben wird.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Katar der Formel 1 2026?

Die offiziellen Dreitagestickets für Erwachsene kosten beim Großen Preis von Katar 2026 für den regulären Eintritt zwischen 600 QAR (ca. 165 USD) und 2.000 QAR (ca. 548 USD). Alle regulären Tribünen- und Stehplatztickets werden als digitale Dreitagespässe für Freitag bis Sonntag ausgegeben.

Ticketkategorie und Bereich Preis für drei Tage in QAR (USD) Wichtige Merkmale der Plätze Haupttribüne (Zonen A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Nummerierte, überdachte Sitzplätze mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse Nordtribüne 1.500 QAR (411 USD) Überdachte Sitzplätze am Ende der Hauptgeraden Tribünen an Kurve 2, Kurve 3 und Kurve 16 1.000 QAR (274 USD) Nicht überdachte Tribünen mit Blick auf wichtige Kurvenpassagen Stehplätze („Lusail Hill“) 600 QAR (165 USD) Offene Stehplatzbereiche mit Blick auf die Strecke

Schaut kurz vor dem Rennen auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Lusail International Circuit nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Rennwochenende beim Großen Preis von Katar der Formel 1 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Katar verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, AST) Freitag, 27. November 1. Training 16:30 Uhr Freitag, 27. November 2. Training 20:00 Uhr Samstag, 28. November 3. Training 17:30 Uhr Samstag, 28. November Qualifying 21:00 Uhr Sonntag, 29. November Rennen 19:00 Uhr

Wo findet der Große Preis von Katar der Formel 1 2026 statt?

Der Lusail International Circuit ist eine Rennstrecke unmittelbar außerhalb der Stadt Lusail, nördlich von Doha in Katar.

Die Strecke ist 5,4 km lang und verfügt über eine 1 km lange Hauptgerade. Sie wurde 2004 eröffnet und war im selben Jahr Austragungsort des ersten Motorrad-Grand-Prix von Katar.

2007 wurde eine dauerhafte Außenbeleuchtung installiert, damit auf der Strecke Nachtrennen stattfinden konnten. Im folgenden Jahr wurde der Motorrad-Grand-Prix von Katar 2008 zum ersten Nachtrennen in der Geschichte der MotoGP. Der erste Formel-1-Grand-Prix von Katar fand 2021 statt. Vor der zweiten Austragung des Grand Prix im Jahr 2023 wurde die Rennstrecke modernisiert und ihre Kapazität von 8.000 auf 52.000 erhöht.

Lando Norris hält derzeit den Rundenrekord in Lusail: Beim Grand Prix 2024 fuhr er in seinem McLaren eine Zeit von 1:22,384 Minuten.

Was ist beim Großen Preis von Katar 2026 zu erwarten?

Der Große Preis von Katar wurde erstmals im November 2021 auf dem Lusail International Circuit ausgetragen. Wegen der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 kehrte er erst 2023 in den Formel-1-Kalender zurück. Die Organisatoren schlossen jedoch einen Vertrag, der das Rennen für mindestens zehn Jahre sichern sollte.

Das Rennen ist eines von vier Nachtrennen im aktuellen Formel-1-Kalender, zu denen auch Abu Dhabi gehört. Die Beleuchtung der Strecke und der Skyline macht das Spektakel noch eindrucksvoller. Nachts sind die Temperaturen zudem deutlich niedriger, was für manche Rennbesucher ein Segen ist.

Ein Ticket für den Großen Preis von Katar bietet neben der packenden Action auf der Strecke auch weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit allen Ticketkategorien ist der Eintritt zu den Konzerten nach dem Rennen garantiert, bei denen große internationale Musikstars auftreten. Im vergangenen Jahr waren Seal und Metallica die Hauptacts.

Wem es nicht reicht, einen der Höhepunkte der Formel-1-Saison aus nächster Nähe mitzuerleben, der kann außerdem all das genießen, was die Stadt Doha und ihre beliebten Anlaufpunkte zu bieten haben.

Die lebendige, schöne Stadt hat eine reiche Kultur und bietet unzählige Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und zu entdecken: gehobene Gastronomie, zahlreiche Einkaufszentren, beeindruckende Sehenswürdigkeiten, Naturwunder und vieles mehr.

Durch die Austragung mehrerer hochkarätiger Veranstaltungen in jüngster Zeit, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2022, hat sich Doha rasch zu einem herausragenden Reiseziel im Nahen Osten für Sport- und Freizeitreisende entwickelt. Dabei gibt es Angebote für jedes Budget.

Formel-1-Fans, die sich die packende Action auf der Strecke nicht entgehen lassen wollen, kommen zu einer idealen Jahreszeit nach Doha, um auch andere Aktivitäten in der Umgebung zu genießen. Von November bis März eignet sich das Wetter in der Region besser für Ausflüge und Unternehmungen im Freien.