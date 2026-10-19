Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und Vizemeister der UEFA Champions League wurde, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Die Hoffnung auf einen Platz bei den kommenden Partien müssen Fans dennoch nicht aufgeben: Tickets lassen sich auch heute noch buchen.

Auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 gewann Arsenal alle acht Spiele der Ligaphase. Im gesamten Wettbewerb verlor die Mannschaft keine einzige Partie in der regulären Spielzeit. Erst im Finale in Budapest musste sie sich dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Duelle, unter anderem gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid. Steht ihr ein weiterer begeisternder Lauf in Europa bevor?

Wie sieht Arsenals Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Bayern München gegen Arsenal Allianz Arena (München) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft man Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele

Wegen der beispiellos hohen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasssystems am Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem festen Verfahren:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und vier Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Verlosung für Red-Mitglieder: An die Stelle der bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder getreten. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums mehrere Wochen vor dem jeweiligen Spiel registrieren.

Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen.

Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf der Club-Ebene, gehobene Gastronomie und Zugang zu Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder kurzfristige Stadionbesuche können Fans Tickets über geprüfte Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), nach denen sich die Ticketpreise zum Originalpreis richten:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 65 £ und über 120 £ .

Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Spiele der Kategorie C: Gegner, für die die Nachfrage geringer ist (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Ticketpreise zum Originalpreis beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Originalpreis zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League sind wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwer zu bekommen. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch nach einem strengen, transparenten Prioritätssystem. Die offiziellen Ticketpreise zum Originalpreis für Auswärtsfans in der UEFA Champions League sind auf höchstens 50 € (etwa 40 £ oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das System der Away Credits (Prioritätspunkte) verkauft. Für jedes offiziell gekaufte und besuchte Auswärtsspiel der ersten Männermannschaft in einem Pflichtwettbewerb erhält man einen Away Credit. Die Credits gelten nur für die laufende und die beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Ergebnisse in der Champions League

Arsenal hat in Europa seit dem 7. Mai 2025 kein Spiel mehr in der regulären Spielzeit (90 Minuten) verloren. Damals unterlag die Mannschaft Paris Saint-Germain im Parc des Princes mit 1:2. Die Partie war das Rückspiel des Halbfinals der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit einem Gesamtergebnis von 1:3 aus.

Datum Runde/Phase Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Oktober 2026 Ligaphase Lille 3:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 9. September 2026 Ligaphase Napoli 1:0 (Sieg) Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) 30. Mai 2026 Finale PSG 1:1 (4:3 im Elfmeterschießen, Niederlage) Puskas Arena (Budapest) 5. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel) Atlético Madrid 1:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 29. April 2026 Halbfinale (Hinspiel) Atlético Madrid 1:1 (Unentschieden) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel) Sporting CP 0:0 (Unentschieden) Emirates Stadum (London) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel) Sporting CP 1:0 (Sieg) Estádio José Alvalade (Lissabon) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel) Bayer Leverkusen 2:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel) Bayer Leverkusen 1:1 (Unentschieden) BayArena (Leverkusen) 28. Januar 2026 Ligaphase FC Kairat 3:2 (Sieg) Emirates Stadum (London) 20. Januar 2026 Ligaphase Inter Mailand 3:1 (Sieg) San Siro (Mailand)







