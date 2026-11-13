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Book Rugby League World Cup 2026 Final tickets
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So bekommt Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026: Australien gegen Neuseeland, Ticketpreise, Informationen zum Austragungsort und mehr

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Alles, was ihr wissen müsst, um euch Plätze für das diesjährige Rugby-League-Spektakel auf der Südhalbkugel zu sichern

In der Super League und der NRL haben wir zuletzt packenden Rugby-League-Sport auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Nationalmannschaften und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane mit einem spannenden Finale zu Ende geht.

Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Spielen in der Gruppenphase und im Halbfinale können nur noch zwei Teams den Titel gewinnen: Australien und Neuseeland. Die Rivalen treffen auch im Finale der Frauen aufeinander, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Tickets für den krönenden Abschluss könnt Ihr Euch noch heute sichern.

Australien ging als klarer Favorit auf den vierten Titel in Folge ins Turnier. Insgesamt wäre es seit der ersten Austragung 1954 der 13. Titel. Die australische Nationalmannschaft hat bislang zwar alle Spiele gewonnen, weiß aber, dass ihr die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Auftaktspiel des Turniers am 15. Oktober in Sydney gegen Australien nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit)

Partie

Tickets

Austragungsort (Stadt)

So., 15. November (18:35 Uhr AEST)

Finale: Australien gegen Neuseeland

Tickets

Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Sie verlinkt direkt auf die autorisierten Verkaufsportale für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.

Spiel

Erwachsenenticket (ab 16 Jahren)

Familienticket (2+2 oder 1+3)

Finale (Suncorp Stadium)

Ab 39 AUD

Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1 / Premium: Plätze entlang der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.
  • Kategorie 2: In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken.
  • Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Meist Plätze hinter den Malstangen oder in höher gelegenen Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Eintrittskarten.

Auf der offiziellen Turnierwebsite findet Ihr weitere Informationen. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub könnt Ihr die aktuelle Verfügbarkeit prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 wird gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet. Sie dauert von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, den 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase

Datum

Gruppenspiele

15. Oktober bis 1. November

Halbfinals

7./8. November

Finale

15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Stadien finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land

Austragungsort (Stadt)

Kapazität

Australien

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Neuseeland

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Neuguinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Wer hat die letzten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele:

Jahr

Sieger

Finalgegner

Endergebnis

Austragungsort (Stadt)

2021

Australien

Samoa

30:10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australien

England

6:0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australien

Neuseeland

34:2

Old Trafford (Manchester)

2008

Neuseeland

Australien

34:20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australien

Neuseeland

40:12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australien

England

16:8

Wembley (London)

1992

Australien

Großbritannien

10:6

Wembley (London)

1988

Australien

Neuseeland

25:12

Eden Park (Auckland)

1977

Australien

Großbritannien

13:12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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