Zuletzt haben wir in der Super League und der NRL spannende Rugby-League-Spiele auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane mit einem spannenden Finale zu Ende geht.

Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Gruppenspielen und Halbfinals kämpfen nur noch zwei Teams um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus Australien und Neuseeland treffen auch im Frauenfinale aufeinander, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer den krönenden Abschluss erleben möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.

Australien ging als klarer Favorit ins Turnier und wollte den Titel zum vierten Mal in Folge sowie zum insgesamt 13. Mal seit der ersten Austragung 1954 gewinnen. Australien hat bislang zwar alle seine Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen der beiden Teams zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24-22).

Hier gibt GOAL Euch alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Begegnung Tickets Austragungsort (Stadt) So., 15. November (18:35 Uhr AEST) Finale: Australien gegen Neuseeland Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Sie verlinkt direkt auf die autorisierten Verkaufsportale für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.

Spiel Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.

: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld. Kategorie 2 : In der Regel Plätze in den seitlichen Oberrängen oder in den Ecken der Stadien.

: In der Regel Plätze in den seitlichen Oberrängen oder in den Ecken der Stadien. Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Meist Plätze hinter den Torpfosten oder in den höheren Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Tickets.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Bei dem einmonatigen Turnier finden insgesamt 18 Spiele statt (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu werden die Wettbewerbe der Frauen und der Rollstuhlfahrer ausgetragen.

Phase Datum/Daten Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Spielstätten werden bei der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft Partien ausgetragen:

Land Spielstätte (Stadt) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die letzten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde 1954 zum ersten Mal ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele: