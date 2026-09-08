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Wo kann ich La-Liga-Tickets kaufen?

Für Spiele der La Liga gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für Spiele bis hin zu Dauerkarten und zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um La-Liga-Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg über die offiziellen Vereinswebsites, auf denen Sie dann zum Bereich „Tickets“ navigieren müssen.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel freigegeben, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Sie können Tickets auch an physischen Vorverkaufsstellen kaufen, die sich oft im oder in der Nähe der Stadien der Vereine befinden. Einige Vereine haben auch Verkaufsstellen an verschiedenen Orten in den Städten, in denen sie ansässig sind.

Wenn Tickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind oder Sie sich vor der offiziellen Freigabe Plätze sichern oder kurzfristig Tickets ergattern möchten, können Sie sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

Wann ist der nächste Clásico?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt, das Rückspiel folgt im Mai im Bernabéu.

Auch das Madrider Derby hat in dieser Saison zwei bestätigte Termine: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September im Riyadh Air Metropolitano am 7. Spieltag, bevor das Rückspiel am 4. April 2027 im Bernabeu am 30. Spieltag stattfindet.

Spiel Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Madrider Derby: Atletico Madrid vs. Real Madrid 20. September 2026 (18:00 Uhr) Tickets El Clásico: Barcelona vs. Real Madrid 25. Oktober 2026 (TBC) Tickets Madrider Derby: Real Madrid vs. Atletico Madrid 4. April 2027 (TBC) Tickets El Clásico: Real Madrid vs. Barcelona 9. Mai 2027 (TBC) Tickets

Wie viel kosten La-Liga-Tickets?

Die Kosten für La-Liga-Tickets variieren stark.

Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, aber diese Einstufungen unterscheiden sich von Verein zu Verein.

Zusätzlich zu diesen Faktoren hat auch die Lage des Sitzplatzes im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht oft am teuersten sind. Einige Vereine klassifizieren Spiele außerdem nach Kategorien, wobei Topduelle gegen namhafte Gegner wie das Madrider Derby (Real Madrid vs. Atletico Madrid) und El Clasico (Barcelona vs. Real Madrid) in die höchste Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Was ist von der La-Liga-Saison zu erwarten?

Barcelona geht als zweimaliger Titelverteidiger in die Saison 2026/27, nachdem die Mannschaft von Hansi Flick im titelentscheidenden El Clasico der vergangenen Saison Real Madrid mit 2:0 besiegt und sich damit drei Spieltage vor Schluss die 29. Meisterschaft gesichert hat. Es war der zweite Titel in Folge, seit Flick 2024 übernommen hat, zusätzlich zu einer Copa del Rey und einem spanischen Superpokal, die unterwegs gewonnen wurden.

Real Madrid hingegen erlebte eine Saison zum Vergessen. Xabi Alonso wurde mitten in der Spielzeit inmitten gemeldeter Unruhe im Kader durch Alvaro Arbeloa ersetzt, und Real Madrid wurde Zweiter, ohne eine einzige Trophäe für seine Bemühungen vorweisen zu können, ein seltenes und schmerzhaftes Ergebnis für einen Klub dieses Formats. Als Reaktion darauf wandte sich Präsident Florentino Perez an Jose Mourinho, der 13 Jahre nach seinem ersten Engagement für eine zweite Amtszeit ins Bernabeu zurückkehrt, während der Klub wieder auf die Siegerstraße zurückfinden will.

Ein Mann, dessen Marktwert nie höher war, ist Kylian Mbappe. Der Stürmer von Real Madrid war in beiden ersten Spielzeiten in Spanien Torschützenkönig der La Liga, und er geht in die Saison 2026/27, nachdem er erst der zweite Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft geworden ist, der zweimal den Goldenen Schuh gewann. Beim Turnier 2026 in Nordamerika war er mit 10 Toren bester Torschütze, während Frankreich Vierter wurde. Mit einem eingespielten Kader und einem Trainer in Mourinho, der bei keinem seiner großen Vereine je eine Saison ohne Titel beendet hat, wird Real Madrid verzweifelt hoffen, dass sich Mbappes Weltmeisterschaftsform national in eine echte Titeljagd übersetzt.