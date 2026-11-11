Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL spannende Rugby-League-Spiele auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane mit einem spannenden Finale zu Ende geht.
Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Gruppenspielen und Halbfinals kämpfen nur noch zwei Teams um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus Australien und Neuseeland treffen auch im Frauenfinale aufeinander, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer den krönenden Abschluss erleben möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.
Australien ging als klarer Favorit ins Turnier und wollte den Titel zum vierten Mal in Folge sowie zum insgesamt 13. Mal seit der ersten Austragung 1954 gewinnen. Australien hat bislang zwar alle seine Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen der beiden Teams zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24-22).
Hier gibt GOAL Euch alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Begegnung
Tickets
Austragungsort (Stadt)
So., 15. November (18:35 Uhr AEST)
Finale: Australien gegen Neuseeland
Suncorp Stadium (Brisbane)
So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026
Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Sie verlinkt direkt auf die autorisierten Verkaufsportale für das Suncorp Stadium in Brisbane.
Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.
Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.
Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.
Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.
Spiel
Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)
Familienticket (2+2 oder 1+3)
Finale (Suncorp Stadium)
Ab 39 AUD
Ab 109 AUD
Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:
- Kategorie 1 / Premium: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.
- Kategorie 2: In der Regel Plätze in den seitlichen Oberrängen oder in den Ecken der Stadien.
- Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Meist Plätze hinter den Torpfosten oder in den höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Tickets.
Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.
Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Bei dem einmonatigen Turnier finden insgesamt 18 Spiele statt (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).
Parallel dazu werden die Wettbewerbe der Frauen und der Rollstuhlfahrer ausgetragen.
Phase
Datum/Daten
Gruppenspiele
15. Oktober bis 1. November
Halbfinals
7./8. November
Finale
15. November
Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?
In den folgenden zehn Spielstätten werden bei der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft Partien ausgetragen:
Land
Spielstätte (Stadt)
Kapazität
Australien
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Neuseeland
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Neuguinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Wer hat die letzten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?
Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde 1954 zum ersten Mal ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:
Jahr
Sieger
Finalgegner
Endstand
Spielstätte (Stadt)
2021
Australien
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australien
England
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australien
Neuseeland
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Neuseeland
Australien
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australien
Neuseeland
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australien
England
16-8
Wembley (London)
1992
Australien
Großbritannien
10-6
Wembley (London)
1988
Australien
Neuseeland
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australien
Großbritannien
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)