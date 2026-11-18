Ihr wisst noch nicht, wie Ihr ins neue Jahr starten wollt? Am 31. Dezember könntet Ihr nach Salt Lake City reisen und beim NHL Winter Classic Eishockey unter freiem Himmel erleben. Sichert Euch jetzt Tickets für Utah Mammoth gegen Colorado Avalanche.

Für die Eishockeyfans in Utah wird das NHL Winter Classic ein besonderer Moment: Die Begegnung im Rice-Eccles Stadium auf dem Campus der University of Utah ist das erste NHL-Freiluftspiel im Bundesstaat.

Die Avalanche haben zwar bereits Freiluftspiele bestritten, für beide Rivalen aus der Central Division ist es aber die erste Teilnahme am Winter Classic. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Utah setzte sich Colorado im Delta Center mit 4:2 durch. Alle sechs Tore fielen in einem turbulenten zweiten Drittel.

Es verspricht ein unvergesslicher Abend auf dem Eis zu werden. GOAL liefert Euch alle Informationen zu den Tickets für das NHL Winter Classic, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das NHL Winter Classic zwischen Utah Mammoth und Colorado Avalanche statt?

Das Discover NHL Winter Classic zwischen Utah Mammoth und Colorado Avalanche im Rice-Eccles Stadium findet am Donnerstag, dem 31. Dezember, um 16 Uhr MT (18 Uhr ET / 15 Uhr PT) statt.

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Donnerstag, 31. Dezember Utah Mammoth gegen Colorado Avalanche (16 Uhr MT) Tickets Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

So kauft Ihr Tickets für das NHL Winter Classic zwischen Utah Mammoth und Colorado Avalanche

Offizielle Tickets für das NHL Winter Classic sind bei Ticketmaster erhältlich, dem offiziellen Ticketpartner und Marktplatz der NHL. Der allgemeine Vorverkauf begann am Dienstag, dem 16. Juni.

VIP- und Hospitality-Pakete mit Plätzen an der Seitenlinie und Extras wie der Möglichkeit für ein Foto mit dem Stanley Cup sind über NHL Experiences erhältlich.

Fans können Tickets für das NHL Winter Classic außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für das NHL Winter Classic zwischen Utah Mammoth und Colorado Avalanche?

Die Preise für offizielle Tickets für das NHL Winter Classic zwischen Utah Mammoth und Colorado Avalanche begannen bei etwa 238 bis 273 US-Dollar. Die Durchschnittspreise lagen zwischen 250 und 540 US-Dollar, während VIP-Pakete und Pakete mit Plätzen auf Höhe der Mittellinie mehr als 700 bis über 2.400 US-Dollar kosteten.

Ticketkategorie / Preisklasse Preisspanne Leistungen Standard-Einstiegspreis / Oberrang hinter dem Tor 238 bis 310 US-Dollar Günstige Stadionplätze in den oberen Reihen der Nord-, Süd- und Eckbereiche. Mittlere Preisklasse: Seitenlinie und Eckbereiche 350 bis 550 US-Dollar Untere bis mittlere Reihen an der Ost- und Westseite (z. B. Bereiche W10-W14, E30) sowie in den unteren Bereichen hinter den Toren (Bereiche S43-S45), mit erhöhter Sicht über die Bande hinweg. Auf Höhe der Mittellinie / Beste Seitenlinienplätze Ab 700 US-Dollar Plätze an der Ost- und Westseite direkt auf Höhe der roten Mittellinie mit besonders ausgewogener Sicht auf beide Tore. Offizielle Erlebnis-Pakete Ab 792 US-Dollar Direkt über NHL Experiences erhältlich. Das Einstiegspaket umfasst ein Ticket an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie sowie Hospitality-Angebote vor dem Spiel und die Möglichkeit für ein Foto mit dem Stanley Cup. VIP- und Club-Hospitality 675 bis über 2.400 US-Dollar Premiumplätze auf Club-Ebene, Zugang zu einer Indoor-Lounge sowie Optionen mit Speisen und Getränken inklusive.

Weitere Informationen findet Ihr auf den offiziellen Ticketportalen der NHL und der Clubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Rice-Eccles Stadium

Das Rice-Eccles Stadium ist ein Freiluftstadion mit 54.383 Plätzen auf dem Campus der University of Utah in Salt Lake City und die Heimstätte des Footballteams Utah Utes. Es wurde 1998 auf etwa 1.413 Metern Höhe am Fuß der Wasatch Mountains eröffnet und ist weltweit als Austragungsort der Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Winterspiele 2002 bekannt.

Nachdem Salt Lake City den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele erhalten hatte, wurde das alte Stadion, das Robert Rice Stadium, nach der College-Football-Saison 1997 größtenteils abgerissen. Unterstützt durch eine Spende von 10 Millionen US-Dollar der George S. and Dolores Doré Eccles Foundation wurde das neue Stadion für 50 Millionen US-Dollar in weniger als zehn Monaten gebaut.

Neben Sportveranstaltungen fanden dort auch große Konzerte statt, darunter ein Auftritt im Rahmen der 360° Tour von U2 im Jahr 2011, ein Konzert der Rolling Stones 2002, drei ausverkaufte Shows von Garth Brooks in den Jahren 2021 und 2022 sowie ein Auftritt auf Post Malones Stadiontour 2025.

Bisherige Ergebnisse des NHL Winter Classic