Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierte Mannschaft der Geschichte den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League dreimal in Folge gewinnen. Tickets für die Champions-League-Spiele 2026/27 könnt Ihr schon jetzt buchen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen. Auf den beeindruckenden 5:0-Triumph gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 ließ PSG im Endspiel 2026 in Budapest einen Sieg gegen Arsenal im Elfmeterschießen folgen.

Die mit Stars gespickte Mannschaft von Luis Enrique will ihren Lauf fortsetzen. In die aktuelle Champions-League-Saison startete sie mit einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava. Es folgten 4:2-Siege gegen Manchester City und Barcelona, ein 6:0 gegen Villarreal und ein 2:2 gegen Roma. In der Ligaphase stehen noch Spiele gegen Aston Villa, Como und Galatasaray an. Auf europäischer Bühne versprechen die kommenden Monate Spannung.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele von Paris Saint-Germain: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Champions-League-Spielplan von PSG 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 8. Dezember (20 Uhr) Aston Villa gegen PSG Tickets Villa Park (auswärts) Mi., 20. Januar (21 Uhr) Como 1907 gegen PSG Tickets Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts) Mi., 27. Januar (21 Uhr) PSG gegen Galatasaray Tickets Parc des Princes (Heimspiel)

Wie kauft man Tickets für die Champions-League-Spiele von PSG?

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Eintrittskarten für einzelne Spiele bis zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten kauft Ihr Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Website regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, Verkaufsstarts und Verfügbarkeiten zu prüfen. Tickets werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müsst Ihr dafür ein Konto erstellen und persönliche Angaben machen. Als Vereinsmitglied habt Ihr außerdem Vorrang, wenn Ihr Euch Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern möchtet.

Wenn PSG-Tickets als „Grand Public“ ausgewiesen sind, befinden sie sich im freien Verkauf und Ihr benötigt keine Mitgliedschaft. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit ein Vorverkaufsrecht.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplätze wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für PSG in der Champions League?

Wer Tickets für einzelne Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt über den Verein kaufen möchte, zahlte für Erwachsene bislang üblicherweise zwischen 40 und 280 Euro. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten allerdings im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden, da sie sich von Jahr zu Jahr ändern können. Insbesondere der anhaltende Erfolg des Klubs in Europa lässt die Nachfrage steigen.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen PSG-Website. Prüft auch Zweitmarktplätze wie StubHub und Ticombo auf aktuell verfügbare Tickets.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der diesjährigen Champions-League-Ligaphase auf überzeugendere Leistungen. Obwohl der Klub zum zweiten Mal in Folge den Titel gewann, kassierte er in der Ligaphase zwei Niederlagen gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. So verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Mannschaften und musste in die K.-o.-Play-offs.