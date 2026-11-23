Die erste Rugby Nations Championship steuert auf einen spannenden Abschluss zu: Das historische Finalwochenende, das es in dieser Form noch nie gab, findet vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Die Nachfrage dürfte groß sein. Wartet also nicht zu lange und bucht Eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Liga, in der die Tabellenplätze viel auf dem Spiel stehen lassen. Zwölf der weltbesten Rugby-Nationen wurden dafür in zwei geografische Gruppen aufgeteilt.

Unabhängig davon, auf welchem Platz die zwölf Teams die Gruppenphase beenden, spielen sie alle am Finalwochenende. GOAL liefert Euch alle aktuellen Informationen zum Ticketkauf für die World Rugby Nations Championship 2026: wo Ihr Karten bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale zwischen Südafrika und Frankreich, in dem der Gesamtsieger ermittelt wird, beginnt am Sonntag, dem 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum und Ortszeit Platzierungsspiel und Begegnung Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Platz 11: Fidschi gegen Italien Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Platz 5: Irland gegen Australien Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Platz 9: Wales gegen Japan Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Platz 3: England gegen Neuseeland Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Platz 7: Schottland gegen Argentinien Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: Südafrika gegen Frankreich Tickets

So kauft Ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb kamen je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zunächst zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Verkauf:

Vorverkauf für Vereine und Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte : Die ersten Verkaufsphasen für Gruppen mit Vorrang, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Verkaufsphasen für Gruppen mit Vorrang, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig für das Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die einzelnen Spieltage mit je zwei Partien und die Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 £.

: Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 £. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 £.

: Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 £. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 £.

: Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 £. Mehrtagespässe (für zwei oder drei Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Beobachtet kurz vor dem Termin die offizielle Website des Wettbewerbs und die Websites der Nationalteams, um weitere Informationen zu erhalten. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

World Rugby Nations Championship 2026: Premiumpakete und Hospitality-Tickets

Im Rugby bezeichnet Hospitality ein gehobenes Spieltagspaket, das über das Erlebnis mit einem gewöhnlichen Ticket hinausgeht.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen Gäste die Atmosphäre genießen können, über verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Logen für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe können direkt über autorisierte Kanäle gekauft werden:

Direktbuchung im Internet : Ihr könnt Pakete über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

: Ihr könnt Pakete über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen. Offizielle Hospitality-Anbieter: Auch der exklusive Hospitality-Vermittler des Allianz Stadium ist für die Vergabe von Premiumpaketen zuständig. Auf der Website von Keith Prowse könnt Ihr die Leistungen der einzelnen Pakete ansehen und Buchungen abschließen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. So sah die Tabelle nach Abschluss der Gruppenphase aus:

Teams der Nordhalbkugel (Punkte in der Gruppenphase) Teams der Südhalbkugel (Punkte in der Gruppenphase) Frankreich (26 Punkte) Südafrika (22 Punkte, Punktedifferenz +135) England (25 Punkte) Neuseeland (22 Punkte, Punktedifferenz +41) Irland (24 Punkte) Australien (14 Punkte) Schottland (20 Punkte) Argentinien (11 Punkte) Wales (17 Punkte) Japan (5 Punkte) Italien (2 Punkte) Fidschi (4 Punkte)

Wie funktioniert der Spielmodus der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jede Nation einmal gegen alle sechs Teams der jeweils anderen geografischen Gruppe. Die Begegnungen verteilen sich auf zwei Spielphasen:

Die Sommerserie (Runden 1–3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4–6): Sie wurde im November ausgetragen. Nun kehrt sich die Reiserichtung um: Die Teams der Südhalbkugel reisen für die verbleibenden drei Runden in den Norden und spielen in traditionsreichen europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen, hochkarätig besetzten Wochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten ein Platzierungsspiel gegen die Mannschaft, die in der anderen Gruppe genau denselben Rang belegt hat.