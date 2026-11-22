Die erste Rugby Nations Championship steuert auf einen spannenden Abschluss zu: Vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) findet im Allianz Stadium in Twickenham erstmals das Finalwochenende statt.

Die Nachfrage dürfte groß sein. Wartet also nicht zu lange und bucht Eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Ligawertung, bei der viel auf dem Spiel steht. Zwölf der weltbesten Rugbyteams sind dafür in zwei geografische Gruppen aufgeteilt.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, treten sie alle am Finalwochenende an. GOAL liefert Euch die neuesten Informationen zu Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale zwischen Südafrika und Frankreich, in dem der Gesamtsieger ermittelt wird, beginnt am Sonntag, 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum und Ortszeit Platzierungsspiel und Begegnung Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Platz 11: Fidschi gegen Italien Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Platz 5: Irland gegen Australien Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Platz 9: Wales gegen Japan Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Platz 3: England gegen Neuseeland Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Platz 7: Schottland gegen Argentinien Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: Südafrika gegen Frankreich Tickets

So kauft Ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Spieltyp und den verschiedenen Vorverkaufsphasen erstmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Debentures : Die ersten Verkaufsphasen für Gruppen mit Vorverkaufsrecht, etwa Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Verkaufsphasen für Gruppen mit Vorverkaufsrecht, etwa Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer kurzfristig noch Plätze ergattern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien sowie für Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Freitag, 27. November, zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £.

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £. Samstag, 28. November, zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £.

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £. Sonntag, 29. November, zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £.

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £. Mehrtagespässe (für zwei oder drei Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams findet Ihr zu gegebener Zeit weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr außerdem auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Premium-Pakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby bezeichnet Hospitality ein gehobenes Spieltagspaket, das mehr bietet als ein gewöhnliches Ticket.

Solche Angebote reichen vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen man die Atmosphäre genießen kann, über verschiedene Verpflegungsangebote vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe können direkt über autorisierte Anbieter gekauft werden:

Direkte Onlinebuchung : Ihr könnt Pakete über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

: Ihr könnt Pakete über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen. Offizielle Hospitality-Anbieter: Auch der exklusive Hospitality-Partner des Allianz Stadium vergibt Premium-Pakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt Ihr die Leistungen der einzelnen Pakete einsehen und buchen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit je sechs Mannschaften. So haben sie nach der Gruppenphase abgeschnitten:

Teams der Nordhalbkugel (Punkte aus der Gruppenphase) Teams der Südhalbkugel (Punkte aus der Gruppenphase) Frankreich (26 Punkte) Südafrika (22 Punkte, Punktedifferenz +135) England (25 Punkte) Neuseeland (22 Punkte, Punktedifferenz +41) Irland (24 Punkte) Australien (14 Punkte) Schottland (20 Punkte) Argentinien (11 Punkte) Wales (17 Punkte) Japan (5 Punkte) Italien (2 Punkte) Fidschi (4 Punkte)

Wie funktioniert das Format der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jedes Land einmal gegen alle sechs Teams der jeweils anderen geografischen Gruppe. Die Spiele verteilen sich auf zwei Phasen:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wurde im November ausgetragen. Nun reisten die Teams der Südhalbkugel nach Norden, um die verbleibenden drei Runden in berühmten europäischen Stadien zu spielen.

Die Tabellenwertung: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen, mit Spitzenspielen gefüllten Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten ein Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Rang belegt hat.