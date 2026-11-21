Die Nitto ATP Finals bilden den hochklassigen Abschluss der Saison im professionellen Herrentennis. Bei dem Duell der acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt geht es um die begehrten Titel zum Jahresende. Dieses Turnier solltet Ihr nicht verpassen. Tickets könnt Ihr schon jetzt buchen.

Seit 2021 ist das Turnier in der italienischen Stadt Turin zu Hause, genauer gesagt in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisstars eine eindrucksvolle Bühne und ist auch in diesem November (15. bis 22.) wieder Austragungsort.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und schrieb damit ein weiteres spannendes Kapitel in der Geschichte des Turniers. Obwohl der italienische Star bei der diesjährigen Ausgabe verletzungsbedingt leider fehlt, wartet mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton weiterhin ein hochkarätiges Teilnehmerfeld darauf, die begeisterten Fans mitzureißen.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zu den Nitto ATP Finals: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte mit Partien am Tag und am Abend. Den Abschluss bildet das mit Spannung erwartete Finale am zweiten Sonntag.

Datum Runde (Uhrzeit, MEZ) Tickets Samstag, 21. November Halbfinals: Abendveranstaltung (18 Uhr) Tickets Sonntag, 22. November Finals: eine Veranstaltung (15 Uhr) Tickets

So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026

Offizielle Einzel- und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den freien Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten bereits eine Woche zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase.

Die offiziell autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals und, für Premium-Pakete, ATP Tour Experiences.

Wer kurzfristig noch Plätze ergattern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich je nach Spielabschnitt (frühe Gruppenspiele, Halbfinals oder Finale) und Sitzplatzkategorie erheblich. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet die preiswertesten Optionen meist bei frühen Gruppenspielen, insbesondere unter der Woche.

Tickets werden für einzelne Tages- oder Abendveranstaltungen sowie als kombinierte Mehrtageskarten verkauft.

• Gruppenphase: Die Preise für Spiele am Tag beginnen bei etwa 82 Euro.

• Halbfinals (Samstag, 21. November): Je nach Veranstaltung und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 beziehungsweise 305 Euro und mehr als 1.100 Euro.

• Finals (Sonntag, 22. November): Reguläre Tickets gibt es ab 749 Euro, Premium-Plätze direkt am Spielfeld (Parterre) kosten bis zu 2.172 Euro.

• Alternativen: Falls die Arena-Tickets für die Finalrunden ausverkauft sind, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15 bis 45 Euro) oder Zugang zum Fan Village (15 bis 30 Euro) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Prüft auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub, um die aktuelle Ticketverfügbarkeit zu sehen.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Spezialitäten bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses Tennisturnier von Weltklasse.

Die Inalpi Arena ist Italiens größte Indoor-Sportarena und bietet Zuschauern ein Erlebnis auf dem neuesten Stand der Technik. Die Stadt ist seit 2021 Gastgeber des Turniers und wird es bis 2027 bleiben.

Wer hat die Nitto ATP Finals zuletzt gewonnen?