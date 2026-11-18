Die Nitto ATP Finals sind der Höhepunkt der Saison im professionellen Herrentennis: Die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt kämpfen um die begehrten Titel zum Jahresabschluss. Dieses Turnier solltet Ihr nicht verpassen. Tickets könnt Ihr schon jetzt buchen.

Seit 2021 ist das Turnier im italienischen Turin zu Hause, genauer gesagt in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Auch in diesem November (15. bis 22.) bietet die Arena den Tennisstars wieder eine Bühne.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und fügte der ereignisreichen Geschichte des Turniers ein weiteres Kapitel hinzu. Obwohl der Italiener bei der diesjährigen Auflage verletzungsbedingt leider fehlt, dürfen sich die Fans auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton freuen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu den Tickets für die Nitto ATP Finals: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, 15. November, bis Sonntag, 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte am Tag und am Abend und endet am zweiten Sonntag mit dem mit Spannung erwarteten Finale.

Datum Turnierphase (Uhrzeit MEZ) Tickets Mittwoch, 18. November Gruppenphase: Tagesabschnitt (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendabschnitt (18 Uhr) Tickets Donnerstag, 19. November Gruppenphase: Tagesabschnitt (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendabschnitt (18 Uhr) Tickets Freitag, 20. November Gruppenphase: Tagesabschnitt (11.30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendabschnitt (18 Uhr) Tickets Samstag, 21. November Halbfinale: Tagesabschnitt (11.30 Uhr) Tickets Halbfinale: Abendabschnitt (18 Uhr) Tickets Sonntag, 22. November Finalspiele: ein Spielabschnitt (15 Uhr) Tickets

So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026

Offizielle Einzelkarten und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den freien Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) konnten bereits eine Woche zuvor in einer besonderen Vorverkaufsphase Tickets erwerben.

Die offiziellen autorisierten Verkaufsstellen sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals und ATP Tour Experiences für Premium-Pakete.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung eintreffen.

Was kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die Preise für offizielle Tickets der Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich je nach Spielabschnitt (frühe Gruppenspiele, Halbfinale oder Finale) und Sitzplatzkategorie erheblich. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, findet in der Regel bei den frühen Gruppenspielen, vor allem unter der Woche, die preiswertesten Optionen.

Tickets werden für einzelne Tages- oder Abendabschnitte sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.

• Gruppenphase: Tickets für Spiele am Tag kosten ab etwa 82 Euro.

• Halbfinale (Samstag, 21. November): Je nach Spielabschnitt und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 beziehungsweise 305 Euro und mehr als 1.100 Euro.

• Finalspiele (Sonntag, 22. November): Reguläre Tickets gibt es ab 749 Euro, während Premium-Sitzplätze direkt am Spielfeld (Parterre) bis zu 2.172 Euro kosten.

• Alternativen: Sind die Arena-Tickets für die Schlussrunden ausverkauft, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15 bis 45 Euro) oder den Zugang zum Fan Village (15 bis 30 Euro) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Genüsse bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses erstklassige Tennisturnier.

Die Inalpi Arena ist Italiens größte Indoor-Sportarena und bietet Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis. Turin ist seit 2021 Gastgeber des Turniers und wird es noch bis 2027 ausrichten.

Wer sind die jüngsten Sieger der Nitto ATP Finals?