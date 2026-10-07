Liverpool-Tickets buchen:

🎟️ Liverpool-Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Liverpool-Premier-League-Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Liverpool-Champions-League-Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets unter 100 €: TICKETS BUCHEN

🎟️ Hospitality-Pakete & Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Familienbereiche & Tickets: TICKETS BUCHEN

🎟️ Tickets für das Anfield Stadium: TICKETS BUCHEN

🎟️ Merseyside-Derby - Everton vs. Liverpool (28. November): TICKETS BUCHEN

🎟️ Alle Spiele von Liverpool ansehen: TICKETS BUCHEN

Liverpool-Tickets buchenJetzt kaufen

Sichere dir Liverpool-Premium-TicketsJetzt buchen

Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Manchester City Anfield (Heim) Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Brentford vs. Liverpool Gtech Community Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Brighton and Hove Albion Anfield (Heim) Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Arsenal Anfield (Heim) Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr Crystal Palace vs. Liverpool Selhurst Park (Auswärts) Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Manchester United Anfield (Heim) Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr Everton vs. Liverpool Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Liverpool vs. Sunderland Anfield (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Liverpool Stamford Bridge (Auswärts) Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Leeds United Anfield (Heim) Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Tottenham Hotspur Anfield (Heim) Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr Hull City vs. Liverpool MKM Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr Aston Villa vs. Liverpool Villa Park (Auswärts) Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Coventry City Anfield (Heim) Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr Sunderland vs. Liverpool Stadium of Light (Auswärts) Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Crystal Palace Anfield (Heim) Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Manchester United vs. Liverpool Old Trafford (Auswärts) Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Everton Anfield (Heim) Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Arsenal vs. Liverpool Emirates Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Coventry City vs. Liverpool Coventry Building Society Arena (Auswärts) Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Hull City Anfield (Heim) Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Liverpool vs. Aston Villa Anfield (Heim) Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Ipswich Town Anfield (Heim) Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr Fulham vs. Liverpool Craven Cottage (Auswärts) Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Newcastle United Anfield (Heim) Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Nottingham Forest vs. Liverpool The City Ground (Auswärts) Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Leeds United vs. Liverpool Elland Road (Auswärts) Tickets Sa., 1. Mai 2027, 20:00 Uhr Liverpool vs. Chelsea Anfield (Heim) Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Manchester City vs. Liverpool Etihad Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Brentford Anfield (Heim) Tickets Sa., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Brighton and Hove Albion vs. Liverpool American Express Stadium (Auswärts) Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Liverpool vs. Bournemouth Anfield (Heim) Tickets

Die Anstoßzeiten können sich aufgrund der TV-Auswahl ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison außerdem in die Champions League zurück, die Spiele werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatz, wobei Topspiele mit höheren Preisen verbunden sind. Allgemeine Eintrittskarten für Nicht-Dauerkarteninhaber werden in zwei Verkaufsphasen über All Red Ticket Sales angeboten, wobei Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.

Liverpool-Tickets buchenJetzt kaufen

Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?

Eine Mitgliedschaft beim Liverpool FC ist der erste Schritt, wobei diejenigen Priorität erhalten, die auf Grundlage eines Loyalitätspunktesystems bereits zuvor Auswärtsspiele besucht haben.

Registriere dein Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Bei Erfolg wirst du mit Kaufanweisungen benachrichtigt.

Wie weit im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?

Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Partien früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekannt gegeben.

Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Website von Liverpool erhältlich, wobei die Warteliste derzeit in die Tausende geht und keine neuen Bewerbungen annimmt. Bestehende Inhaber verlängern zu Beginn des Jahres bis Mai. Die günstigste Dauerkarte kostet etwa 713 £, die teuerste etwa 904 £.

Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Je näher der Spieltag rückt, desto schneller sind die Tickets vergriffen.

Liverpool-Tickets buchenJetzt kaufen

Alles, was du über das Anfield Stadium wissen musst

Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was das Stadion zu einem der ältesten und traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball macht. Bekannt für seine Atmosphäre, insbesondere rund um die Kop-Tribüne, wurde das Stadion schrittweise weiterentwickelt statt ersetzt, wodurch sein Charakter bewahrt und die Kapazität zugleich nach und nach erhöht wurde.

Durch einen Umbau der Main Stand im Jahr 2016 stieg die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf etwa 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das erstmals 2021 genehmigt wurde, wurde in Etappen abgeschlossen und formell freigegeben, nachdem der Stadtrat von Liverpool ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Expansionspläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich die jüngsten Investitionen auf Regenerationsprojekte in der umliegenden Gemeinde.