In der Super League und der NRL haben wir zuletzt spannende Spiele im nationalen Rugby League erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane mit einem spannenden Finale endet.

Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Gruppenspielen und Halbfinals kämpfen nur noch zwei Teams um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus der Region bestreiten auch das Frauenfinale, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer beim großen Abschluss dabei sein möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.

Australien ging als klarer Favorit in das Turnier: Das Team will den Titel zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt 13. Mal seit der ersten Austragung 1954 gewinnen. Australien hat bislang zwar alle seine Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für das bevorstehende Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielstätte (Ort) So., 15. November (18:35 Uhr AEST) Finale: Australien gegen Neuseeland Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.

Spiel Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien auf dem unteren Rang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.

: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien auf dem unteren Rang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld. Kategorie 2 : In der Regel Plätze auf den oberen Seitenrängen oder in den Ecken der Stadien.

: In der Regel Plätze auf den oberen Seitenrängen oder in den Ecken der Stadien. Kategorie 3 / Reguläre Tickets: Üblicherweise Plätze hinter den Torpfosten oder auf den höheren Oberrängen; hier gibt es die günstigsten Tickets.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase Datum Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Spielstätten finden Partien der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land Spielstätte (Ort) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die letzten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das waren die jüngsten Endspiele: