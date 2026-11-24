Südamerikas wichtigster Klubwettbewerb nähert sich seinem Höhepunkt. Im Finale der CONMEBOL Copa Libertadores 2026, der 67. Ausgabe des Turniers, trifft der brasilianische Spitzenklub SE Palmeiras in einem einzigen Entscheidungsspiel auf den argentinischen Spitzenklub Estudiantes de La Plata. Austragungsort ist das legendäre Estadio Centenario in Montevideo, Uruguay.

GOAL informiert über den Spielplan, die Preise und darüber, wo Sie jetzt Tickets für die Copa Libertadores 2026 kaufen können.

Finale der Copa Libertadores 2026: Termin und Spieldetails

Nach Abschluss der Halbfinals steht im Spielplan der Copa Libertadores 2026 nur noch eine Partie aus:

Spiel Datum und Uhrzeit (GST) Ortszeit (Montevideo) Spielort Schiedsrichter Tickets SE Palmeiras gegen Estudiantes de La Plata So., 29. November, 0:00 Uhr Sa., 28. November, 17:00 Uhr Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Tickets

Der Weg nach Montevideo: Die Halbfinalergebnisse

Beide Finalisten setzten sich im Oktober in dramatischen Elfmeterschießen durch und sicherten sich so ihre Plätze im Finale in Uruguay:

SE Palmeiras setzte sich nach einem 2:2 über beide Spiele mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Fluminense FC durch. Palmeiras hatte das Hinspiel am 14. Oktober im Maracanã mit 2:1 gewonnen, ehe Fluminense am 21. Oktober in São Paulo mit 1:0 siegte.

setzte sich nach einem 2:2 über beide Spiele mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen durch. Palmeiras hatte das Hinspiel am 14. Oktober im Maracanã mit 2:1 gewonnen, ehe Fluminense am 21. Oktober in São Paulo mit 1:0 siegte. Estudiantes de La Plata schaltete Titelverteidiger Flamengo nach zwei 0:0-Unentschieden in La Plata und Rio de Janeiro mit 3:2 im Elfmeterschießen aus.

So kaufen Sie Tickets für das Finale der Copa Libertadores 2026

CONMEBOL organisierte den ersten offiziellen Ticketverkauf für das Finale 2026 in zwei Phasen: zunächst ab dem 29. Oktober, unter anderem mit Hospitality-Angeboten und den den Klubs zugeteilten Fanblöcken, gefolgt vom allgemeinen Verkauf ab dem 2. November.

Da die offiziellen Kontingente für neutrale Bereiche und Klubblöcke nach der Bekanntgabe der Finalisten schnell ausverkauft sind, bieten vertrauenswürdige Zweitmarkt-Plattformen internationalen Reisenden, neutralen Fans und Kurzentschlossenen inzwischen die verlässlichste Möglichkeit, an Tickets zu kommen:

Geprüfte Tickets für Kurzentschlossene: Verfügbare Plätze auf der West- und Osttribüne sowie in den Fanblöcken lassen sich auch ohne Klubmitgliedschaft finden.

Verfügbare Plätze auf der West- und Osttribüne sowie in den Fanblöcken lassen sich auch ohne Klubmitgliedschaft finden. Käuferschutz: Seriöse Wiederverkaufsplattformen sichern jede Bestellung mit einer Garantie für gültigen Einlass oder Geld zurück ab.

Seriöse Wiederverkaufsplattformen sichern jede Bestellung mit einer Garantie für gültigen Einlass oder Geld zurück ab. Mobile Zustellung: Digitale Tickets werden vor dem Spieltag in Montevideo direkt auf Ihr Smartphone übertragen.

Wie viel kosten Tickets für das Finale der Copa Libertadores 2026?

CONMEBOL bestätigte für das Finale 2026 die offiziellen Ticketpreise in vier Kategorien. Sie reichen von 95 $ bis 450 $:

Ticketkategorie Stadionbereich Offizieller Ticketpreis Kategorie 1 Westtribüne (zentraler Bereich / Premium) 340 $ Kategorie 2 Osttribüne (neutraler Bereich / allgemeine Plätze) 250 $ Kategorie 3 Ausgewiesene Fanblöcke (Bereiche für Palmeiras und Estudiantes) 95 $ Hospitality VIP-Lounge und Premium-Pakete 450 $

Alles Wissenswerte

Neuauflage des Finales von 1968: Palmeiras und Estudiantes trafen bereits 1968 im Finale der Copa Libertadores aufeinander. Die Entscheidung fiel damals ebenfalls im Estadio Centenario in Montevideo: Estudiantes gewann das Entscheidungsspiel mit 2:0 und holte seinen ersten kontinentalen Titel.

Palmeiras und Estudiantes trafen bereits 1968 im Finale der Copa Libertadores aufeinander. Die Entscheidung fiel damals ebenfalls im Estadio Centenario in Montevideo: Estudiantes gewann das Entscheidungsspiel mit 2:0 und holte seinen ersten kontinentalen Titel. Brasiliens Serie und Argentiniens Geschichte: Brasilianische Klubs haben die letzten sieben Ausgaben der Copa Libertadores gewonnen. Palmeiras steht zum achten Mal im Finale und gewann den Titel 1999, 2020 und 2021, zuletzt ebenfalls im Estadio Centenario. Der viermalige Sieger Estudiantes (1968, 1969, 1970 und 2009) strebt den ersten Titel seit 17 Jahren an.

Brasilianische Klubs haben die letzten sieben Ausgaben der Copa Libertadores gewonnen. steht zum achten Mal im Finale und gewann den Titel 1999, 2020 und 2021, zuletzt ebenfalls im Estadio Centenario. Der viermalige Sieger (1968, 1969, 1970 und 2009) strebt den ersten Titel seit 17 Jahren an. Estadio Centenario, Montevideo: In der geschichtsträchtigen Spielstätte fand 1960 die allererste Partie der Copa Libertadores statt. Nach 2021 wird hier zum zweiten Mal ein Finale in nur einem Spiel ausgetragen. Kommen Sie am Spieltag frühzeitig, um die Sicherheitskontrollen von CONMEBOL zu passieren, und prüfen Sie, welcher Eingang auf Ihrem Ticket für den neutralen Bereich oder den Fanblock angegeben ist.

Der Modus der Copa Libertadores 2026 erklärt

Die Copa Libertadores 2026 erstreckte sich über das Kalenderjahr und umfasste acht Phasen: