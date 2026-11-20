Die Nitto ATP Finals bilden den krönenden Abschluss der professionellen Tennissaison der Männer. Bei dem packenden Turnier kämpfen die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Welt um die begehrten Titel zum Jahresende. Dieses Ereignis solltet Ihr nicht verpassen, und Tickets könnt Ihr schon jetzt buchen.

Seit 2021 ist das Turnier in der italienischen Stadt Turin zu Hause, genauer gesagt in der eindrucksvollen Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico). Sie bietet den Tennisgrößen eine spektakuläre Bühne und wird auch in diesem November (15. bis 22.) wieder zum Schauplatz des Turniers.

Bei der Ausgabe 2025 verteidigte Lokalmatador Jannik Sinner seinen Titel und schrieb damit ein weiteres spannendes Kapitel in der Geschichte des Turniers. Der italienische Ausnahmespieler fehlt bei der diesjährigen Auflage leider verletzungsbedingt. Dennoch wartet ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Ben Shelton darauf, den begeisterten Fans eine Show zu bieten.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zu den Nitto ATP Finals: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 finden von Sonntag, dem 15. November, bis Sonntag, dem 22. November, im italienischen Turin statt. Das Turnier umfasst 15 Spielabschnitte mit Partien am Tag und am Abend. Den Höhepunkt bildet das mit Spannung erwartete Finale am zweiten Sonntag.

Datum Turnierphase (Uhrzeit: MEZ) Tickets Freitag, 20. November Gruppenphase: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Gruppenphase: Abendsession (18 Uhr) Tickets Samstag, 21. November Halbfinale: Tagessession (11:30 Uhr) Tickets Halbfinale: Abendsession (18 Uhr) Tickets Sonntag, 22. November Finalspiele: eine Session (15 Uhr) Tickets

So kauft Ihr Tickets für die Nitto ATP Finals 2026

Offizielle Einzel- und Mehrtagestickets für die Nitto ATP Finals 2026 gingen im vergangenen November (2025) in den allgemeinen Verkauf. Mitglieder des italienischen Tennis- und Padelverbands (FITP) hatten zuvor Zugang zu einer besonderen Vorverkaufsphase, die eine Woche früher begann.

Die offiziellen, autorisierten Verkaufskanäle sind die Ticketseite der Nitto ATP Finals und ATP Tour Experiences, falls Ihr nach Premium-Paketen sucht.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann auch Tickets über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung ankommen.

Wie viel kosten Tickets für die Nitto ATP Finals 2026?

Die Preise für offizielle Tickets zu den Nitto ATP Finals 2026 unterscheiden sich je nach Session und Sitzplatzkategorie erheblich. Dabei spielt eine Rolle, ob Ihr Spiele der frühen Gruppenphase, die Halbfinals oder das Finale sehen möchtet. Wer möglichst günstig dabei sein will, findet die preiswertesten Angebote meist für frühe Gruppenspiele, insbesondere an Wochentagen.

Tickets werden für einzelne Tages- oder Abendsessions sowie als kombinierte Mehrtagespässe verkauft.

• Gruppenphase: Die Preise für Spiele am Tag beginnen bei etwa 82 €.

• Halbfinals (Samstag, 21. November): Je nach Session und Nähe zum Spielfeld kosten Tickets zwischen 254 € beziehungsweise 305 € und mehr als 1.100 €.

• Finalspiele (Sonntag, 22. November): Der reguläre Eintritt beginnt bei 749 €, Premium-Plätze auf Spielfeldebene (Parterre) kosten bis zu 2.172 €.

• Alternativen: Sind die Arena-Tickets für die letzten Runden ausverkauft, könnt Ihr Tickets für Trainingseinheiten (ab 15 € bis 45 €) oder Zugang zum Fan Village (15 € bis 30 €) kaufen, um die Turnieratmosphäre aus nächster Nähe zu erleben.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Turnierwebsite. Für die aktuelle Ticketverfügbarkeit lohnt sich auch ein Blick auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub.

Wo finden die Nitto ATP Finals 2026 statt?

Die Nitto ATP Finals 2026 werden erneut in der Inalpi Arena (ehemals Palaolimpico) im italienischen Turin ausgetragen.

Turin ist für seine reiche Geschichte, elegante Architektur und kulinarischen Genüsse bekannt und bietet eine großartige Kulisse für dieses Tennisturnier von Weltklasse.

Die Inalpi Arena ist Italiens größte Indoor-Sportarena und bietet Zuschauern ein Erlebnis auf modernstem Niveau. Die Stadt ist seit 2021 Gastgeberin des Turniers und wird es bis einschließlich 2027 ausrichten.

Wer sind die jüngsten Sieger der Nitto ATP Finals?