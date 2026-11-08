Für Europas Basketballfans beginnt 2027 mit einem Höhepunkt: Einige der weltbesten Spieler kommen auf den Kontinent. Am 14. Januar treffen die New Orleans Pelicans und die San Antonio Spurs in einem NBA-Spiel der regulären Saison in der Accor Arena in Paris aufeinander. Tickets könnt Ihr schon heute buchen.

Die NBA baut ihre Verbindung zur französischen Hauptstadt weiter aus: Zum sechsten Mal innerhalb von sieben Jahren werden Teams aus der besten Basketballliga der Welt vor dem begeisterten Pariser Publikum spielen.

Bereits 2025 war die Accor Arena Schauplatz von zwei spannenden Spielen zwischen den San Antonio Spurs und den Indiana Pacers. Im kommenden Januar kehren die Spurs zurück, zusammen mit ihrer 2,24 Meter großen französischen Sensation Victor Wembanyama. „Wemby“ erzielte in den beiden Partien vor zwei Jahren insgesamt 50 Punkte und wird auch diesmal alles geben wollen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu den Tickets für das NBA-Spiel in Paris 2027, einschließlich der Preise und der Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das NBA-Spiel in Paris 2027 statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Donnerstag, 14. Januar New Orleans Pelicans gegen San Antonio Spurs (20 Uhr MEZ) Tickets Accor Arena (Paris)

Nach dem Spiel in Paris reisen die Pelicans und die Spurs für das NBA-Spiel in Manchester 2027 nach Großbritannien. Die Einzelheiten:

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 17. Januar San Antonio Spurs gegen New Orleans Pelicans (15.30 Uhr GMT) Tickets Co-op Live (Manchester)

So kauft Ihr Tickets für das NBA-Spiel in Paris 2027

Die regulären offiziellen Tickets für das NBA-Spiel in Paris 2027 sind zwar ausverkauft, offizielle Premium-Pakete sind aber noch erhältlich. Die regulären Tickets wurden über ein von Ticketmaster France abgewickeltes Losverfahren vergeben.

Hospitality-Angebote sind direkt bei NBA Experiences erhältlich. Dafür ist keine Teilnahme am Losverfahren erforderlich. Sie umfassen Plätze im unteren oder oberen Rang sowie Premium-Leistungen wie Abendessen mit Legenden und Empfänge vor dem Spiel.

Neben dem Erstverkauf über offizielle Ticketportale können Fans auch Plätze auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig Tickets über alternative Wege kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für das NBA-Spiel in Paris 2027?

Die offiziellen Ticketpreise für das NBA-Spiel in Paris 2027 in der Accor Arena unterscheiden sich je nach Sitzplatzkategorie und Paket erheblich.

Oberer Rang, Standardtickets und Einstiegskategorie : Der reguläre Preis liegt bei etwa 80 bis 120 Euro, je nachdem, ob die Sicht frei oder eingeschränkt ist.

: Der reguläre Preis liegt bei etwa 80 bis 120 Euro, je nachdem, ob die Sicht frei oder eingeschränkt ist. Unterer Rang, Standardplätze : Der reguläre Preis liegt bei etwa 150 bis 300 Euro, abhängig von der Reihe und der Nähe zum Spielfeld.

: Der reguläre Preis liegt bei etwa 150 bis 300 Euro, abhängig von der Reihe und der Nähe zum Spielfeld. Plätze auf Spielfeldebene und direkt am Spielfeldrand sowie VIP-Erlebnispakete : Standard-VIP-Plätze und Plätze auf Spielfeldebene kosten ab 500 Euro.

: Standard-VIP-Plätze und Plätze auf Spielfeldebene kosten ab 500 Euro. Offizielle Pakete von NBA Experiences: Sie kosten zwischen 899 und 7.199 US-Dollar (oder je nach Kategorie ungefähr 300 bis über 3.000 Euro). Zu diesen Paketen gehören Kategorien wie Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package und Sophomore. Mögliche Leistungen sind ein Abendessen mit NBA-Legenden, Zugang zum House of Legends und zur NBA EXP Lounge, Begrüßungsempfänge vor dem Spiel, Sightseeing-Fahrten auf der Seine oder Trainingseinheiten mit NBA-Legenden.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal der NBA. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte zum NBA-Spiel in Paris

Im Rahmen der NBA Global Games trägt die Liga seit Jahrzehnten Spiele in Arenen in Europa, Asien, Afrika, Australien und auf dem amerikanischen Kontinent aus. Die ersten Spiele außerhalb der USA fanden bereits 1978 statt, als die Washington Bullets Freundschaftsspiele in Israel, China und auf den Philippinen bestritten.

Das Programm hat sich seitdem zu einer der wichtigsten Wachstumsstrategien der Liga entwickelt. Es verbindet Freundschaftsspiele vor Saisonbeginn mit regulären Saisonspielen, um NBA-Basketball zu Fans zu bringen, die ihn nur selten live erleben können.

Im Januar 2025 richtete sich die Aufmerksamkeit der europäischen Basketballwelt ganz auf Paris. In beiden Begegnungen zwischen den San Antonio Spurs und den Indiana Pacers fielen viele Punkte. Die Fans, die die Accor Arena füllten, fieberten über alle vier Viertel hinweg mit.

So punktreich die beiden Pariser Spiele auch waren, an das denkwürdigste NBA-Spiel in Europa reichen sie nicht heran. 2011 trafen die Toronto Raptors in London auf die New Jersey Nets. In der spannenden Partie waren drei Verlängerungen nötig, um den Sieger zu ermitteln. Das Publikum in der O2 Arena sah dabei insgesamt beeindruckende 273 Punkte. Der italienische Center Andrea Bargnani ragte mit 35 Punkten für die Raptors heraus.

Informationen zur Accor Arena

Die Accor Arena in Paris liegt im 12. Arrondissement nahe dem Stadtteil Bercy und bietet Platz für rund 20.300 Menschen. Seit den 1990er-Jahren finden dort immer wieder NBA-Spiele statt. Die kommende Partie ist das sechste reguläre Saisonspiel, das die Liga in die französische Hauptstadt bringt, und der insgesamt 16. NBA-Auftritt im Land.

Die Arena ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden: Die Metro- und RER-Stationen in Bercy liegen nur wenige Gehminuten vom Eingang entfernt. Damit gehört sie zu den großen europäischen Arenen, die auch ohne Auto leicht zu erreichen sind. Im Inneren reicht das Platzangebot von steil ansteigenden Reihen im Oberrang mit Blick auf das gesamte Spielfeld bis zu Premium-Plätzen im unteren Rang und direkt am Spielfeldrand. So gibt es für unterschiedliche Budgets eine Möglichkeit, das Spiel in der Arena zu verfolgen.