Warum nicht die NFL-Feiertage mit einem Stadionbesuch noch schöner machen und schon heute Tickets buchen? Vier Partien der 16. Woche finden an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag statt. Den Auftakt machen die Philadelphia Eagles gegen die Houston Texans am 24. Dezember, den Abschluss bilden die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams am 25. Dezember.
Die Gastgeberstadien setzen mit Weihnachtsschmuck, festlicher Musik, Fanartikeln im Weihnachtsmann-Stil und Tailgating bei winterlichem Wetter ganz auf die Feiertage. Das trägt zusätzlich zum Erlebnis bei. Da anschließend nur noch drei Wochen der regulären Saison verbleiben, verleiht auch der Kampf um die Playoff-Plätze den Spielen zusätzliche Brisanz.
Die NFL und ihre Übertragungspartner verpflichten zudem häufig große Musikstars für Weihnachtsshows in der Halbzeit nach dem Vorbild des Super Bowl. Dazu zählen Beyoncés denkwürdiger Auftritt, der als „Beyoncé Bowl“ bezeichnet wurde, beim Spiel Ravens gegen Texans 2024 und Snoop Doggs Auftritt bei Lions gegen Vikings 2025.
Die anderen beiden, früher angesetzten Spiele am 25. Dezember sind Chicago Bears gegen Green Bay Packers und Denver Broncos gegen Buffalo Bills. GOAL liefert euch alle Informationen zu Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele, einschließlich Bezugsquellen und Preisen.
Wie sieht der Spielplan der NFL-Weihnachtsspiele 2026 aus?
Datum
Spiele (Ortszeit)
Tickets
Stadion (Ort)
Donnerstag, 24. Dezember
Philadelphia Eagles gegen Houston Texans (20.15 Uhr ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Freitag, 25. Dezember
Chicago Bears gegen Green Bay Packers (12 Uhr CT)
Soldier Field (Chicago)
Freitag, 25. Dezember
Denver Broncos gegen Buffalo Bills (14.30 Uhr MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Freitag, 25. Dezember
Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams (17.15 Uhr PT)
Lumen Field (Seattle)
Die übrigen Spiele der 16. NFL-Woche im Überblick:
Datum
Spiele (Ortszeit)
Tickets
Stadion (Ort)
Sonntag, 27. Dezember
New Orleans Saints gegen Arizona Cardinals (12 Uhr CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
Sonntag, 27. Dezember
Miami Dolphins gegen Los Angeles Chargers (13 Uhr ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Sonntag, 27. Dezember
New York Jets gegen New England Patriots (13 Uhr ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Sonntag, 27. Dezember
Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns (13 Uhr ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Sonntag, 27. Dezember
Las Vegas Raiders gegen Tennessee Titans (13.05 Uhr PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Sonntag, 27. Dezember
Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers (15.25 Uhr CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Sonntag, 27. Dezember
Dallas Cowboys gegen Jacksonville Jaguars (19.20 Uhr CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Sonntag, 27. Dezember
Pittsburgh Steelers gegen Carolina Panthers (Uhrzeit noch offen)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Sonntag, 27. Dezember
Minnesota Vikings gegen Washington Commanders (Uhrzeit noch offen)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Sonntag, 27. Dezember
Indianapolis Colts gegen Cincinnati Bengals (Uhrzeit noch offen)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Sonntag, 27. Dezember
Atlanta Falcons gegen Tampa Bay Buccaneers (Uhrzeit noch offen)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Montag, 28. Dezember
Detroit Lions gegen New York Giants (20.15 Uhr ET)
Ford Field (Detroit)
So kauft ihr Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026
Offizielle Tickets für die drei NFL-Spiele am ersten Weihnachtstag 2026 und die Partie an Heiligabend wurden ursprünglich bereits im Mai zusammen mit dem vollständigen Saisonspielplan veröffentlicht.
Reguläre Tickets könnt ihr direkt über die offiziellen Ticketpartner der Liga kaufen: NFL Tickets, Ticketmaster NFL und SeatGeek NFL. Jedes Gastgeberteam wickelt seinen regulären Ticketverkauf über sein offizielles Clubportal bei Ticketmaster ab.
Pakete mit Spieltickets, Hospitality-Angeboten vor dem Spiel und Hotelübernachtungen könnt ihr über On Location buchen, den offiziellen Hospitality-Anbieter der NFL.
Darüber hinaus sind Tickets auch auf dem Zweitmarkt erhältlich. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die Tickets über alternative Kanäle suchen, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Karten zu bekommen.
Wie viel kosten Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026?
Die Preise für offizielle Tickets zu den NFL-Spielen an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag 2026 liegen je nach Partie und Platzkategorie ungefähr zwischen 46 und mehr als 680 US-Dollar:
- Philadelphia Eagles gegen Houston Texans: 46 bis über 300 US-Dollar (vom Stehplatzbereich bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)
- Chicago Bears gegen Green Bay Packers: 400 bis über 680 US-Dollar (von Ebene 300/400 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)
- Denver Broncos gegen Buffalo Bills: 250 bis über 550 US-Dollar (von Ebene 500 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)
- Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: 268 bis über 650 US-Dollar (von Ebene 300 bis zum Bowl-Bereich auf Ebene 100)
Weitere Informationen findet ihr auf dem offiziellen Ticketportal der NFL und den Websites der Teams. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.
Philadelphia Eagles gegen Houston Texans: Alles Wissenswerte
PHI - Form
- Erreichte Punkte
- 75
HOU - Form
- Erreichte Punkte
- 149
Head to Head
Chicago Bears gegen Green Bay Packers: Alles Wissenswerte
CHI - Form
- Erreichte Punkte
- 143
GB - Form
- Erreichte Punkte
- 112
Head to Head
Denver Broncos gegen Buffalo Bills: Alles Wissenswerte
DEN - Form
- Erreichte Punkte
- 139
BUF - Form
- Erreichte Punkte
- 149
Head to Head
Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: Alles Wissenswerte
SEA - Form
- Erreichte Punkte
- 89
LA - Form
- Erreichte Punkte
- 139