Nach der denkwürdigen Saison im vergangenen Jahr, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel holte und die UEFA Champions League als Vizemeister abschloss, ist die Nachfrage, die Londoner live zu sehen, auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Hoffnung auf Tickets für die kommenden Spiele müsst Ihr dennoch nicht aufgeben, denn Ihr könnt Euch noch heute Karten sichern.

Arsenal gewann auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 alle acht Partien der Ligaphase. Tatsächlich verlor das Team im gesamten Wettbewerb in der regulären Spielzeit kein einziges Spiel und unterlag erst im Endspiel in Budapest dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Partien, darunter gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid. Steht der nächste euphorische Europapokal-Lauf bevor?

Wie lauten Arsenals Champions-League-Spiele 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Di., 13. Oktober (20 Uhr) Arsenal gegen Lille Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Bayern München gegen Arsenal Allianz Arena (München) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft Ihr Arsenal-Tickets für die Champions League

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des zu 100 Prozent digitalen Zugangssystems an den Drehkreuzen im Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets über ein strukturiertes System:

Dauerkarteninhaber: Garantierte Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und vier Heimspiele in der Champions League (Ligaphase). Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Red-Membership-Verlosungen: Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red Members durch zufällige Verlosungen ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Bewerbungsfensters Wochen vor jedem Spiel registrieren.

Offizielle Ticketbörse: Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert direkt von Dauerkarteninhabern über die Arsenal Ticket Exchange kaufen.

Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen, darunter Plätze auf Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu Executive-Boxen, sind sowohl für Premier-League- als auch für Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Sekundäre Ticketplattformen: Für ausverkaufte Partien oder kurzfristigen Zugang am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte sekundäre Ticketplattformen wie Live Football Tickets .

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Champions League?

Arsenal unterteilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien (Kategorie A, B und C), die den Ticketpreis zum Nennwert bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Premiumpreise für Gegner aus dem obersten Regal und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und 120 £+ .

Spiele der Kategorie B: Gegner aus dem mittleren Regal (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen typischerweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Nennwertpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Ermäßigte Preise: In den vorgesehenen Kategorien gibt es reduzierte Preise für Junior Gunners (unter 18), Young Adult Members (18–24) und ältere Fans (über 66).

Erforderliche offizielle Mitgliedschaft: Um an Verlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Nennwert über offizielle Kanäle zu kaufen, müssen Fans eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Der Kauf offizieller Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League ist wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwierig, doch der Klub verwaltet die Kontingente über ein strenges, transparentes Prioritätssystem. Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Auswärtsfans in der UEFA Champions League sind auf maximal 50 € (etwa 40 £+) gedeckelt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das System der Away Credits (Priority Points) verkauft. Ihr erhaltet 1 Away Credit für jedes offiziell gekaufte und besuchte Auswärtsspiel der Männer-Profimannschaft in einem Pflichtspiel. Credits gelten nur für die laufende Saison sowie die beiden vorherigen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Ergebnisse in der Champions League

Arsenal hat in Europa seit dem 7. Mai 2025 kein Spiel mehr in der regulären Spielzeit (90 Minuten) verloren, als das Team im Parc des Princes mit 1:2 gegen Paris Saint-Germain unterlag. Das geschah im Rückspiel des Halbfinals der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit 1:3 nach Hin- und Rückspiel aus.

Datum Runde/Phase Gegner Ergebnis Spielort 9. Sep. 2026 Ligaphase Napoli 1:0 (Sieg) Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) 30. Mai 2026 Finale PSG 1:1 (4:3 i.E., verloren) Puskas Arena (Budapest) 5. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel) Atlético Madrid 1:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 29. Apr. 2026 Halbfinale (Hinspiel) Atlético Madrid 1:1 (Unentschieden) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15. Apr. 2026 Viertelfinale (Rückspiel) Sporting CP 0:0 (Unentschieden) Emirates Stadum (London) 7. Apr. 2026 Viertelfinale (Hinspiel) Sporting CP 1:0 (Sieg) Estádio José Alvalade (Lissabon) 17. Mär. 2026 Achtelfinale (Rückspiel) Bayer Leverkusen 2:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 11. Mär. 2026 Achtelfinale (Hinspiel) Bayer Leverkusen 1:1 (Unentschieden) BayArena (Leverkusen) 28. Jan. 2026 Ligaphase FC Kairat 3:2 (Sieg) Emirates Stadum (London) 20. Jan. 2026 Ligaphase Inter Mailand 3:1 (Sieg) San Siro (Mailand)







