Ipswich Town ist im ersten Anlauf in die Premier League zurückgekehrt. Unter der Leitung von Gary O'Neil hofft der Klub diesmal auf einen längeren Verbleib. Tickets für Spiele an der Portman Road und in anderen Stadien könnt Ihr Euch schon heute sichern.

Nach Platz zwei in der Championship und dem direkten Aufstieg in der vergangenen Saison dürfte die Begeisterung bei den Fans von Ipswich Town noch immer groß sein. Die gute Stimmung hat sich in der neuen Spielzeit fortgesetzt.

Ipswich hat zu Hause mit starken Leistungen überzeugt und auswärts Widerstandskraft bewiesen. Diese Eigenschaft muss sich die Mannschaft über die gesamte Saison bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige über Tickets für Spiele von Ipswich Town: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Fr., 23. Oktober (20 Uhr) Ipswich Town gegen Nottingham Forest Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Hull City gegen Ipswich Town Tickets MKM Stadium (Auswärtsspiel) So., 8. November (14 Uhr) Ipswich Town gegen Bournemouth Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 21. November (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 28. November (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dezember (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Sa., 5. Dezember (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dezember (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Ipswich Town

Der wichtigste und sicherste Weg zum Kauf offizieller Tickets für Ipswich Town führt über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür müsst Ihr ein digitales Klubkonto anlegen und Euch darüber anmelden.

Tickets sind auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road erhältlich. Allerdings ist ein Kauf vor Ort in der Regel nur an spielfreien Tagen möglich und nur in den seltenen Fällen, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan

Verkaufsphase Zeitraum und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa vier Wochen vor dem Spiel. Sie ist ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte vorbehalten. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Mitglieder, die bei der Verlosung erfolgreich waren, erhalten zuerst Zugang. Danach bekommen Mitglieder ohne Losglück oder andere Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um verbliebene Tickets zu kaufen. Pro Mitglied ist ein Ticket erhältlich. Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft fortlaufend bis zum Spieltag. Wer eine Dauerkarte besitzt und ein Spiel nicht besuchen kann, kann seinen Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs freigeben. Andere berechtigte Mitglieder können ihn dann sofort kaufen. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind, üblicherweise zwei Wochen vor dem Spiel. Bei besonders gefragten Premier-League-Partien kommt es selten dazu.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Ipswich Town auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg einen Platz sichern möchten, und bietet Fans eine zuverlässige Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Altersklasse für Ermäßigungen und dem gewählten Sitzplatzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Preise für Spieltagstickets eingefroren und die grundlegende Preisstruktur der Vorsaison beibehalten.

Die Spiele werden je nach Nachfrage und Attraktivität des Gegners in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Besonders gefragte Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder bedeutende Rivalen, etwa das Derby von East Anglia oder Partien gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester.

Kategorie B : Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder dem unteren Tabellenbereich.

Ein reguläres Ticket für Erwachsene direkt vom Klub kostet in der Regel zwischen 27 und über 38 Pfund. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob sich der Sitzplatz auf dem Ober- oder Unterrang befindet.

Aktuelle Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die derzeitige Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Sie zählt zu den beliebtesten traditionellen Fußballstadien Englands und wird seit 1884 ununterbrochen von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 dort einzog, spielte der Klub auf einem Fußballfeld, das sich mit dem Cricketfeld überschnitt. Jeden Sommer machte Ipswich Platz, damit wieder Cricket gespielt werden konnte.

Nach dem Taylor-Report war die Portman Road 1992 das erste Stadion in der Premier League, das auf allen vier Seiten ausschließlich Sitzplatztribünen hatte. Durch umfangreiche Ausbauten um die Jahrtausendwende wurden beide Tribünen hinter den Toren neu errichtet. Dadurch stieg die Kapazität auf über 30.000.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Der Zuschauerrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Ein Spiel der fünften Runde des FA Cups lockte die Rekordzahl von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatztribünen, um das legendäre Duell zu sehen.

Eine taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem ausverkauften Stadion sahen die Zuschauer, wie die Mannschaft von Bobby Robson Barcelona mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens deutlich besiegte. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore.

Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024) : Die Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen gewaltigen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Mannschaft von Kieran McKenna hatte den zweiten Aufstieg in Folge geschafft und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die außergewöhnliche Europapokalbilanz: Die Portman Road gilt als schwieriges Pflaster für ausländische Mannschaften. Ipswich Town hat in europäischen Wettbewerben eine bemerkenswerte Heimbilanz: In 31 Partien gab es keine einzige Niederlage. Zu den besiegten Gegnern zählen die AC Mailand, Inter und Real Madrid.

Popstars: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 trat der Weltstar Ed Sheeran, seit jeher Fan von Ipswich Town und Minderheitsgesellschafter des Klubs, an drei Abenden hintereinander im Stadion auf.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Der Ipswich Town Football Club nimmt in der Geschichte des englischen Fußballs eine besondere Stellung ein. Dafür stehen vor allem seine drei großen Titel und seine einzigartige Heimbilanz im Europapokal.

Obwohl der Klub aus Suffolk und damit aus einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion stammt, feierte er in seinen goldenen Jahren Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge in England und Europa.

Titel und Trophäen des Klubs

Meister der First Division : Einmal (1961/62)

FA-Cup-Sieger : Einmal (1977/78)

UEFA-Cup-Sieger : Einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Die meisten Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum englischen Nationaltraineramt

Ipswich ist dafür bekannt, Weltklassetrainer hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der 1962 mit Ipswich die Meisterschaft gewann, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA Cup holte, wechselten direkt vom Trainerposten an der Portman Road zur englischen Nationalmannschaft. Dort führten sie England durch dessen erfolgreichste WM-Epochen.

Der berühmte Spitzname „Tractor Boys“

Ursprünglich hieß Ipswich Town „The Blues“. Während der Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans der Mannschaft wegen der landwirtschaftlichen Prägung Suffolks scherzhaft den Spitznamen „Tractor Boys“. Der Klub und seine Fans übernahmen die Bezeichnung mit Stolz.



