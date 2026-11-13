In der Super League und der NRL haben wir zuletzt packenden Rugby-League-Sport auf Vereinsebene erlebt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Nationalmannschaften und die Rugby-League-Weltmeisterschaft, die an diesem Sonntag (15. November) in Brisbane mit einem spannenden Finale zu Ende geht.

Nach vier Wochen mit intensiven und mitreißenden Spielen in der Gruppenphase und im Halbfinale können nur noch zwei Teams den Titel gewinnen: Australien und Neuseeland. Die Rivalen treffen auch im Finale der Frauen aufeinander, das am selben Tag und am selben Austragungsort stattfindet. Tickets für den krönenden Abschluss könnt Ihr Euch noch heute sichern.

Australien ging als klarer Favorit auf den vierten Titel in Folge ins Turnier. Insgesamt wäre es seit der ersten Austragung 1954 der 13. Titel. Die australische Nationalmannschaft hat bislang zwar alle Spiele gewonnen, weiß aber, dass ihr die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Neuseeland verlor beim Auftaktspiel des Turniers am 15. Oktober in Sydney gegen Australien nur mit zwei Punkten Unterschied (24:22).

Bei GOAL findet Ihr alle aktuellen Ticketinformationen zum bevorstehenden Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft: wo Ihr Karten kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wann findet das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Partie Tickets Austragungsort (Stadt) So., 15. November (18:35 Uhr AEST) Finale: Australien gegen Neuseeland Tickets Suncorp Stadium (Brisbane)

So kauft Ihr Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets sind über die Website der Rugby-League-Weltmeisterschaft erhältlich. Sie verlinkt direkt auf die autorisierten Verkaufsportale für das Suncorp Stadium in Brisbane.

Die wichtigste autorisierte Verkaufsplattform ist Ticketmaster Australia. Auch Ticketek wird als Vertriebspartner genutzt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für das Finale der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 (RLWC2026) waren für Erwachsene ab 39 AUD erhältlich.

Spiel Erwachsenenticket (ab 16 Jahren) Familienticket (2+2 oder 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Ab 39 AUD Ab 109 AUD

Die Sitzplätze sind in mehrere allgemeine Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 / Premium : Plätze entlang der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld.

: Plätze entlang der Mittellinie und an den Seitenlinien im Unterrang mit dem besten zentralen Blick auf das Spielfeld. Kategorie 2 : In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken.

: In der Regel Plätze in den oberen Seitenrängen oder in den Stadionecken. Kategorie 3 / Regulärer Eintritt: Meist Plätze hinter den Malstangen oder in höher gelegenen Oberrängen. Hier gibt es die günstigsten Eintrittskarten.

Auf der offiziellen Turnierwebsite findet Ihr weitere Informationen. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub könnt Ihr die aktuelle Verfügbarkeit prüfen.

Wann findet die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 wird gemeinsam von Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea ausgerichtet. Sie dauert von Donnerstag, dem 15. Oktober, bis Sonntag, den 15. November. Das einmonatige Turnier umfasst insgesamt 18 Spiele (15 Gruppenspiele, Halbfinals und Finale).

Parallel dazu finden die Wettbewerbe der Frauen und im Rollstuhl-Rugby-League statt.

Phase Datum Gruppenspiele 15. Oktober bis 1. November Halbfinals 7./8. November Finale 15. November

Wo wird die Rugby-League-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen?

In den folgenden zehn Stadien finden Spiele der diesjährigen Rugby-League-Weltmeisterschaft statt:

Land Austragungsort (Stadt) Kapazität Australien Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Neuseeland One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Neuguinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Wer hat die letzten Rugby-League-Weltmeisterschaften gewonnen?

Die Rugby-League-Weltmeisterschaft wurde erstmals 1954 ausgetragen. Das sind die jüngsten Endspiele: