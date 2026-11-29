Für die besten Basketballspieler der Welt gibt es an Weihnachten keine Pause. Am 25. Dezember stehen fünf hochkarätige Partien an. Den Auftakt macht im Madison Square Garden eine Neuauflage des NBA-Finales zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs. Tickets für die Spiele kannst du schon heute buchen.

Statt nach Truthahn und festlichen Beilagen satt auf dem Sofa zu sitzen, könntest du direkt am Spielfeldrand das Duell zwischen Jalen Brunson und Victor Wembanyama verfolgen, wenn die Spurs bei den Knicks antreten. Oder du siehst LeBron James bei seiner Rückkehr nach Los Angeles gegen Luka Dončić spielen, wenn die 76ers auf die LA Lakers treffen.

Sport ist ein Geschenk, an dem man immer wieder Freude hat, und selbst am 25. Dezember ist damit nicht Schluss. GOAL erklärt dir alles Wissenswerte über Tickets für die NBA-Spiele an Weihnachten: wo du sie kaufen kannst und was sie kosten.

Spielplan der NBA an Weihnachten 2026

Partie (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) San Antonio Spurs bei den New York Knicks (12 Uhr ET) Tickets Madison Square Garden (New York, NY) Miami Heat bei den Boston Celtics (14.30 Uhr ET) Tickets TD Garden (Boston, MA) Philadelphia 76ers bei den Los Angeles Lakers (14 Uhr PT) Tickets Crypto.com Arena (Los Angeles, CA) Oklahoma City Thunder bei den Minnesota Timberwolves (19 Uhr CT) Tickets Target Center (Minneapolis, MN) Denver Nuggets bei den Golden State Warriors (19.30 Uhr PT) Tickets Chase Center (San Francisco, CA)

So kaufst du Tickets für die NBA-Spiele an Weihnachten 2026

Offizielle Tickets für die NBA-Spiele an Weihnachten 2026 sind über NBATickets.com, Ticketmaster oder die offiziellen Vorverkaufsstellen der Heimteams erhältlich. Der Verkauf von Tickets für einzelne Spiele der regulären Saison 2026/27 begann zunächst Ende August und Anfang September 2026, nachdem der Spielplan am 13. August veröffentlicht worden war.

Achte auf kurzfristig verfügbare Tickets:

In den letzten Tagen vor dem 25. Dezember geben Teams gelegentlich zurückgehaltene Kontingente frei, etwa für Übertragungen reservierte Plätze oder nicht genutzte Spielerkontingente.

Tickets für die Spiele sind außerdem auf dem Zweitmarkt erhältlich. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für Fans, die über alternative Wege einen Platz ergattern möchten, und ist eine verlässliche Option für den kurzfristigen Ticketkauf.

Was kosten Tickets für die NBA-Spiele an Weihnachten 2026?

Offizielle Tickets für die NBA-Spiele an Weihnachten 2026 kosten für Plätze auf den oberen Rängen in der Regel mindestens zwischen 180 und 530 US-Dollar. Plätze direkt am Spielfeldrand können 15.000 US-Dollar und mehr kosten. Der Preis hängt von der Arena des Heimteams und der jeweiligen Begegnung ab.

Da die Preise für Tickets aus dem offiziellen Vorverkauf über NBATickets.com und Ticketmaster dynamisch sind und die Karten nach dem Verkaufsstart im Spätsommer schnell ausverkauft sind, umfassen die aktuellen Angebote sowohl reguläre offizielle Tickets als auch verifizierte Wiederverkaufstickets.

Weitere Informationen findest du auf dem offiziellen Ticketportal der NBA und den Websites der Teams. Aktuell verfügbare Karten kannst du auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

San Antonio Spurs bei den New York Knicks: Alles Wissenswerte

Head to Head Unentschieden 3 0 2 NBA Summer League San Antonio Spurs SAS 70 New York Knicks NYK 49 END USA NBA San Antonio Spurs SAS 90 New York Knicks NYK 94 END USA NBA New York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 END USA NBA New York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 END USA NBA San Antonio Spurs SAS 104 New York Knicks NYK 105 END 466 Erreichte Punkte 485

Philadelphia 76ers bei den LA Lakers: Alles Wissenswerte

Head to Head Unentschieden 4 0 1 USA NBA LA Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 END USA NBA Philadelphia 76ers PHI 108 LA Lakers LAL 112 END USA NBA Philadelphia 76ers PHI 118 LA Lakers LAL 104 END USA NBA LA Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 END USA NBA LA Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 END 552 Erreichte Punkte 541

Die Geschichte der NBA-Spiele an Weihnachten

Die NBA trug erstmals am Weihnachtstag 1947 Spiele aus, ein Jahr nach Gründung der Liga. Seither gab es jedes Jahr NBA-Spiele an diesem Feiertag, mit einer Ausnahme: 1998 fiel wegen eines Lockouts, durch den die Hälfte der Saison 1998/99 ausfiel, das Weihnachtsprogramm aus. Inzwischen ist Basketball am 25. Dezember eine Tradition, die man sich nicht entgehen lassen möchte.

Fans beginnen den Tag mit dem Auspacken ihrer Geschenke und hoffen, unter dem Weihnachtsbaum ein Trikot oder ein Paar Signature-Schuhe zu finden. Anschließend machen sie es sich für fünf Spiele mit zahlreichen Stars bequem. Dabei können sie Routiniers und Legenden wie LeBron James und Steph Curry ebenso zusehen wie aufstrebenden Stars wie Anthony Edwards und Victor Wembanyama.

Jahr für Jahr verfolgen Zuschauer in den gesamten USA die NBA-Spiele an Weihnachten. Beim Programm mit fünf Spielen im vergangenen Jahr (2025) schalteten insgesamt 47,2 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten bei ABC und ESPN ein. Das waren 45 Prozent mehr als im Vorjahr und die größte Reichweite der Liga an Weihnachten seit 15 Jahren.

Natürlich sind auch die LA Lakers dabei: Sie haben seit 1999 in jeder Saison am 25. Dezember gespielt. Für Lakers-Fans ist die Siegquote ihres Teams über die Feiertage allerdings kein erfreulicher Anblick. Auch die New York Knicks haben eine enge Verbindung zu Weihnachten. Das Team aus New York hat in mehr als 50 Spielzeiten an Weihnachtsspielen teilgenommen und bestritt 1947 das erste Weihnachtsspiel der NBA. Seitdem sind die Knicks nahezu durchgehend Teil des Feiertagsprogramms.