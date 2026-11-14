So bekommt ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-WM 2026: Australien gegen Neuseeland, Ticketpreise, Infos zum Austragungsort und mehr

In der Super League und der NRL haben wir zuletzt spannenden Rugby-League-Sport auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane ihren spannenden Abschluss findet.

Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Gruppenspielen und Halbfinals kämpfen nur noch zwei Teams um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus Ozeanien bestreiten auch das Frauenfinale, das am selben Tag und am selben Ort stattfindet. Wer beim großen Finale dabei sein möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.

Australien ging als klarer Favorit auf den vierten Titel in Folge ins Turnier. Insgesamt wäre es seit der ersten Austragung 1954 der 13. Titel. Australien hat bislang zwar alle seine Spiele gewonnen, weiß aber, dass die bislang schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

GOAL liefert Euch alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Partie Tickets Spielstätte (Ort) So., 15. November (18:35 Uhr AEST) Finale: Australien gegen Neuseeland Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Partner für den Ticketverkauf genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.

Spiel Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die Plätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien auf der unteren Tribünenebene mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.

: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien auf der unteren Tribünenebene mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld. Kategorie 2 : Üblicherweise Plätze auf den oberen seitlichen Tribünenebenen oder in den Stadionecken.

: Üblicherweise Plätze auf den oberen seitlichen Tribünenebenen oder in den Stadionecken. Kategorie 3 / regulärer Eintritt: Meist Plätze hinter den Torstangen oder auf den höher gelegenen oberen Rängen. Hier gibt es die günstigsten Eintrittskarten.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 wird gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet und läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase Datum/Daten Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Spielstätten finden bei der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft Partien statt:

Land Spielstätte (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die Rugby-League-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele: