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Book Rugby League World Cup 2026 Final tickets
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So bekommt ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-WM 2026: Australien gegen Neuseeland, Ticketpreise, Informationen zum Austragungsort und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um sich Plätze bei der diesjährigen Rugby-League-Großveranstaltung auf der Südhalbkugel zu sichern

In der Super League und der NRL haben wir zuletzt spannende Spiele im nationalen Rugby League erlebt. Nun richtet sich der Blick auf die internationale Bühne und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane mit einem spannenden Finale endet.

Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Gruppenspielen und Halbfinals kämpfen nur noch zwei Teams um den Titel: Australien und Neuseeland. Die Rivalen aus der Region bestreiten auch das Frauenfinale, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Wer beim großen Abschluss dabei sein möchte, kann sich noch heute Tickets sichern.

Australien ging als klarer Favorit in das Turnier: Das Team will den Titel zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt 13. Mal seit der ersten Austragung 1954 gewinnen. Australien hat bislang zwar alle seine Spiele gewonnen, weiß aber, dass die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Aufeinandertreffen zum Turnierauftakt am 15. Oktober in Sydney nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für das bevorstehende Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Tickets

Spielstätte (Ort)

So., 15. November (18:35 Uhr AEST)

Finale: Australien gegen Neuseeland

Tickets

Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Von dort führen Links direkt zu den autorisierten Verkaufsportalen für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.

Spiel

Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)

Familienticket (2+2 oder 1+3)

Finale (Suncorp Stadium)

Ab 39 AUD

Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1 / Premium: Plätze an der Mittellinie und an den Seitenlinien auf dem unteren Rang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.
  • Kategorie 2: In der Regel Plätze auf den oberen Seitenrängen oder in den Ecken der Stadien.
  • Kategorie 3 / Reguläre Tickets: Üblicherweise Plätze hinter den Torpfosten oder auf den höheren Oberrängen; hier gibt es die günstigsten Tickets.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026, die Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea gemeinsam ausrichten, läuft von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, dem 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase

Datum

Gruppenspiele

15. Oktober bis 1. November

Halbfinals

7./8. November

Finale

15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Spielstätten finden Partien der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land

Spielstätte (Ort)

Kapazität

Australien

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Neuseeland

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Neuguinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Wer hat die letzten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das waren die jüngsten Endspiele:

Jahr

Sieger

Finalgegner

Endstand

Spielstätte (Ort)

2021

Australien

Samoa

30:10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australien

England

6:0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australien

Neuseeland

34:2

Old Trafford (Manchester)

2008

Neuseeland

Australien

34:20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australien

Neuseeland

40:12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australien

England

16:8

Wembley (London)

1992

Australien

Großbritannien

10:6

Wembley (London)

1988

Australien

Neuseeland

25:12

Eden Park (Auckland)

1977

Australien

Großbritannien

13:12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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