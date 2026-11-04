Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und das Finale der UEFA Champions League erreichte, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Die Hoffnung auf Plätze bei den kommenden Partien müssen Fans aber nicht aufgeben: Tickets lassen sich auch heute noch buchen.

Auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 gewann Arsenal alle acht Spiele der Ligaphase. Tatsächlich verlor die Mannschaft während des gesamten Wettbewerbs kein einziges Spiel in der regulären Spielzeit. Erst im Finale in Budapest musste sie sich dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Spiele, darunter die Partien gegen Borussia Dortmund und Real Madrid. Steht Arsenal erneut ein begeisternder Lauf in Europa bevor?

Welche Champions-League-Spiele stehen für Arsenal 2026/27 an?

Datum (Ortszeit) Partie Spielort Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kann man Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele kaufen

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses im Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem geregelten System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und die vier Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und die vier Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: Die früheren Online-Warteschlangen, bei denen die Reihenfolge des Zugriffs entschied, wurden durch zufallsbasierte Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Bewerbungszeitraums anmelden, der jeweils Wochen vor dem Spiel liegt.

Die früheren Online-Warteschlangen, bei denen die Reihenfolge des Zugriffs entschied, wurden durch zufallsbasierte Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Bewerbungszeitraums anmelden, der jeweils Wochen vor dem Spiel liegt. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern kaufen. Hospitality-Pakete: Premiumangebote mit Plätzen auf Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premiumangebote mit Plätzen auf Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen Ticketkauf kurz vor dem Spieltag können Fans Tickets über geprüfte Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets finden.

Wie viel kosten Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die den Ticketpreis zum Originalpreis bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und über 120 £ .

Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Ticketverlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League sind wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwer zu bekommen. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch nach einem strengen, transparenten Prioritätssystem. Die offiziellen Originalpreise für Auswärtstickets in der UEFA Champions League sind auf höchstens 50 € (etwa 40 £ oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das Away-Credits-System (Prioritätspunkte) verkauft. Für jedes offiziell gekaufte und besuchte Auswärtspflichtspiel der ersten Männermannschaft erhält man einen Away Credit. Die Punkte gelten nur für die laufende und die beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Champions-League-Ergebnisse

Arsenal hat seit dem 7. Mai 2025 kein Europapokalspiel mehr in der regulären Spielzeit (90 Minuten) verloren. Damals unterlag die Mannschaft Paris Saint-Germain im Parc des Princes mit 1:2. Das war das Rückspiel des Halbfinals der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit einem Gesamtergebnis von 1:3 aus.