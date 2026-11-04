Seit dem Triumph in der Champions League am Ende der Saison 2022/23 ist Manchester City im Europapokal nicht mehr über das Viertelfinale hinausgekommen. Findet die Mannschaft auf europäischer Bühne zu alter Stärke zurück? Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele könnt Ihr schon jetzt buchen.

Manchester-City-Tickets für die Champions LeagueJetzt buchen

In der Ligaphase stehen unter anderem große Duelle mit Napoli, Barcelona und Sporting bevor. Manchester Citys Fans dürfen sich in den kommenden Monaten auf packende Europapokal-Abende freuen.

GOAL informiert Euch darüber, wie Ihr Euch Tickets für Manchester Citys kommende Champions-League-Spiele sichern könnt, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und mehr.

Manchester Citys kommende Champions-League-Spiele

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (auswärts) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Camp Nou (auswärts) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (auswärts) Wird noch bekannt gegeben Mi., 27. Januar (20 Uhr) Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets

So kauft Ihr Tickets für Manchester Citys Champions-League-Spiele

Tickets für Manchester City gehen nur selten in den freien Verkauf. Der Klub hat eine treue Fangemeinde, und das Etihad Stadium ist schnell ausverkauft.

Bei Premier-League-Spielen sind in dem Stadion mit 53.400 Plätzen bereits 46.000 Plätze von Dauerkarteninhabern belegt. Höchstwahrscheinlich benötigt Ihr eine Mitgliedschaft bei Manchester City als „Matchday Member“, um für diese Spiele Tickets über den Klub kaufen zu können.

Ausnahmen kann es bei Spielen in der Ligaphase der Champions League sowie im FA Cup oder Carabao Cup geben, wenn die Nachfrage tendenziell geringer ist. Eine Garantie gibt es allerdings nicht, und die Verfügbarkeit schwankt.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Manchester City zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort sind die Chancen auf Tickets möglicherweise am größten.

Wie viel kosten Tickets für Manchester Citys Champions-League-Spiele?

Wenn Ihr Tickets für Champions-League-Spiele im Etihad Stadium direkt beim Klub kauft, zahlen Erwachsene zwischen 25 Pfund (Family Stand, Ebene 0, sowie South Stand, Ebenen 0 und 3) und 50 Pfund (Premium-Sitzplätze ohne Hospitality-Leistungen im Bereich 93:20). Auch die Preise für ermäßigte Tickets variieren: Über 65-Jährige und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 22 und 37 Pfund. Unter 18-Jährige kommen im Family Stand bereits für 10 Pfund hinein, während ein Platz im Bereich 93:20 bis zu 25 Pfund kostet.

Im offiziellen Ticketportal des Klubs findet Ihr weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Preisen. Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub sind Tickets derzeit ab 95 Pfund erhältlich.

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Welche Hospitality-Pakete bietet Manchester City für Champions-League-Spiele an?

Mit den Hospitality-Paketen von Manchester City können sich auch Nichtmitglieder gut einen Platz bei einem Spiel sichern. Sie sind in der Regel nicht so schnell ausverkauft wie Tickets beim Erst- und Wiederverkauf und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Möglichkeiten begrenzt sind.

Hier stellen wir eine Auswahl der Hospitality-Pakete für Manchester-City-Spiele im Etihad Stadium vor:

The Mancunian (ab 390 Pfund)

Ein Stück Manchester-Kultur mit Livemusik und lokaler Einrichtung. Dazu gibt es eine von einer Brasserie inspirierte Speisekarte und Getränke, die Ihr am Spieltag oder im Rahmen vorab gebuchter Pakete kaufen könnt.

The Tunnel Club (ab 570 Pfund)

(The Tunnel Club Premier: ab 870 Pfund)

Ihr erhaltet Zugang zu Bereichen hinter den Kulissen und könnt die Mannschaft von Manchester City bei ihrer Ankunft begrüßen. Dazu kommen ein modernes saisonales Menü, Getränke inklusive und gepolsterte Premium-Sitzplätze. Weitere Angebote sind Live-Interviews in der Lounge, Unterhaltung durch einen DJ und ein Quiz mit Preisen in der Lounge.

Backstage (ab 1.140 Pfund)

Eine Erweiterung des „Tunnel Club“-Erlebnisses. Ihr dürft hinter die Kulissen schauen und die Vorbereitungen am Spieltag hautnah miterleben. Dazu gehören ein exklusiver Vortrag von einem Mitglied von Peps Organisationsteam der ersten Mannschaft und eine Stadionführung hinter den Kulissen mit einer Klublegende.

Die Geschichte des Etihad Stadium

Das City of Manchester Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Etihad Stadium heißt, ist seit 2003 die Heimspielstätte von Manchester City. Offiziell eröffnet wurde es bereits ein Jahr zuvor, da es im Mittelpunkt der Commonwealth Games 2002 stand.

Aktuell fasst es 53.600 Zuschauer und ist damit das siebtgrößte Fußballstadion Englands und das elftgrößte des Vereinigten Königreichs. Neben den Spielen von Manchester City fanden im Etihad Stadium unter anderem das UEFA-Cup-Finale 2008, Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft, Rugby-League-Spiele, Boxkämpfe, Länderspiele der englischen Rugby-Union-Nationalmannschaft und Musikkonzerte statt.