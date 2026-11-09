Für Europas Basketballfans beginnt 2027 mit einem Paukenschlag: Einige der besten Spieler der Welt kommen auf den Kontinent. Am 14. Januar treffen die New Orleans Pelicans und die San Antonio Spurs in einem NBA-Hauptrundenspiel in der Accor Arena in Paris aufeinander. Tickets können schon jetzt gebucht werden.

Die NBA baut ihre Verbindung zur französischen Hauptstadt weiter aus. Zum sechsten Mal innerhalb von sieben Jahren spielen Teams der besten Basketballliga der Welt vor dem begeisterten Pariser Publikum.

Bereits 2025 war die Accor Arena Schauplatz zweier packender Partien zwischen den San Antonio Spurs und den Indiana Pacers. Im kommenden Januar kehren die Spurs zurück, mit ihrem 2,24 Meter großen französischen Ausnahmespieler Victor Wembanyama. „Wemby“ erzielte in den beiden Spielen vor zwei Jahren insgesamt 50 Punkte und wird auch diesmal wieder alles geben wollen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu den Tickets für das kommende NBA-Spiel in Paris 2027, darunter die Preise und die Verkaufsstellen.

Wann findet das NBA-Spiel in Paris 2027 statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Donnerstag, 14. Januar New Orleans Pelicans gegen San Antonio Spurs (20 Uhr MEZ) Tickets Accor Arena (Paris)

Nach dem Spiel in Paris reisen die Pelicans und die Spurs für das NBA-Spiel in Manchester 2027 nach Großbritannien. Die Daten im Überblick:

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 17. Januar San Antonio Spurs gegen New Orleans Pelicans (20 Uhr MEZ) Tickets Co-op Live (Manchester)

So kauft Ihr Tickets für das NBA-Spiel in Paris 2027

Die regulären Eintrittskarten für das NBA-Spiel in Paris 2027 sind über die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft. Offizielle Premiumpakete sind jedoch noch erhältlich. Die regulären Tickets wurden über ein von Ticketmaster France abgewickeltes Losverfahren vergeben.

Hospitality-Angebote sind direkt bei NBA Experiences erhältlich. Für sie ist keine Teilnahme am Losverfahren nötig. Sie umfassen Plätze im unteren oder oberen Tribünenbereich sowie besondere Extras wie Abendessen mit NBA-Legenden und Empfänge vor dem Spiel.

Neben dem direkten Kauf über offizielle Ticketportale können Fans auch Plätze auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Was kosten Tickets für das NBA-Spiel in Paris 2027?

Die offiziellen Ticketpreise für das NBA-Spiel in der Accor Arena in Paris 2027 unterscheiden sich je nach Sitzplatzkategorie und Paket erheblich.

Oberer Tribünenbereich, Standardtickets und Einstiegskategorie : Nennwert von etwa 80 bis 120 Euro, je nachdem, ob die Sicht frei oder eingeschränkt ist.

: Nennwert von etwa 80 bis 120 Euro, je nachdem, ob die Sicht frei oder eingeschränkt ist. Unterer Tribünenbereich, Standardtickets : Nennwert von etwa 150 bis 300 Euro, je nach Reihe und Entfernung zum Spielfeld.

: Nennwert von etwa 150 bis 300 Euro, je nach Reihe und Entfernung zum Spielfeld. Plätze auf Spielfeldebene, am Spielfeldrand und VIP-Erlebnispakete : Standard-VIP-Plätze und Plätze auf Spielfeldebene ab 500 Euro.

: Standard-VIP-Plätze und Plätze auf Spielfeldebene ab 500 Euro. Offizielle Pakete von NBA Experiences: Die Preise reichen von 899 bis 7.199 US-Dollar (oder etwa 300 bis über 3.000 Euro, je nach Kategorie). Zu den angebotenen Kategorien gehören Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package und Sophomore. Mögliche Extras sind ein Abendessen mit NBA-Legenden, Zugang zum House of Legends, Zutritt zur NBA EXP Lounge, Begrüßungsempfänge vor dem Spiel, Sightseeing-Fahrten auf der Seine oder Wurfeinheiten mit NBA-Legenden.

Weitere Informationen gibt es auf dem offiziellen NBA-Ticketportal. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das NBA-Spiel in Paris

Im Rahmen der NBA Global Games spielt die Liga seit Jahrzehnten in Arenen in Europa, Asien, Afrika, Australien sowie Nord- und Südamerika. Die ersten Spiele außerhalb der USA fanden bereits 1978 statt, als die Washington Bullets Freundschaftsspiele in Israel, China und auf den Philippinen bestritten.

Die Spiele haben sich seither zu einem wichtigen Bestandteil der Wachstumsstrategie der Liga entwickelt. Dabei werden Vorbereitungsspiele mit regulären Hauptrundenpartien kombiniert, um Fans NBA-Basketball live zu bieten, die dazu sonst nur selten Gelegenheit haben.

Im Januar 2025 richtete sich die Aufmerksamkeit der europäischen Basketballwelt ganz auf Paris. In beiden punktreichen Duellen zwischen den San Antonio Spurs und den Indiana Pacers blieb es für die Fans in der voll besetzten Accor Arena über alle vier Viertel hinweg spannend.

So viele Punkte in den beiden Pariser Spielen auch fielen, an die denkwürdigste NBA-Partie in Europa reichen sie nicht heran. 2011 trafen die Toronto Raptors und die New Jersey Nets in London aufeinander. In der packenden Begegnung waren drei Verlängerungen nötig, um den Sieger zu ermitteln. Das Publikum in der O2 Arena sah insgesamt 273 Punkte. Der italienische Center Andrea Bargnani ragte mit 35 Punkten für die Raptors heraus.

Informationen zur Accor Arena

Die Accor Arena in Paris liegt im 12. Arrondissement nahe dem Viertel Bercy und bietet Platz für rund 20.300 Menschen. Seit den 1990er-Jahren finden dort immer wieder NBA-Spiele statt. Die anstehende Partie ist das sechste Hauptrundenspiel, das die Liga in die französische Hauptstadt bringt, und der insgesamt 16. NBA-Auftritt in Frankreich.

Die Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Sowohl die Metrostation als auch die RER-Station Bercy liegen nur einen kurzen Fußweg vom Eingang entfernt. Damit gehört sie zu den großen europäischen Arenen, die sich besonders leicht ohne Auto erreichen lassen. Im Inneren reicht das Platzangebot von steil ansteigenden Reihen im oberen Tribünenbereich mit freier Sicht auf das gesamte Spielfeld bis zu Premiumplätzen im unteren Bereich und direkt am Spielfeldrand. So gibt es für Fans mit unterschiedlichen Budgets Möglichkeiten, das Spiel in der Arena zu verfolgen.