Die offiziellen Hospitality-Pakete für die UEFA EURO 2028 wurden gerade veröffentlicht und sind ab sofort erhältlich. Die Pakete sind bei offiziellen Hospitality-Anbietern buchbar. Wer sich schon jetzt Tickets sichern möchte, kann dies auf diesem Weg tun.

Ganz gleich, wo im Vereinigten Königreich Du wohnst: Internationaler Spitzenfußball wird ganz in Deiner Nähe stattfinden. Fans können ihr Erlebnis individuell gestalten, indem sie ihrer Lieblingsnationalmannschaft folgen, bestimmte Stadien auswählen oder sich einen Platz beim historischen Finale sichern.

GOAL erklärt Dir, welche Hospitality-Tickets es für die UEFA EURO 2028 gibt, wo Du sie kaufen kannst, wie viel sie kosten und was Du sonst noch wissen musst.

Wann findet die UEFA EURO 2028 statt?

Die UEFA EURO 2028 beginnt am 9. Juni in Cardiff.

Insgesamt werden 51 Spiele ausgetragen. Das Finale findet am 9. Juli im Wembley-Stadion statt.

Das Turnier bringt internationalen Spitzenfußball direkt vor Deine Haustür: Gespielt wird an neun traditionsreichen Spielorten in vier Ländern.

Zu den Austragungsorten der UEFA EURO 2028 gehören Cardiff und Dublin sowie die fußballbegeisterten Städte Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham und London.

Welche Tickets für die UEFA EURO 2028 sind jetzt erhältlich?

Ticketart Überblick Tickets buchen Venue Series Sichert Zugang zum offiziellen Hospitality-Bereich bei allen Spielen am jeweiligen Austragungsort. Tickets buchen Follow My Team Bietet Zugang zu den Spielen der ausgewählten Mannschaft bis einschließlich des Viertelfinales. Tickets buchen Single Match Experience Wähle ein einzelnes Spiel, das Du nicht verpassen möchtest, und erlebe es mit einem offiziellen Hospitality-Paket. Tickets buchen Final Round Series Sichert ein offizielles Hospitality-Paket für die drei größten Spiele im Wembley-Stadion: beide Halbfinals und das Finale. Tickets buchen

Diese Arten von Hospitality-Paketen gibt es für die UEFA EURO 2028:

Hospitality-Angebot Kategorie Überblick Skybox Luxusloge Das exklusivste private Hospitality-Erlebnis. Eine Luxus-Skybox steht zur alleinigen Nutzung zur Verfügung, betreut von eigens dafür zuständigem Personal. Dazu gehören Gourmetessen in der Skybox, hochwertige Getränke einschließlich Champagner und direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen vor der Loge. BEYOND Platinum Exklusive Lounge Ein besonders exklusiver Bereich für gemeinschaftliche Erlebnisse, der nur an ausgewählten Spielorten angeboten wird: in den Stadien von Wembley, Tottenham Hotspur, Everton und Manchester City. Zum Angebot gehören eine kleine, exklusive Gemeinschaftslounge mit eigens zusammengestellten Menüs renommierter Köche, Luxusgetränke, bevorzugte Parkmöglichkeiten (je nach Verfügbarkeit), ein hochwertiges Erinnerungsgeschenk und erstklassige, zentral gelegene Sitzplätze mit Polsterung. Platinum Erstklassige Lounge Ein erstklassiges Hospitality-Erlebnis in einer gemeinsam genutzten, eleganten Stadionlounge im Restaurantstil. Dazu gehören À-la-carte-Speisen und direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. Prestige Premium-Hospitality Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau im Stadion oder direkt daneben. Es umfasst sorgfältig zusammengestellte Menüs, ein hochwertiges Getränkeangebot und Stadionsitzplätze der höchsten Kategorie mit hervorragender Sicht. Club Hospitality in entspannter Atmosphäre Ein entspannter, festlicher und unterhaltsamer Hospitality-Bereich zur gemeinsamen Nutzung im Stadion oder direkt daneben. Dazu gehören ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, Speisen und Getränke sowie sehr gute Sitzplätze. Supporters Club Fan-Hospitality Gemeinsam genutzte Bereiche im Stil der jeweiligen Mannschaft, zugeschnitten auf bestimmte Spiele. Speisen, Getränke und ein Sitzplatz beim Spiel sind inbegriffen.

Wie kann man Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028 kaufen?

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wurde Seat Unique zur offiziellen Online-Verkaufsplattform im Vereinigten Königreich und in Irland für BEYOND Hospitality 28 AG ernannt, den offiziellen Hospitality-Anbieter der UEFA EURO 2028.

Dank dieser Zusammenarbeit können sich Fußballfans über einen vertrauenswürdigen und unkomplizierten Buchungsprozess garantierten Premium-Zugang zu den mit größter Spannung erwarteten Spielen des Jahres 2028 sichern.

Offizielle Hospitality-Angebote bieten weit mehr als ein 90-minütiges Fußballspiel. Die Pakete sind auf ein luxuriöses Spieltagserlebnis ausgelegt und verbinden beste Sicht im Stadion mit erstklassiger Gastronomie, kostenlosen Getränken und exklusiver Unterhaltung.

Ob Du Geschäftskunden einlädst, mit der Familie feierst oder mit Freunden ein historisches Sportereignis erlebst: Diese Pakete bieten ein hochwertiges Umfeld, um die Atmosphäre am Spieltag und die Stimmung des Turniers aufzusaugen.

Da die UEFA EURO 2028 an Maßstäbe setzenden Spielorten im Vereinigten Königreich und in Irland ausgetragen wird, ist dort bereits erstklassige Hospitality-Infrastruktur vorhanden. Deshalb sollen die Gastronomieangebote eindrucksvolle kulinarische Erlebnisse unter der Leitung gefeierter Köche umfassen.

Wie viel kosten Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028?

Die Preise für Hospitality-Pakete beginnen bei 900 £ pro Person und reichen bis zu 3.550 £ und mehr, abhängig von der Luxuskategorie, der Bedeutung des Spiels und dem Austragungsort.

Hospitality-Pakete und Preisstruktur

Die Pakete sind in Kategorien unterteilt und kombinieren gehobene Gastronomie, Unterhaltung und Premium-Sitzplätze. Die offiziellen Einstiegspreise für die einzelnen Kategorien sind:

Supporters Club / Club (ab 900 £ pro Person) : Die Einstiegskategorie für Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung vor Ort und einem garantierten Spielticket.

: Die Einstiegskategorie für Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung vor Ort und einem garantierten Spielticket. Prestige (ab 1.450 £ pro Person) : Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit sorgfältig zusammengestellten Menüs, hochwertigen Getränken und einigen der besten verfügbaren Ausblicke im Stadion.

: Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit sorgfältig zusammengestellten Menüs, hochwertigen Getränken und einigen der besten verfügbaren Ausblicke im Stadion. Platinum (ab 1.950 £ pro Person) : Ein erstklassiges Luxuserlebnis in einer gemeinsam genutzten Lounge mit gehobenen À-la-carte-Speisen und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie.

: Ein erstklassiges Luxuserlebnis in einer gemeinsam genutzten Lounge mit gehobenen À-la-carte-Speisen und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. BEYOND Platinum (ab 3.550 £ pro Person) : Die exklusive Lounge der höchsten Kategorie mit besonders erlesenen, sorgfältig zusammengestellten Speisen, einer herausragenden Getränkeauswahl und außergewöhnlicher Sicht auf das Spielfeld.

: Die exklusive Lounge der höchsten Kategorie mit besonders erlesenen, sorgfältig zusammengestellten Speisen, einer herausragenden Getränkeauswahl und außergewöhnlicher Sicht auf das Spielfeld. Skybox (ab 2.400 £ pro Person / ganze Logen bis zu 1,49 Mio. €): Das exklusivste private Logenangebot für Gruppen. Pakete für ganze Logen, die Unternehmen oder Privatpersonen buchen können, kosten bis zu 1,49 Millionen € für große Logen mit 50 Plätzen bei allen Spielen an einem Austragungsort (im Schnitt etwa 4.300 € pro Person und Spiel).

Keine dynamischen Preise: Anders als bei jüngsten Entwicklungen rund um Live-Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen hat der offizielle Anbieter bestätigt, dass die Preise feststehen und nicht je nach Nachfrage dynamisch steigen.

An welchen Spielorten wird die UEFA EURO 2028 ausgetragen?

Stadion (Stadt und Land) Kapazität Anzahl der Spiele Informationen und Fakten Wembley-Stadion (London, England) ca. 90.000 8 Spiele Austragungsort des Finales, beider Halbfinals, eines Viertelfinales und von 4 Gruppenspielen Principality Stadium (Cardiff, Wales) ca. 74.000 6 Spiele Austragungsort des Eröffnungsspiels Tottenham Hotspur Stadium (London, England) ca. 62.850 5 Spiele Hochmodernes Stadion mit vollständig einfahrbarem Spielfeld Etihad Stadium (Manchester, England) ca. 61.000 5 Spiele Wird erweitert, um als wichtiger Spielort im Norden zu dienen Hill Dickinson Stadium (Liverpool, England) ca. 53.000 5 Spiele Neues, hochmodernes Stadion am Ufer des Flusses Mersey St James' Park (Newcastle, England) ca. 52.350 5 Spiele Bekannt für seine leidenschaftliche Atmosphäre und steilen, durchgehenden Tribünenränge Hampden Park (Glasgow, Schottland) ca. 52.032 6 Spiele Die historische Heimat des schottischen Fußballs, in der sowohl Gruppen- als auch K.-o.-Spiele stattfinden Aviva Stadium (Dublin, Irland) ca. 51.700 7 Spiele Architektonisch einzigartiges Stadion mit geschwungener Form, in dem Spiele bis einschließlich des Viertelfinales stattfinden Villa Park (Birmingham, England) mehr als ca. 50.000 4 Spiele Modernisiertes Traditionsstadion, in dem 3 Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden

Verteilung der Gruppenspiele: In jedem Stadion finden Spiele aus mindestens zwei verschiedenen Gruppen statt, damit Fans vor Ort eine große Vielfalt teilnehmender Nationen erleben können.

Heimvorteil: Mitausrichter, die sich über die europäische Qualifikation erfolgreich qualifizieren, bestreiten garantiert alle drei Gruppenspiele im eigenen Land.