Warum nicht die NFL-Feiertage mit einem Stadionbesuch noch schöner machen und schon heute Tickets buchen? An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag stehen vier Duelle der 16. Woche an. Den Auftakt machen am 24. Dezember die Philadelphia Eagles gegen die Houston Texans, den Abschluss bilden am 25. Dezember die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams.

Die gastgebenden Stadien setzen mit Weihnachtsschmuck, festlicher Musik, Fanartikeln im Weihnachtsmann-Stil und Tailgating bei Winterwetter ganz auf die Feiertage. Auch der Kampf um die Playoff-Plätze sorgt für zusätzliche Spannung, denn in der regulären Saison bleiben nur noch drei Wochen.

Die NFL und ihre Übertragungspartner verpflichten zudem häufig große Musikstars für Halbzeitshows im Stil des Super Bowl. Dazu zählen Beyoncés denkwürdiger Auftritt beim Spiel der Ravens gegen die Texans 2024, der als „Beyoncé Bowl“ bezeichnet wurde, und Snoop Doggs Auftritt bei der Begegnung der Lions mit den Vikings 2025.

Die beiden anderen, früher angesetzten Spiele am 25. Dezember sind Chicago Bears gegen Green Bay Packers und Denver Broncos gegen Buffalo Bills. GOAL hat alle Informationen zu den Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele zusammengestellt, einschließlich Bezugsquellen und Preisen.

Wie sieht der Spielplan der NFL-Weihnachtsspiele 2026 aus?

Datum Spiele (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Donnerstag, 24. Dezember Philadelphia Eagles gegen Houston Texans (20.15 Uhr ET) Tickets Lincoln Financial Field (Philadelphia) Freitag, 25. Dezember Chicago Bears gegen Green Bay Packers (12 Uhr CT) Tickets Soldier Field (Chicago) Freitag, 25. Dezember Denver Broncos gegen Buffalo Bills (14.30 Uhr MT) Tickets Empower Field at Mile High (Denver) Freitag, 25. Dezember Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams (17.15 Uhr PT) Tickets Lumen Field (Seattle)

Der restliche Spielplan der 16. NFL-Woche sieht wie folgt aus:

Datum Spiele (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 27. Dezember New Orleans Saints gegen Arizona Cardinals (12 Uhr CT) Tickets Caesars Superdome (New Orleans) Sonntag, 27. Dezember Miami Dolphins gegen Los Angeles Chargers (13 Uhr ET) Tickets Hard Rock Stadium (Miami) Sonntag, 27. Dezember New York Jets gegen New England Patriots (13 Uhr ET) Tickets MetLife Stadium (East Rutherford) Sonntag, 27. Dezember Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns (13 Uhr ET) Tickets M&T Bank Stadium (Baltimore) Sonntag, 27. Dezember Las Vegas Raiders gegen Tennessee Titans (13.05 Uhr PT) Tickets Allegiant Stadium (Las Vegas) Sonntag, 27. Dezember Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers (15.25 Uhr CT) Tickets GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Sonntag, 27. Dezember Dallas Cowboys gegen Jacksonville Jaguars (19.20 Uhr CT) Tickets AT&T Stadium (Arlington) Sonntag, 27. Dezember Pittsburgh Steelers gegen Carolina Panthers (noch offen) Tickets Acrisure Stadium (Pittsburgh) Sonntag, 27. Dezember Minnesota Vikings gegen Washington Commanders (noch offen) Tickets U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Sonntag, 27. Dezember Indianapolis Colts gegen Cincinnati Bengals (noch offen) Tickets Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Sonntag, 27. Dezember Atlanta Falcons gegen Tampa Bay Buccaneers (noch offen) Tickets Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Montag, 28. Dezember Detroit Lions gegen New York Giants (20.15 Uhr ET) Tickets Ford Field (Detroit)

So kauft Ihr Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026

Die offiziellen Tickets für die drei NFL-Spiele am ersten Weihnachtstag 2026 und das Spiel an Heiligabend wurden ursprünglich bereits im Mai veröffentlicht, zusammen mit dem vollständigen Saisonspielplan.

Offizielle Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketpartner der Liga bei NFL Tickets, Ticketmaster NFL und SeatGeek NFL kaufen. Jedes gastgebende Franchise wickelt seinen regulären Ticketverkauf über sein offizielles Clubportal auf Ticketmaster ab.

Pakete mit Spieltickets, Hospitality-Angeboten vor dem Spiel und Hotelübernachtungen könnt Ihr über On Location buchen, den offiziellen Hospitality-Anbieter der NFL.

Darüber hinaus sind Spieltickets auch auf dem Zweitmarkt erhältlich. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf alternativem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026?

Die Preise für offizielle Tickets zu den NFL-Spielen an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag 2026 reichen je nach Begegnung und Sitzplatzkategorie von etwa 46 bis 680 US-Dollar und mehr:

Philadelphia Eagles gegen Houston Texans : 46 bis über 300 US-Dollar (SRO-Bereich bis 100er-Bowl)

: 46 bis über 300 US-Dollar (SRO-Bereich bis 100er-Bowl) Chicago Bears gegen Green Bay Packers : 400 bis über 680 US-Dollar (300er-/400er-Bereich bis 100er-Bowl)

: 400 bis über 680 US-Dollar (300er-/400er-Bereich bis 100er-Bowl) Denver Broncos gegen Buffalo Bills : 250 bis über 550 US-Dollar (500er-Bereich bis 100er-Bowl)

: 250 bis über 550 US-Dollar (500er-Bereich bis 100er-Bowl) Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: 268 bis über 650 US-Dollar (300er-Bereich bis 100er-Bowl)

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal der NFL und den Team-Websites. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Philadelphia Eagles gegen Houston Texans: Alles, was Ihr wissen müsst

Philadelphia Eagles PHI Form Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Alle Spiele Alle Spiele Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG N Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI N Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL N Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR N Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI N Einsätze 5 Erreichte Punkte 73 Alle Spiele Alle Spiele Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU N Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU S Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG N Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU S Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU S Einsätze 5 Erreichte Punkte 149

Head to Head Unentschieden 5 0 0 USA NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 END USA NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 END USA NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 END USA NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 END USA NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 END 150 Erreichte Punkte 102

Chicago Bears gegen Green Bay Packers: Alles, was Ihr wissen müsst

Chicago Bears CHI Form Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Alle Spiele Alle Spiele Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB S Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI S Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE S Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI S Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI N Einsätze 5 Erreichte Punkte 129 Alle Spiele Alle Spiele Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN N New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB S Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR S Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB N Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL S Einsätze 5 Erreichte Punkte 122

Head to Head Unentschieden 3 0 2 USA NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 END USA NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 END USA NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 END USA NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 END USA NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 END 105 Erreichte Punkte 124

Denver Broncos gegen Buffalo Bills: Alles, was Ihr wissen müsst

Denver Broncos DEN Form Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Alle Spiele Alle Spiele Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN S Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC S Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN S Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA S Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN S Einsätze 5 Erreichte Punkte 124 Alle Spiele Alle Spiele New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF S Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF S Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL S Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF S Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF S Einsätze 5 Erreichte Punkte 160

Head to Head Unentschieden 2 0 3 USA NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 END USA NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 END USA NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 END USA NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 END USA NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 END 98 Erreichte Punkte 173

Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: Alles, was Ihr wissen müsst

Seattle Seahawks SEA Form Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Alle Spiele Alle Spiele Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA S Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ S Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI N Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC S Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA N Einsätze 5 Erreichte Punkte 89 Alle Spiele Alle Spiele Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA S Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA S Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC S Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA S Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ N Einsätze 5 Erreichte Punkte 129