Warum nicht die NFL-Feiertage mit einem Stadionbesuch noch schöner machen und schon heute Tickets buchen? An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag stehen vier Duelle der 16. Woche an. Den Auftakt machen am 24. Dezember die Philadelphia Eagles gegen die Houston Texans, den Abschluss bilden am 25. Dezember die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams.
Die gastgebenden Stadien setzen mit Weihnachtsschmuck, festlicher Musik, Fanartikeln im Weihnachtsmann-Stil und Tailgating bei Winterwetter ganz auf die Feiertage. Auch der Kampf um die Playoff-Plätze sorgt für zusätzliche Spannung, denn in der regulären Saison bleiben nur noch drei Wochen.
Die NFL und ihre Übertragungspartner verpflichten zudem häufig große Musikstars für Halbzeitshows im Stil des Super Bowl. Dazu zählen Beyoncés denkwürdiger Auftritt beim Spiel der Ravens gegen die Texans 2024, der als „Beyoncé Bowl“ bezeichnet wurde, und Snoop Doggs Auftritt bei der Begegnung der Lions mit den Vikings 2025.
Die beiden anderen, früher angesetzten Spiele am 25. Dezember sind Chicago Bears gegen Green Bay Packers und Denver Broncos gegen Buffalo Bills. GOAL hat alle Informationen zu den Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele zusammengestellt, einschließlich Bezugsquellen und Preisen.
Wie sieht der Spielplan der NFL-Weihnachtsspiele 2026 aus?
Datum
Spiele (Ortszeit)
Tickets
Spielstätte (Ort)
Donnerstag, 24. Dezember
Philadelphia Eagles gegen Houston Texans (20.15 Uhr ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Freitag, 25. Dezember
Chicago Bears gegen Green Bay Packers (12 Uhr CT)
Soldier Field (Chicago)
Freitag, 25. Dezember
Denver Broncos gegen Buffalo Bills (14.30 Uhr MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Freitag, 25. Dezember
Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams (17.15 Uhr PT)
Lumen Field (Seattle)
Der restliche Spielplan der 16. NFL-Woche sieht wie folgt aus:
Datum
Spiele (Ortszeit)
Tickets
Spielstätte (Ort)
Sonntag, 27. Dezember
New Orleans Saints gegen Arizona Cardinals (12 Uhr CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
Sonntag, 27. Dezember
Miami Dolphins gegen Los Angeles Chargers (13 Uhr ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Sonntag, 27. Dezember
New York Jets gegen New England Patriots (13 Uhr ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Sonntag, 27. Dezember
Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns (13 Uhr ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Sonntag, 27. Dezember
Las Vegas Raiders gegen Tennessee Titans (13.05 Uhr PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Sonntag, 27. Dezember
Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers (15.25 Uhr CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Sonntag, 27. Dezember
Dallas Cowboys gegen Jacksonville Jaguars (19.20 Uhr CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Sonntag, 27. Dezember
Pittsburgh Steelers gegen Carolina Panthers (noch offen)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Sonntag, 27. Dezember
Minnesota Vikings gegen Washington Commanders (noch offen)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Sonntag, 27. Dezember
Indianapolis Colts gegen Cincinnati Bengals (noch offen)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Sonntag, 27. Dezember
Atlanta Falcons gegen Tampa Bay Buccaneers (noch offen)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Montag, 28. Dezember
Detroit Lions gegen New York Giants (20.15 Uhr ET)
Ford Field (Detroit)
So kauft Ihr Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026
Die offiziellen Tickets für die drei NFL-Spiele am ersten Weihnachtstag 2026 und das Spiel an Heiligabend wurden ursprünglich bereits im Mai veröffentlicht, zusammen mit dem vollständigen Saisonspielplan.
Offizielle Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketpartner der Liga bei NFL Tickets, Ticketmaster NFL und SeatGeek NFL kaufen. Jedes gastgebende Franchise wickelt seinen regulären Ticketverkauf über sein offizielles Clubportal auf Ticketmaster ab.
Pakete mit Spieltickets, Hospitality-Angeboten vor dem Spiel und Hotelübernachtungen könnt Ihr über On Location buchen, den offiziellen Hospitality-Anbieter der NFL.
Darüber hinaus sind Spieltickets auch auf dem Zweitmarkt erhältlich. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf alternativem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.
Wie viel kosten Tickets für die NFL-Weihnachtsspiele 2026?
Die Preise für offizielle Tickets zu den NFL-Spielen an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag 2026 reichen je nach Begegnung und Sitzplatzkategorie von etwa 46 bis 680 US-Dollar und mehr:
- Philadelphia Eagles gegen Houston Texans: 46 bis über 300 US-Dollar (SRO-Bereich bis 100er-Bowl)
- Chicago Bears gegen Green Bay Packers: 400 bis über 680 US-Dollar (300er-/400er-Bereich bis 100er-Bowl)
- Denver Broncos gegen Buffalo Bills: 250 bis über 550 US-Dollar (500er-Bereich bis 100er-Bowl)
- Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams: 268 bis über 650 US-Dollar (300er-Bereich bis 100er-Bowl)
Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal der NFL und den Team-Websites. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.
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