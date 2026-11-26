Warum nicht die NFL-Feiertage mit einem Stadionbesuch noch schöner machen und schon heute Tickets buchen? Vier Partien der 16. Woche finden an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag statt. Den Auftakt machen die Philadelphia Eagles gegen die Houston Texans am 24. Dezember, den Abschluss bilden die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams am 25. Dezember.

Die Gastgeberstadien setzen mit Weihnachtsschmuck, festlicher Musik, Fanartikeln im Weihnachtsmann-Stil und Tailgating bei winterlichem Wetter ganz auf die Feiertage. Das trägt zusätzlich zum Erlebnis bei. Da anschließend nur noch drei Wochen der regulären Saison verbleiben, verleiht auch der Kampf um die Playoff-Plätze den Spielen zusätzliche Brisanz.

Die NFL und ihre Übertragungspartner verpflichten zudem häufig große Musikstars für Weihnachtsshows in der Halbzeit nach dem Vorbild des Super Bowl. Dazu zählen Beyoncés denkwürdiger Auftritt, der als „Beyoncé Bowl“ bezeichnet wurde, beim Spiel Ravens gegen Texans 2024 und Snoop Doggs Auftritt bei Lions gegen Vikings 2025.

Die anderen beiden, früher angesetzten Spiele am 25. Dezember sind Chicago Bears gegen Green Bay Packers und Denver Broncos gegen Buffalo Bills. GOAL liefert euch alle Informationen zu Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele, einschließlich Bezugsquellen und Preisen.

Wie sieht der Spielplan der NFL-Weihnachtsspiele 2026 aus?

Datum Spiele (Ortszeit) Tickets Stadion (Ort) Donnerstag, 24. Dezember Philadelphia Eagles gegen Houston Texans (20.15 Uhr ET) Tickets Lincoln Financial Field (Philadelphia) Freitag, 25. Dezember Chicago Bears gegen Green Bay Packers (12 Uhr CT) Tickets Soldier Field (Chicago) Freitag, 25. Dezember Denver Broncos gegen Buffalo Bills (14.30 Uhr MT) Tickets Empower Field at Mile High (Denver) Freitag, 25. Dezember Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams (17.15 Uhr PT) Tickets Lumen Field (Seattle)

Die übrigen Spiele der 16. NFL-Woche im Überblick:

Datum Spiele (Ortszeit) Tickets Stadion (Ort) Sonntag, 27. Dezember New Orleans Saints gegen Arizona Cardinals (12 Uhr CT) Tickets Caesars Superdome (New Orleans) Sonntag, 27. Dezember Miami Dolphins gegen Los Angeles Chargers (13 Uhr ET) Tickets Hard Rock Stadium (Miami) Sonntag, 27. Dezember New York Jets gegen New England Patriots (13 Uhr ET) Tickets MetLife Stadium (East Rutherford) Sonntag, 27. Dezember Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns (13 Uhr ET) Tickets M&T Bank Stadium (Baltimore) Sonntag, 27. Dezember Las Vegas Raiders gegen Tennessee Titans (13.05 Uhr PT) Tickets Allegiant Stadium (Las Vegas) Sonntag, 27. Dezember Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers (15.25 Uhr CT) Tickets GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Sonntag, 27. Dezember Dallas Cowboys gegen Jacksonville Jaguars (19.20 Uhr CT) Tickets AT&T Stadium (Arlington) Sonntag, 27. Dezember Pittsburgh Steelers gegen Carolina Panthers (Uhrzeit noch offen) Tickets Acrisure Stadium (Pittsburgh) Sonntag, 27. Dezember Minnesota Vikings gegen Washington Commanders (Uhrzeit noch offen) Tickets U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Sonntag, 27. Dezember Indianapolis Colts gegen Cincinnati Bengals (Uhrzeit noch offen) Tickets Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Sonntag, 27. Dezember Atlanta Falcons gegen Tampa Bay Buccaneers (Uhrzeit noch offen) Tickets Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Montag, 28. Dezember Detroit Lions gegen New York Giants (20.15 Uhr ET) Tickets Ford Field (Detroit)

So kauft ihr Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026

Offizielle Tickets für die drei NFL-Spiele am ersten Weihnachtstag 2026 und die Partie an Heiligabend wurden ursprünglich bereits im Mai zusammen mit dem vollständigen Saisonspielplan veröffentlicht.

Reguläre Tickets könnt ihr direkt über die offiziellen Ticketpartner der Liga kaufen: NFL Tickets, Ticketmaster NFL und SeatGeek NFL. Jedes Gastgeberteam wickelt seinen regulären Ticketverkauf über sein offizielles Clubportal bei Ticketmaster ab.

Pakete mit Spieltickets, Hospitality-Angeboten vor dem Spiel und Hotelübernachtungen könnt ihr über On Location buchen, den offiziellen Hospitality-Anbieter der NFL.

Darüber hinaus sind Tickets auch auf dem Zweitmarkt erhältlich. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die Tickets über alternative Kanäle suchen, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026?

Die Preise für offizielle Tickets zu den NFL-Spielen an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag 2026 liegen je nach Partie und Platzkategorie ungefähr zwischen 46 und mehr als 680 US-Dollar:

Philadelphia Eagles gegen Houston Texans : 46 bis über 300 US-Dollar (vom Stehplatzbereich bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)

: 46 bis über 300 US-Dollar (vom Stehplatzbereich bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100) Chicago Bears gegen Green Bay Packers : 400 bis über 680 US-Dollar (von Ebene 300/400 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)

: 400 bis über 680 US-Dollar (von Ebene 300/400 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100) Denver Broncos gegen Buffalo Bills : 250 bis über 550 US-Dollar (von Ebene 500 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)

: 250 bis über 550 US-Dollar (von Ebene 500 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100) Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: 268 bis über 650 US-Dollar (von Ebene 300 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)

Weitere Informationen findet ihr auf dem offiziellen Ticketportal der NFL und den Websites der Teams. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Philadelphia Eagles gegen Houston Texans: Alles Wissenswerte

Head to Head Unentschieden 5 0 0 USA NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 END USA NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 END USA NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 END USA NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 END USA NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 END 150 Erreichte Punkte 102

Chicago Bears gegen Green Bay Packers: Alles Wissenswerte

Head to Head Unentschieden 3 0 2 USA NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 END USA NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 END USA NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 END USA NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 END USA NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 END 105 Erreichte Punkte 124

Denver Broncos gegen Buffalo Bills: Alles Wissenswerte

Head to Head Unentschieden 2 0 3 USA NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 END USA NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 END USA NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 END USA NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 END USA NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 END 98 Erreichte Punkte 173

Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: Alles Wissenswerte